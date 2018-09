Presos de la democracia (2006) es un documental realizado por B.H. en Barcelona entre los años 2003 y 2005; un documental que analiza el trayecto y la evolución del sistema penitenciario en el Estado español, a partir de los años de la transición. La democracia, pretende transformar el pasado totalitario de la dictadura franquista en todos los aspectos y, como no, el sistema penitenciario y su marco legal. En este contexto de cambios y habiendo concedido tres amnistias que aglutinaban un número bastante elevado de presos, la democracia se enfrenta con una situación desbordada. Los presos y las presas se organizan para mejorar su situación: las fugas, los motines, ... , son hechos que pasan a diario. Es cuando la democracia inventa la tortura blanca del aislamiento, que va mucho más alla que un castigo. Comporta la construcción de nuevas macro-cárceles de alta seguridad, la apariencia de los modulos F.I.E.S(Ficheros de Internos de Especial Seguimiento). La política penitenciaria que apuesta no tanto por la represión física(que siempre está presente) como por la represión psíquica y la despersonalización, por el aislamiento de los llamados presos más ¨peligrosos¨ del resto de la población reclusa y de su propio entorno familiar, amistoso y social.

[vostfr] Prisonniers de la démocratie

À la mort de Franco, le capitalisme espagnol s'est mis à lorgner sérieusement du côté de l'Union européenne. Pour l'intégrer, il devait se parer d'habits plus démocratiques et ce fut "La Transition".

Mais les hommes politiques, les juges, les militaires, les policiers étaient restés en place.

La répression contre les mouvements sociaux était toujours aussi féroce. Les prisons étaient pleines de prisonniers sociaux et politiques qui s'organisaient pour s'évader ou se mutiner.

Afin de réprimer ces mouvements, le pouvoir s'est inspiré des expériences menées dans d'autres pays, comme l'Allemagne, pour créer des prisons de haute sécurité où l'arbitraire régnait en maître.

Miguel et Guille, deux militants révolutionnaires incarcérés à cette époque, nous racontent les conditions et les conséquences de leur détention en tant que Prisonniers de la démocratie.