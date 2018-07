Cuando une participa en algo, lo hace x un motivo o x varios motivos. yo lo hice por varios motivos, sin que eso signifique ser más que otres ni menos que otres.

Así como estoy en contra de la explotación de animales no humanes, también estoy contra la explotacion de animales humanes, de valles, suelos, mares, ríos, minerales, vegetación, microbios, virus, etc...

Como verán no llevo la supuesta llamada ética sensocentrista que coloca le sintiente por encima de todes, ni tampoco la biocentrista que coloca le vive por encima de le inerte. Y no es que la vida y la sintiencia no sean importantes, sino que son complementos y deberían ser tomados como tales y no como uniques factores a tomar en cuenta en nuestra lucha. Hay otros factores a considerar que son el equilibrio, fisiología, libertad, etc...

Todo esto me llevó a varias conclusiones, de las cuales no le veo una posible vida sin uso de otres animales dentro de estas grandes construcciones llamadas ciudades, que son a su vez generadoras de destrucciones de ecosistemas y éxodo de animales humanes y no humanes donde sus dominios entran a extraer las llamadas "materias primas" o "recursos". Para ellxs, no somos más que combustible y ladrillos de su imperios.

La industria y su solución sintética en reemplazo al uso de otres animales, es solo una forma de hacernos olvidar el problema de raiz, pues estas soluciones sintéticas también perjudican vidas y libertades de animales humanes y no humanes, así como destruyen y contaminan ecosistemas. Así que o elegimos "el mal menor" o acabamos con el llamado "mal" que es la dominación.

Debido al sedentarismo, nutrición errónea rápida fácil, estilo de vida artificial y otros factores más ... hacen que nuestros organismos sean cada vez mas débiles y encuentren difícil la adaptación a cada clima cuando apenas cambian un poco su temperatura; Es que nos dicen y les creemos que "necesitamos mas ropa para el frió - si es de pieles mejor - más suplementos sintéticos para no enfermar- mas monocultivos para no perecer de hambre - mas carne sintética para no matar a otres animales, y solo usarles para robarles sus tejidos y secreciones, total eso no choca con la ética a lo que sí chocaria matarles- más avance tecnológico para trabajar menos - mas avance científico para conocer el mundo mejor y a nosotres mismes- mas concreto para no ser impactados por la temible lluvia ni para ensuciarnos los pies con el suelo sucio" - más y más y mas de elles y su sistema de dominación.

En fin, si queremos que no usen mas pieles de otres animales, debemos empezar a conocer y atacar otros escenarios que refuercen toda esa lógica de dominación.

El antiespecismo no es una lucha aparte, es un complemento importante como los demás hacia la lucha por la liberación total.

Fijarnos solo en las condiciones de explotación, es dejarnos llevar por el espectáculo. Ataquemos la dominación desde la raíz que es la autoridad, y todo lo que traiga consigo.

Animales de alguna parte de este planeta