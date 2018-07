CA LA TRAVA RESISTEIX

Okupar és alliberar un espai de les urpes del capital, és un atac directe a l'especulació i la gentrificació que assetja els nostres barris.

Vam okupar Ca La Trava fa més d'un any i ara "La Llave de Oro" vol desallotjar-nos per construir pisos de luxe però no ho permetrem. Resistirem i lluitarem contra el desallotjament i el seu projecte especulador.

Us animem a totes a fer vostra aquesta lluita. Sortiu i pinteu als vostres barris. Ataqueu immobiliàries, bancs i pisos turístics i de luxe que destrossen les nostres vides. Organitza't i lluita.

CONTRA L'ESPECULACIÓ, OKUPACIÓ, RESISTÈNCIA I ACCIÓ DIRECTA

_________________________________________________

CA LA TRAVA RESISTE



Okupar es liberar un espacio de las garras del capital, es un ataque directo a la especulación y la gentrificación que acosa nuestros barrios.



Okupamos Ca La Trava hace más de un año y ahora "La Llave de Oro" quiere desalojarnos para construir pisos de lujo pero no lo vamos a permitir. Resistiremos y lucharemos contra el desalojo y su proyecto especulador.



Os animamos a todas a hacer vuestra esta lucha. Salid y pintad vuestros barrios. Atacad inmobiliarias, bancos y pisos turísticos y de lujo que destrozan nuestras vidas. Organízate y lucha.



CONTRA LA ESPECULACIÓN, OKUPACION, RESISTENCIA Y ACCIÓN DIRECTA