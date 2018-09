Hemos tomado como Ácratas las interpretaciones de los capítulos que puedan ser entendidos como prácticas válidas aunque no únicas del anarquismo. También los que hablan de "el sabio" como figura no autoritaria, aquellos que imponen la razón sin necesidad del uso de la fuerza, si defienden el acuerdo sobre la obediencia o la violencia o si critican a la figura de dominación.

El taoismo entiende que si el universo que es tiene una forma de ser, el Tao, la armonía con el Tao, produce seres sabios y equilibrados, porque entienden ese discurrir. No se entiende, no sucede, que una persona, un ser, conociendo lo que es no haga lo que más le conviene, que es seguir su propio camino. Una persona que no sigue su camino es por que o bien no lo conoce, se equivoca o le obligan. De sus desequilibrios, bien por desconocimiento o por su abuso,- como el de los gobernantes-, se produce la discordancia, tanto en el individuo como en su entorno, en la sociedad y en la naturaleza en sí; es decir, en el universo.

Para los Anarquistas lo importante no es la meta, es el Camino, así lo expresan multitud de organizaciones en sus principio tácticas y finalidades. La coherencia entre meta, táctica y estrategia . No lo que consigues, sino la forma de conseguirlo. "El fin no justifica los medios". Es lo que se construye y se vive en el día a día y que permite sentir la libertad a pesar de ser ésta inalcanzable por definición, por ser un concepto enteléquico, más allá de la mera utopía. Por eso el Anarquismo no es Finalista, y por tanto teórica, sino Vivencialista, y por tanto Experimental.

Si el que es sabio conoce el camino logra transmitirlo, desvelarlo, el orden natural fluirá por lógica, por lo que no será ni su voluntad ni la de la sociedad la que se manifiesten, sino la supravoluntad por así llamarla del Universo. Imponer su voluntad significaría que el sometido no conocería el tao, y por lo tanto no se podría expresar este orden universal, lo cual sería por definición aberrante.

La "Libertad Natural" o autonomía individual supone que todos nacemos libres, y no es más que la interacción entre nosotros la que nos une, de una forma voluntaria por consenso y empatía o involuntaria por obediencia. El anarquismo propone que son las relaciones de Dominio, abuso de la fuerza, energía y la acción en beneficio de unos pocos, que a demás siempre están en litigio por el Poder, las crean un sufrimiento a la mayoría y el expolio de la naturaleza. Hechos que deben ser remediados de raíz, actuando en la causa inicial y no en sus manifestaciones o seguirán interfiriendo. Propugnan el antiautorítarismo y desdeñan los poderes delegados, autolimitantes, o coercitivos pues implican una cesión de la voluntad individual que acaba por anular como persona. En términos toístas al anular su voluntad le desconecta del mundo, de su camino, del Tao, lo que generará discordia.

Para el anarquismo la Estrategia de la Propaganda por el Hecho, "enseñar con el ejemplo" y la Acción Directa "aprender haciendo" juntas forman un tandem dialéctico y pedagógico de alcance masivo sobre la base física, que es la naturaleza, no solo sobre la base teórica. Juntas son "Destruir Construyendo" y "Construir Destruyendo". Un gran Tao. Es el efecto de la acción, el trabajo diario, constante, la forma de vida, la que transmite el significado de la acción, y no la teoría y a demás transforma pequeños trozos de realidad.

Un extraño concepto taoista para nosotros, el "wu-wey" o "No Acción", que más bien se interpretaría com "no interferir", señala los logros que se pueden alcanzar por medio de un estilo de vida que permite al resto vivir, desarrollar la suya, de modo que se armonicen naturalmente. Aunque a muchas tendencias partidistas les gustaría que lo interpretásemos por "lassaire fare" o "no hagas nadas" es justo lo contrario, "Haz algo, haz Siempre, hazlo bien". En la tradición insurreccionalista se entendería como un estilo de vida que hablase por sí mismo y sirviera de ejemplo para la autoorganización; que marque el camino. Una acción que solo puede provenir de una consciencia surgida del conocimiento y de la práctica. En relación con tu propia vida, pero también con que el resto puedan llevar las suyas sin interferencias, órdenes, obligaciones coercitivas u obediencias ciegas.

El Te es la Virtud no como opuesto de Vicio, sino Mesura como opuesto tanto de Exceso como de Escasez. Ni la virtud de las restricciones del asceta ni la "Virtud" del prolijo. Ni la perfección del santo ni la vileza del malvado. El Te es la medida, el control, el autocontrol que te permite seguir el tao sin sufrimiento, convivir en sociedad sin litigar constantemente y alcanzar consensos que te permitan realizar tu voluntad. El camino del medio que se acaba haciendo el más recto y rápido, que lo conoce todo sin conocer nada. Que lo siente y padece todo a la vez sin sufrirlo. Una característica del Te es que no puede ser impuesto, sino adquirido.

El más célebre de sus sucesores y segunda figura más importante del taoismo fue el poeta Zhuang Zi 莊子 del S.IV.III aE, considerado el Primer anarquista tal vez de la historia. Desarrolló en profundidad las ideas de Lao Tse. Despreciaba las normas sociales, a Jefes, Poderosos y sus leyes hasta el punto de rechazar el cargo de primer ministro por parte del rey Wei del Estado de Chu, lo cual le creó numerosos problemas. Proponía un gobierno que no interviniera en la vida del pueblo; algo poco entendible por los gobernantes. También que que el objetivo último de la vida no debían ser la riqueza o la fama, que eran falsos e ilusorios, sino la libertad espiritual entendida como realización personal , algo aceptado por la psicosociología actual. Se le atribuye ser la base del pensamiento del anarquismo individual.

Conclusiones

Como reflexión personal tanto taoismo como anarquismo, como filosofías no difieren en lo sustancial, que es el equilibrio, respeto y consciencia sobre el entorno social y natural. Tal vez el anarquismo ha perdido ese halo de misterio que es parte del atractivo del taoismo.

Si bien el honor de ser la primera persona en usar la palabra Anarquía le corresponde a Proudhom China vuelve a ser la cuna de la invención al desarrollar pro primera vez en la historia una filosofía ácrata con todo el significado de la expresión. Mérito borrado de los libros como tantos otros: billete, brújula, pasta, papel...

Vemos que las prácticas Ácratas son antiguas, podemos asegurar que atemporales; y que sobreviviran por generaciones en una forma u otra. Llamese anarquismo llamese tao, donde hay poder y dominio encontrará resistencia.

Las oleadas culturales han impregnado el mundo a distintas velocidades. Las cosmovisiones no han estado vigentes en todos los lugares a la vez. Tal vez el anarquismo no surgió como por generación expontanea, del socialismo materialista, engendrado por filósofos barbudos, sinó que estos aplicaron sin intención pero con arte los principios ácratas y antiautoritarios milenarios latentes siempre en la cultura. Si el tao sobrevivió el anarquismo también lo hará, sus destinos van unidos.

