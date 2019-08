"Sin justicia, no hay paz" fue la esencia absoluta de la protesta, que pocas horas después se convirtió en un motín feroz, el miércoles 31 de julio de 2019 en Exarchia en Atenas, tras las noticias del día anterior de que E. Korkoneas, el policía que disparó y asesinó a Alexis Grigoropoulos, de 15 años, en Atenas, Grecia, el 6 de diciembre de 2008, fue liberado de prisión después de 10 años.

La liberación de Epaminondas Korkoneas se produjo después de que un tribunal el lunes 29 de julio de 2019 redujo su condena de cadena perpetua por asesinato premeditado a solo 10 años, sobre la base de un buen comportamiento antes del asesinato, lo que significa que está bien que cualquier policía griego dispare y mate a los niños porque no han matado a nadie antes. Otro aspecto escandaloso del caso es que la cadena perpetua se redujo a 10 años a pesar del hecho de que hace unos años, durante un juicio, dijo públicamente en la corte que "no pedirá perdón a un niño de 15 años por dispararle". Al mismo tiempo, Vasilis Saraliotis, su compañero de policía en un crimen que patrullaba con Korkoneas en la noche del asesinato, fue encontrado inocente de cualquier crimen, a pesar de que no hizo nada para evitar que su compañero junto a él disparara.

El asesinato de Alexis Grigoropoulos que provocó la revuelta de diciembre de 2008

6 de diciembre de 2008, pocos minutos después de las 9 p.M. - Hora cero de la revuelta de diciembre. Dos policías sacan sus armas y uno de ellos dispara contra un grupo de jóvenes que pasan el sábado por la noche, en el corazón del distrito Exarcheia del centro de Atenas, un área con una larga historia de insurrección contra la autoridad y disturbios por razones socioeconómicas y políticas. Terrenos, habitados principalmente por anarquistas, antiautoritarios y libertarios. La bala de la policía encuentra en el corazón y mata a Alexandros Grigoropoulos, de 15 años.

Tan pronto como se extiende la noticia del asesinato de Alexis, principalmente a través de Internet, cientos de personas del resto de Atenas se reúnen en Exarchia, que está rodeada por cientos de policías antidisturbios, que a su vez enfurece a las personas y el vecindario rápidamente se incendia. ", con barricadas en llamas y ataques de piedra contra la policía, que duraron toda la noche.

Casi desde la misma noche, el motín de Exarcheia se extiende por toda Grecia, con ataques contra las estaciones de policía, incluso en las aldeas griegas. Las protestas y manifestaciones, que se intensifican en disturbios generalizados, azotan a Grecia todos los días y noches durante las próximas semanas, mientras que los edificios públicos están siendo ocupados y ocupados por manifestantes en docenas de ciudades y pueblos de todo el país.

Fuera de Grecia, también se llevan a cabo manifestaciones de solidaridad, disturbios y enfrentamientos con la policía local en más de 70 ciudades de todo el mundo, incluidas Londres, París, Bruselas, Roma, Dublín, Berlín, Frankfurt, Madrid, Barcelona, ​​Ámsterdam, La Haya, Copenhague, Burdeos, Colonia, Sevilla, Sao Paulo, así como Nicosia en Chipre y Paphos demostrando por primera vez antes de la "Primavera Árabe" que la gente puede difundir las noticias y reaccionar a través de protestas por el mismo asunto en todo el mundo, desde San Francisco a Wellington y Buenos Aires a Siberia. Si bien los disturbios fueron provocados por el asesinato de Alexis Grigoropoulos por parte de la policía, las reacciones duraron tanto tiempo simplemente porque estaban enraizadas en causas más profundas, como la crisis financiera que se avecina un año después, que ya se estaba sintiendo por las clases más pobres y las generaciones más jóvenes a través del aumento tasa de desempleo y un sentimiento de ineficiencia general y corrupción de las autoridades, instituciones y políticos de derecha del estado griego (principalmente los partidos políticos Nueva Democracia y PASOK).