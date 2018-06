El anarquismo y la anarquía no estarán completas jamás, no son un manual o un decálogo el cual repetir al pie de la letra de los que anteriormente reflexionaron sobre ella, en este pequeño folleto no encontraran respuestas trascendentales ni verdades absolutas, de hecho ni nosotros/as compartimos a plenitud algunos de los argumentos aquí expuestos. Nuestra intención al editar este folleto es poner a mano del/la interesado/a una pequeña introducción y desmitificación de las ideas anarquistas para que el desarrollo de las mismas se nutra de las necesarias experiencias colectivas e individuales que desemboquen en la superación de la guerra social, en la liberación total, en una Revolución Social. Escogemos el texto de Bob Black por ser un compañero (contemporáneo) mas, con el cual tenemos cierta afinidad a través de sus escritos y reflexiones y aunque su “entrevista” tenga varios ejemplos desde la región estadounidense creemos que las ideas centrales y sus análisis son un aporte para abrir las puertas de la mente y la practica al anarquismo y la anarquía.

