Español patriota e idiota, que reclamas el «producto nacional» pero tonto no eres, no, la «harina» que sea de pureza colombiana.

Español patriota e idiota,que te crees el heredero en tu puesto de trabajo, arremetes contra sindicalistas y lames la bota del gerente,tu «de mayor» quieres ser como el, esto lo tienes bien presente.

Español, fachoso, patriota e idiota, misógino, taurino, fascista, racista, homófobo, español muy español y mucho español, que no sabes beber, depredador de nuestros montes, integrista religioso, paleto, no de campo, claro que no, sino de inculto, de creerte que eres, sois, tu y tu bandera, el ombligo del globo terráqueo, el altanero auto proclamado heredero de hordas de saqueadores de tierras y guerreros mercenarios, tertuliano en el todo y experto de la nada, el aburridor que sigue erre con erre con eso del imperio en el que nunca se ponía el sol, el pesado que cree que se come de la bandera.