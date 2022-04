Tan altruista ella, la solidaridad, la generosidad, y es que nos dicen y nos enseñan desde pequeños la importancia del gesto solidario, de ser generosos, de no ser «egoístas» y compartir, de compartir los juguetes con los niños que venían a casa de la mano del padre y la madre amigos de los nuestros, aunque esos niños no nos gustasen nada, aunque estuviésemos tan cómodamente jugando «a nuestro rollo» nos veíamos obligados a dejar nuestras preciadas propiedades a esos inoportunos invitados que tanto enturbiaban nuestro propio mundo…la solidaridad es una praxis humanista pues es el motor de las relaciones humanas que se sustenta en el dar, apoyar u ofrecer algo sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio relativamente,una presunta práxis humanista en la que prevalece un (cuanto menos) egoísmo involuntario o insconciente; pues la solidaridad siempre conlleva a considerarse en reciprocidad, una deuda con quien se solidarizó; el que lo hizo espera una acción-reacción con el en un futuro cuando necesite de este acto de generosidad sin «esperar nada a cambio», ahí queda una cuenta pendiente ya sea a corto, medio como a largo plazo pues dicha acción no implica nada «ipso facto», no se origina una inmediatez, no hay una «contraprestación» en el hecho en sí sino que aguarda un momento de prudencia hasta que el generoso necesite de generosidad por «pura solidaridad»; es decir y podemos afirmar que este «gesto» es , obviamente, un «hoy por ti, mañana por mi»; la sociedad te «vigila», la comunidad se apunta si tu fuiste solidario cuando alguien perteneciente a la comunidad lo necesitó y le hizo falta, por tanto es posible que si cumpliste «sin esperar nada a cambio» esa solidaridad o generosidad te sea devuelta igualmente «sin esperar nada a cambio»…y así marchando en lo sucesivo se va elaborando una cadena de acción y reacción ; si en cambio no diste apoyo, fuiste insolidario cuando una persona o una sociedad (de la que formas parte) lo necesitó, es muy probable que ese presunto ejercicio de altruismo, dedicación, prestación de algún servicio, producto u objeto que puedas necesitar no te sea despachado sin ahondar en la cuestión de porqué tu o yo, como sujeto, individuo, no me he querido o quizás no he podido saldar lo adeudado cuando se me ha necesitado o mejor dicho se ha esperado de mi. La comunidad no va a entrar a valorar que circunstancias me han llevado a cabo a no responder con «espíritu solidario» ya sea de una manera involuntaria como incluso voluntaria.

Podemos decir, en base a al texto, que la solidaridad, y aunque se quiera negar, tiene un sentido egoísta y sin criminalizar o estigmatizar el concepto egoísta pues «egoísta» procede de el principio de uno mismo, en la doctrina del individuo y su individualidad en base al interés propio,al interés del ego, yo mismo soy egoísta pues hago del «Yo» mi principio y finalidad y todas mis acciones y objetivos las baso en la obtención de un beneficio propio, de hecho si tengo la capacidad para ello me lanzaré a la obtención de un privilegio sin importar si lo hago en detrimento de la sociedad si con ello puedo obtener un beneficio para mi mismo y por extensión para mi círculo íntimo más inmediato; por tanto, el solidario no puede negar que también se beneficia en un acto egoísta pues sabe que su acto altruista es una «inversión» para cuando el requiera que acuda el antes solidarizado.

También voy a citar lo que yo mismo denomino la «solidaridad inmediata», esta si es «per sé», una determinada reciprocidad entre semejantes con un fin establecido que tienen unos determinados intereses y necesidades individuales a saciar a la mayor brevedad. Podemos citar en este aspecto las luchas obreras, las huelgas y protestas activas de trabajadores en casos de destacados conflictos laborales, aunque estas luchas lo sean bajo el paradigma de la colectividad, realmente están actuando y desenvolviéndose en esta herramienta colectiva con un interés egoísta, un individuo reclamando lo que a el – sólo a el- le corresponde, sus «derechos» laborales, la mejora de su salario o la retribución de las horas extraordinarias que está haciendo en la fábrica para que la trabaja…pero unido a cientos o miles como el porque sabe y es consciente de que por si sólo todo le saldrá en agua de borrajas y en pataleta sin repercusiones, son cientos o miles de individuos con sus respectivos intereses personales que unifican fuerzas entre si para reunir la suficiente capacidad colectiva para paralizar la actividad de sus centros de trabajo, evitar la entrada al trabajo de sus compañeros «discordantes» (esquiroles) , colocación de neumáticos en llamas en los accesos a los polígonos…todo en eso con el objeto de que patronos cedan o negocien con respecto a las exigencias expuestas sobre la mesa.

Sintetizando: «Yo» no puedo por mi mismo, no aglutino la capacidad de obrar con suficiencia para hacer ceder al patrón en mis exigencias como trabajador, necesito unirme a Ti, a tu Yo, que ,a su vez necesitas también de mi, de mi Yo, de mi unicidad y a su vez, necesitamos a otros como nosotros, a otros «yos» y todos juntos después unificamos nuestras unicidades y particularidades para ejercer el tesón que nuestras reivindicaciones particulares necesitan.

Por último quiero relanzar la figura de la individualidad en un mar de anarquismos más «socialistas» que arremeten contra la libre capacidad crítica y de cuestión a las formas asamblearias o llamadas de horizontalidad; no se puede negar el carácter de eje central que el sujeto desarrolla como motor de la anarquía y es que ningún tipo de forma social, colectiva es posible sin la suma (véase el ejemplo que cito antes con las protestas obreras) y cohesión de unicidades. Respetables son, vaya por delante a mi juicio y criterio, las formas decisivas y colectivas que he citado, pero el anarquismo más «societario» debe ser consciente de que el individuo es el sujeto central anárquico; en este campo desempeña la máxima expresión de ello el anarquismo individualista que incuestionablemente representa y reclama la máxima expresión de la individualidad, por tanto de la misma anarquía, poniendo al anarquista como principio y finalidad de sí mismo sin injerencias externas que puedan resultarle en el menoscabo de su propia integridad individual.

León Darío

Texto publicado en la revista Solsticio por mi mismo como autor pero sometido a diversas modificaciones.