Desde la Distribuidora Anarquista Polaris tenemos el placer de presentaros nuestra nueva edición, una traducción al castellano (y pronto al galego) del libelo “Bandera Negra – Bandera Blanca: Un libro de ejercicios de anarquismo espiritual”, de la autora Anna Ronnan. Planteado como un libro de ejercicios, este material nos invita a pensar sobre diferentes conceptos y valores, y la manera en el que repercuten en nuestras vidas, y cómo podemos combatirlos o asumirlos en la práctica cotidiana, ayudándonos así a trabajar sobre nuestra manera de relacionarnos con nosotres mismes y con las demás personas, para conquistar cada vez una libertad mayor y más plena.

A continuación dejamos la introducción que hemos escrito para la edición en castellano



“El colectivismo está moribundo y el individualismo todavía no se ha consolidado; Nadie sabe obedecer, nadie sabe mandar. Pero de todo esto, a saber vivir libres, hay todavía de por medio un abismo. Abismo que podrá ser rellenado sólo con el cadáver de la esclavitud y el de la autoridad. La guerra no podía rellenar este abismo. Podía solamente excavarlo más profundo. Pero eso que la guerra no podía hacer, debe hacerlo la revolución. La guerra ha hecho a los hombres más brutales y plebeyos. ¡Más triviales y más feos! La revolución debe volverlos mejores. ¡Debe ennoblecerlos!” - Renzo Novatore “Hacia la Nada creadora”

Este material que presentamos no es un ensayo, ni tampoco un artículo, ni un texto al uso. Tampoco es un manual, pues no te ofrecerá respuestas, ni rutas predefinidas para tu trabajo o tus búsquedas. Puede ser, si se quiere, una guía, en tanto que, al menos tal y como nosotres la entendemos, nos puede ayudar a guiarnos entre las sombras y la niebla de confusión que cubre en este mundo nuestra relación con nosotres mismes y con les otres, impidiéndonos encontrar lugares comunes, construir(nos) y deconstruir(nos) en armonía con les que nos rodean, sin competir, acompañándonos sin invadir, cuidándonos sin hacernos sufrir (y aun así, conscientes de que podemos hacer/recibir daño, de que el sufrimiento es parte de la vida y de él también se extraen lecciones valiosas que merece la pena descubrir), siendo conscientes de nuestras propias limitaciones y barreras físicas y emocionales y asumiendo el reto titánico de desafiarlas, pero no como parte de un compromiso estático y regulado similar a un contrato laboral o a un juramento, sino como etapas dentro de un recorrido difícil y misterioso pero que elegimos emprender para encontrarnos con lo que somos y con lo que podríamos llegar a ser.

Podríamos decir que esta guía no te enseñará paso a paso cómo montar un mueble, pero sí te dirá que dispones de varias herramientas, y cuál es el significado más básico de cada una de esas herramientas, para que seas tú, mediante el ensayo-error, quien decida cuáles vas a usar, y cómo quieres usarlas. Un libro de ejercicios. Un rastro de migas de pan para niñes perdides.

No pretendemos sentar ninguna cátedra, y menos sobre algo así. Para nosotres, como para la autora original del presente material, nada es lo suficientemente absoluto excepto las bases naturales más primordiales de la existencia. Todo lo demás, cambia, fluctúa, evoluciona, y cuando llega el momento, desaparece, para dejar paso a nuevos cielos. Aborrecemos las certezas. Nos ahogan las esperanzas. La libertad nos seduce y nos atrae, pero para ir tras ella, antes, como hemos dicho, tal vez debamos aprender a caminar. Caminar ansioses del misterio que aguarda tras el siguiente paso, con la mirada puesta en un horizonte incierto pero apasionante de encuentros, desencuentros, choques y distancias, mientras aprendemos, sobre la marcha, a caminar y a vivir, porque en eso consiste esta lucha al fin y al cabo.

Por nuestra parte, queremos agradecer enormemente a la autora el trabajo realizado al escribirlo y publicarlo. A nosotres, en concreto, nos ha sido de mucha ayuda, y nos hemos sentido tremendamente identificades con muchos de los puntos que trata. ¡Muchísimas gracias a ella!

Sin más que decir, os dejamos con la guía. Esperemos que los ejercicios de reflexión aquí propuestos os ayuden a descubrir partes de vosotres en las que quizá no habíais reparado lo bastante, o a entender aspectos de vuestro ser, rincones de vuestro interior, que quizá os inquietan, os hieren u os entusiasman.

Contra la soledad, la alienación, el agobio y la derrota.

Distribuidora Anarquista Polaris

Junio 2018

