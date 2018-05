El creciente movimiento contra el oleoducto que atraviesa los Apalaches es inspirador, ya que reune a una gran variedad de personas distintas, muchas de las cuales toman practican acciones radicales directas por primera vez. Muestra cómo es posible apoyar una campaña de base amplia, incluso en los lugares más rurales, y que al construir redes de apoyo sólidas, podemos luchar para ganar. Inside the Growing Appalachian Anti-Pipeline Movement - It's Going Down 27.4.2018