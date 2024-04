[Documental] No digan que no estamos

El siguiente documental/recopilatorio muestra una serie de acciones realizadas en distintos lugares de la capital del territorio usurpado por el Estado de $hile, mostrándonos de esta forma desde el principio de la acción misma, pasando por todas las fases de su desarrollo, hasta el final.

Todas estas acciones fueron realizadas con distintos propósitos específicos, ya sea conmemorar una fecha especial para lxs jóvenes combatientes, exigir la liberación de prisionerxs políticxs, propagar una idea afín, entre otras. Y si bien todas estas acciones tuvieron un propósito específico, el objetivo general siempre fue el mismo, irrumpir con la normalidad y la cotidianidad de la ciudad, causar el mayor de los daños hacia esbirrxs, su infraestructura o sus herramientas de represión, y dejar en evidencia que la lucha callejera SI es una herramienta útil que el pueblo debe utilizar para combatir la represión que ejerce constantemente el Estado cuando el proletariado se rebela, pudiendo ser llevada a cabo por cualquier ente organizado o individualidades reunidas por afinidad, ya sea en una población, un establecimiento educacional o en la calle misma.

La violencia callejera es un método que ha existido tanto en $hile como en el mundo desde hace décadas, destacando las luchas callejeras que se llevaron en periodo de la dictadura cívico-militar tendientes a desestabilizar su gobierno, tanto como la lucha callejera llevada a cabo en este periodo de dictadura “democrática”. Si bien no es el único método válido ni tampoco hay que vanagloriarlo, si es una herramienta que debe ser utilizada por el pueblo que busca su liberación, porque queramos o no el Estado siempre golpeará y asesinará a quienes busquen rebelarse contra él, como lo hemos visto sistemáticamente desde la Insurrección Popular del 18 de octubre. A fomentar todas las formas de lucha, la organización popular y el ataque frontal y directo, de forma violenta o no violenta, contra toda autoridad y lejos de jerarquías que nos dividan, fuera el ego de las calles, acá somos todxs unx.

No digan que no estamos, seguiremos acá, seremos más, y venceremos.

En memoria de Kevin Garrido, salvaje indómito hasta su muerte.