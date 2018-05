Ecos del desgarro es un documental libertario, colectivo y autogestionado, que presenta las voces muchas veces silenciadas, de activistas sirixs que comenzaron lo que parece la historia de una revolución imposible.

Siria 2011 nace desde la base un movimiento de protesta que reclama justicia social y económica en contra del regimen de Bashar Al assad. Pese a la represión lxs activistas son capaces de establecer diversos proyectos de autogestión. La película convive con estxs activistas su trabajo, su ilusiones y los riesgos a los que se enfrentaron; el regimen Sirio, el estado islamico y una constante intervención extrajera.

Documental realizado por el colectivo de cine libertario Camara Negra en 2015.

A la luz del despertar revolucionario de los países del Norte de África y de Oriente Medio y el aumento de la ola de protestas en Europa, es extremadamente importante para estos movimientos trabajar no sólo en paralelo, si no apoyandose entre ellos. Desafortunadamente, la imagen que los medios de comunicación muestran de los países islámicos en Europa y el materialismo europeo en regiones musulmanas, afecta no sólo a la imagen estereotipada de la mayor parte de la sociedad, si no también de los círculos anti-autoritarios.

Por eso creemos importante conocernos lxs unxs a lxs otrxs para establecer puntos de contacto y entender las condiciones locales de cada unx. Ambos movimientos nos enfrentamos a cambios similares: la imposición de la economía liberal y l amenaza de la extrema derecha, cristiana o islámica. También ambos tenemos objetivos similares: la lucha por la sociedad libre y autónoma basada en la tolerancia, la igualdad y la apertura, una sociedad en la que lo social esté por encima de los mercantil.

Son estos objetivos comunes los que asustan a los dirigentes y es por ello por lo que generan artificialmente el conflicto de civilizaciones. En este punto de inflexión del despertar social, es cuando nostras tenemos que decidir si este conflicto se va a hacer realidad y si vamos a comenzar una lucha conjunta para lograr una sociedad común.

Más información: http://camaranegra.espivblogs.net/ecos-del-desgarro/