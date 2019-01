Después del fin de la dictadura de Franco, Consuelo Rodríguez no había querido regresar a un país empapado en sangre. Chelo participa en los distintos actos sobre la memoria, y los homenajes a la Guerrilla Antifranquista que proliferaron desde los años 90. En julio de 2004, Consuelo, conocida con su nombre en la guerrilla de «Chelo» dejó su isla de Galicia. Ella va a honrar a sus padres, asesinados por los nacionalistas y sin enterrar desde octubre de 1939. Desde entonces, «Chelo» trata de erigir un monumento en la fosa común donde fue lanzado Arcadio, el hombre que fue su amante y compañero, y que murió en una emboscada en 1946. España, por ahora, niega este derecho, bajo el pretexto de que no estaban casados. Pero «Chelo» no se rinde y reanuda su viaje. En este camino queremos acompañarla. Para ello usará su palabra y dará testimonio de lo que ella ha vivido durante la Guerra Civil española y los años de la resistencia armada al Franquismo que siguió hasta 1948, porque su memoria y la de la guerrilla está confusamente entrelazada con la de su amor por el guerrillero Arcadio Ríos: una pasión que le hace decir, 60 años después de los años de violencia y de ilegalidad, "¡Vivir era eso!" - "Fue el momento más feliz de mi vida."

Odette Martinez -Maler

57' / 2008 / documental / Francia

Guión: Odette Martínez

Imagen: Ismael Cobo, Laetitia Puertas

Sonido: Ismael Cobo, Laetitia Puertas

Montaje: Jocelyne Ruiz

Productor: Mahmoud Chokrollahi

Co-producción: IB Produción - Centre Images

Distribuccion: Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

