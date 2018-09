"El tiempo de las cerezas", canción de amor convertida en himno de la Comuna de París, es una alegoría del eterno renacer de la vida y por ende de la "Idea".

A principios de los 70 izquierdistas de toda edad y condición se van organizando. De entre estos la familia libertaria aflora con fuerza, con mucha fuerza. Revistas, ateneos y otros grupos aparecen por doquier. También la CNT. El anarcosindicalismo se reconstruye y durante unos meses parece que va a recuperar la fuerza que tuvo en los años 30. Sin embargo, a finales de la década aparece desfondado, dividido y desorientado. ¿Qué ocurrió para que todo se desmoronara? Hemos hablado con protagonistas de esos días. Quienes quisieron, contestaron.

Juan Felipe (2015) [68 min]

[vostfr] Le temps des cerises

"Le temps des cerises", une chanson d'amour devenue l'hymne de la Commune de Paris, est une allégorie de l'éternelle renaissance de la vie et par conséquent de "l'idée". Au début des années 70, les gens de gauche de tous âges et de toutes origines s'organisent. Parmi eux, la famille libertaire renaît avec force, avec beaucoup de force. Les revues, athénées et autres groupes fleurissent de tous côtés. La CNT et l'Anarchosyndicalisme se reconstruisent et, pendant quelques mois, semblent retrouver la force qu'ils avaient dans les années 30. Cependant, dix ans plus tard, ils sont atomisés, divisés et désorientés. Que s'est-il passé pour que tout s'effondre ? Nous avons discuté avec les acteurs de cette époque. Enfin, avec ceux qui ont bien voulu nous répondre.