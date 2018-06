¿Quién de entre los que aspiramos a la libertad y la felicidad universal por la anarquía no ha sido sorprendido por observaciones del género siguiente?: ¿En qué grado nuestro bello ideal parece incomprensible e inaccesible a tantas gentes incluso de buena voluntad y razonables por otros conceptos? ¿En qué grado, gentes que ignoran teóricamente nuestras ideas practican frecuentemente en sus relaciones íntimas, hasta más allá de tal círculo, la solidaridad y la libertad espontáneamente y con una delicadeza y perfección como si vivieran en la anarquía de nuestros sueños? ¿En qué grado, aun, algunos que profesan teóricamente la anarquía parecen poco aptos, incluso incapaces, de practicarla a su alrededor, sobre todo cuando se encierran en algunas fórmulas únicas e invariables? De tales, observaciones me parece que sacamos la impresión de que los grandes círculos, el de las personas que desean y son capaces de vivir una vida anarquista y el de las que se hallan en los movimientos presentes y aceptan las ideas teóricamente, no se cubren, ya que el primer círculo forma una esfera de expansión normal del segundo. Por el contrario, hay diversidades, y distancias que impiden la rapidez del progreso anarquista, pérdida desastrosa si se tiene en cuenta que tantos esfuerzos rivalizantes y hostiles acaparan continuamente a los hombres dispuestos a una actividad progresiva, pero indecisos aún y fácilmente desviados.

