Entrevista a Aitor Hernández, trabajador en huelga de la Panificadora Butron

El pasado 19 de diciembre las compañeras y compañeros de Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes estuvimos junto a los trabajadores en huelga de la panificadora Butron de Chiclana de la Frontera (Cádiz) en el campamento que han levantado frente a la empresa.

Entrevistamos a Aitor Hernández Rodríguez, uno de esos 25 trabajadores en huelga desde el pasado viernes 11 de noviembre para exigir unas condiciones laborales dignas y la readmisión de dos de sus delegados despedidos por intentar crear una sección sindical de CGT en la empresa.

El Militante (EM): Buenos días Aitor, cuéntanos, ¿cuáles son los motivos por los que habéis convocado esta huelga?

Aitor Hernández (AH): Los motivos son muchos. Las condiciones laborales en las que trabajamos son nefastas: nos pagan menos de lo que nos corresponde por ley; tenemos 15 días de vacaciones cuando nos corresponden treinta; estamos contratados a 39 horas y la mitad de la plantilla trabajamos 48 a la semana; no se respetan nuestros dos días de descanso semanales, concediéndonos únicamente uno; no se pagan ni las horas extras ni los festivos que también trabajamos; no contamos con los EPIS necesarios; si pedimos un día de asuntos propios se nos quitan de las vacaciones; se han negado sistemáticamente a cualquier subida salarial bajo amenaza de despido para el que lo reclame… Pero la situación llega a tal límite que muchos de nosotros ni siquiera trabajamos en el puesto que consta en nuestro contrato, por ejemplo, yo soy envasador y muchas veces trabajo en los hornos. Todo es un despropósito total.

Pero la gota que colmó el vaso para convocar la huelga fue cuando decidimos formar una sección sindical, precisamente porque como digo nuestras condiciones laborales dejan mucho que desear. Fuimos a hablar con la empresa y no quiso aceptar nuestras propuestas, así que decidimos afiliarnos a CGT. Pero cuando los dueños de la empresa vieron que nos estábamos afiliando al sindicato decidieron despedir a una compañera y cuando nuestro delegado sindical de CGT fue a pedir explicaciones lo despidieron a él también. En ese momento decidimos que había que plantarse y convocar esta huelga.

EM: ¿Cuántos días lleváis ya en huelga?

AH: Hoy llevamos ya 40 días de huelga, pero los ánimos estan muy fuertes, somos gente joven, con ganas de luchar, que no nos conformamos. Vemos que cada vez las cosas están más caras y mientras nosotros seguimos cobrando lo mismo, que vemos que mientras el dueño de la empresa nos dice que no hay dinero para subirnos el salario compra más naves para seguir ampliando su negocio.

Nosotros estamos fuertes, con ganas de continuar. Claro que hay momentos duros, pero lo importante es que estamos recibiendo el apoyo de mucha gente, que incluso nos para por la calle y nos da ánimos, así que estamos decididos a continuar y a ganar.

EM: ¿En qué punto creéis que esta la huelga ahora mismo, cómo esta reaccionado la empresa?

AH: A día de hoy la empresa no quiere sentarse a negociar. De hecho se han convocado ya dos SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía). En el primero directamente no se presentaron y en el segundo se negaron a que entrara el delegado sindical, alegando que estaba despedido por faltas graves, aunque son incapaces de especificar cuáles son esas faltas porque no han sido notificadas. Pero lo que realmente ocurre es que la empresa bajo ningún concepto quiere que los trabajadores sigamos sindicados en la CGT y defendiendo nuestros derechos laborales.

EM: ¿Todos los trabajadores en huelga sois de CGT?

AH: Sí, todos los trabajadores que estamos ahora mismo en huelga somos de CGT, aunque en la empresa también existe UGT. Sin embargo, y a pesar de las condiciones laborales que ya he explicado, la UGT se puso de parte de la empresa desde el primer día. De hecho, cuando comenzó la huelga colgaron un comunicado dentro de la empresa – que luego tuvieron que quitar – diciendo que la UGT no estaba de acuerdo con la huelga. Esto es de las cosas más locas que yo he visto… ¿cómo puede ser que estando los trabajadores en huelga, un sindicato como la UGT se quede dentro y apoyando a la empresa?

EM: Muchas gracias Aitor por explicar lo que está siendo el conflicto, ¿hay algo más que quieras añadir?

AH: Nos gustaría agradecer a toda la izquierda gaditana que se está volcando con nosotros, dándonos un montón de apoyo desde todos los lados. También me gustaría añadir que aunque ahora se acercan estas fechas tan señaladas vamos a seguir la lucha hasta que la empresa se siente a negociar, porque nosotros queremos trabajar, pero queremos trabajar en condiciones dignas.

El Militante.

Fuente: https://izquierdarevolucionaria.net/index.php/estado-espanol/movimiento-obrero/13430-entrevista-a-aitor-hernandez-trabajador-en-huelga-de-la-panificadora-butron