Creo que desde los ámbitos en los que el anarquismo trabaja diaria o históricamente hay uno del que se olvida o hay un gran vacío. Bien es sabido que las ideas-fuerza del anarquismo han sido especialmente en el ámbito social, cultural, político, económico, ecológico, laboral. Hay otros ámbitos no tan trabajados pero que tienen una relativa importancia desde la perspectiva anarquista como pueden ser la arquitectura, la gastronomía, etc. Sin embargo, la cuenta pendiente en la que el movimiento antiautoritario/libertario no ha logrado incidir lo suficiente a pesar de un importante bagaje es el del relacionado con la espiritualidad.

Cuando hablamos de la espiritualidad y su conexión con el anarquismo, hablamos de un conjunto de creencias y/o prácticas muy diversas y también de la religión. Desde el anarquismo se ha conciliado el ideario con las religiones principales como es el caso del Anarquismo Cristiano preconizado por Tolstoi, el Comunismo cristiano que afirma que el anarquismo no entra en contradicción con la Iglesia Católica, incluso el Distributismo en la doctrina social católica es semejante al Mutualismo. Entre los anarquistas católicos notables se incluyen Dorothy Day y Peter Maurin, quienes fundaron el Movimiento Obrero Católico .

El anarquismo de igual forma tiene sus conexiones según algunos autores con el Budismo. Señalan que las escrituras budistas, como el Kalama Sutta, tienen un énfasis inherentemente libertario, dando prioridad al cuestionamiento de toda autoridad y dogma, con una elección personal debidamente informada como árbitro final.

El revolucionario indio y autoproclamado ateo Har Dayal, muy influenciado por Marx y Bakunin, quien intentó expulsar el dominio británico del subcontinente, fue un ejemplo sorprendente de alguien que a principios del siglo XX intentó sintetizar ideas anarquistas y budistas. Tras mudarse a los Estados Unidos, en 1912 llegó a establecer en Oakland el Instituto Bakunin de California, que describió como "el primer monasterio del anarquismo".

Más sorprendente es una religión conocida como Dysnomianismo que busca fusionar el anarquismo con la religión y las prácticas ocultas contando como texto principal, The Chronicles of Anarchy (publicado en The Pirate Bay) presenta una visión general de las conexiones entre el anarquismo y varias filosofías espirituales tradicionales de todo el mundo, especialmente aquellas con una inclinación mágica y oculta. Este libro intenta combinar todos los aspectos más anarquistas de la espiritualidad mundial en una espiritualidad anarquista práctica y coherente que ve a Dysnomia, la diosa griega de la anarquía como su deidad central. Usando drogas psicodélicas y tácticas anarquistas de acción directa, aquellos que siguen este camino son conocidos como Dysnomios y utilizan los principios de neuroplasticidad para liberar sus cerebros / mentes de todo condicionamiento jerárquico y legalista para llegar a un estado conocido como anarkhos.

Podríamos continuar con las conexiones entre el anarquismo y el judaísmo, el gnosticismo, el islam el neopaganismo que tiene como principal difusora a Starhawk... El taoísmo... Muchos de los primeros taoístas , como los influyentes Laozi y Zhuangzi , criticaron la autoridad y aconsejaron a los gobernantes que cuanto menos controladores fueran, más estable y eficaz sería su gobierno. Existe un debate entre los anarquistas contemporáneos sobre si esto cuenta o no como una visión anarquista. Sin embargo, se sabe que algunos taoístas menos influyentes, como Pao Ching-yen, abogaban explícitamente por la anarquía. Los anarquistas de los siglos XX y XXI, como Liu Shifu y Ursula K. le Guin , también se han identificado como taoístas.

La Fe Feérica o la Creencia en las Hadas también cuenta con sus conexiones contemporáneas con el anarquismo como lo es la figura del escritor y autodenominado "elficólogo" Pierre Dubois para el que los gnomos, hadas, duendes, farfadets, representan una influencia directa de Mayo del 68 y simbolizan las fuerzas indómitas y acráticas de la naturaleza frente a un orden binario y materialista. Para Dubois, anarquista "dans l'ame" como dirían en francés, las historias de hadas y duendes encarnan un valor subversivo y moral frente a las injusticias sociales y son una especie de catarsis tanto para los niños como para el adulto en busca del sentido de la vida, la búsqueda y como inicio al viaje iniciático. Recientemente el anarquista Christopher Scott Thompson publicó sun libro "Pagan Anarchism" uniendo las prácticas paganas y mágicas con el anarquismo. De especial mención el caso de los Whiteboys llamados así por ir con batas blancas guiadas por la Reina de las Hadas Mab en su lucha contra el desposeimiento de sus tierras por parte de los latifundistas en el siglo XVIII.

Los grupos Eco-anarquistas de acción directa como Earth First! y el Frente de Liberación de la Tierra, incorporan en sus comunicados y textos una fuerte imaginería feérica, duendil, neopagana, situacionista que pone de manifiesto el simbolismo de los elfos (como también se les llama a sus activistas) como ecoguerreros en defensa de la tierra, animal y humana.

El espiritismo también contó con un fuerte seguimiento por parte de los círculos anarquistas focalizado en el estado en el siglo XIX en Catalunya. Será en Barcelona donde tendrá lugar el primer congreso espiritista europeo en 1888. En ese tiempo, la ciudad tendrá casi cien centros espiritistas.

Esta corriente tuvo muchos adeptos y adeptas , sobre todo entre las mujeres anarquistas , como algunas anarco-espiritistas argentinas y uruguayas, tales como Juana Rouco y Virginia Bolten o la renombrada española Belén de Sárraga, que durante los años 20 del s. XX utilizaba los mensajes del más allá para dar un sentido más combativo a sus actividades del más acá.

Conexiones mucho menos conocidas son las del anarquismo con los Testigos de Jehová. El pastor Charles Taze Russell, un predicador estadounidense considerado el fundador de los Estudiantes de la Biblia, el movimiento que en 1931 tomó el nombre de Testigos de Jehová , escribió estas palabras en 1916, poco antes de su muerte. A muchos les pareció el cumplimiento de Hechos 20: 29-38.

"Los alentamos, queridos hermanos, a ser heroicos en esta prueba para no perder la libertad que han ganado en Cristo, haciéndoles llevar al hombre a la esclavitud. Llegará un momento en que la oportunidad de difundir la Verdad se verá más o menos obstaculizada y la gente, que se opone a nosotros, tratará de acusarnos de anarquía.. Esperamos que en un día no muy lejano se nos diga:

"Ustedes son anarquistas , contra el gobierno y contra las iglesias. Ellos usarán los poderes del gobierno contra nosotros y aprobarán leyes para aplastar a los subversivos y seremos reprimidos con ellos para deshacernos de nosotros "».

Según los Testigos de Jehová, todas las organizaciones religiosas que no sean las suyas enseñan falsas doctrinas. Por esta razón, se les llama de acuerdo con lo que Apocalipsis 16:19 dice: Babilonia la Grande se identifican como el imperio mundial de la religión falsa al no apoyar ni participar en los movimientos para la unión de las religiones.

Todas las organizaciones políticas y los gobiernos, que se proponen a sí mismos como una solución a los problemas de la humanidad, incluidas las Naciones Unidas (a las que, sin embargo, se han unido como ONG durante algunos años) serán eliminados por el mismo Jehová. Por las mismas razones, pero también por el respeto de otras prescripciones bíblicas en este sentido, se abstienen del uso de armas y de unirse a cuerpos militares, practicando la Objeción de Conciencia al uso de armas . Se abstienen de expresar su voto político, porque solo la ley de Dios es capaz o digna de gobernar el mundo. Respetan las decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales, ya que creen que derivan su autoridad.

El Anarquismo y el Hinduismo tiene algunos aspectos muy alejados (véase el sistema jerárquico de castas), pero rechazan el sistema de las iglesias dogmáticas: El sistema de castas es rechazado por muchas sectas hindúes. Además, Dios es considerado como el Todo, el Absoluto (panteísmo) y cada ser humano debe ser considerado como un posible dios, si él mismo se hace dueño de sí mismo y no de los demás o si se somete a otro ser humano, ya que la divinidad es profunda dentro de cada ser humano.

El propio Gandhi fue influenciado fuertemente por el pensamiento anarquista de Tolstoy y Thoreau :

"Los elementos anarquistas en el pensamiento de Gandhi no son pocos, ni secundarios: y no es sorprendente, considerando que entre sus inspiradores hay un Thoreau y un Tolstoy. Alcanzar la independencia, el Swaraj, no significa que Gandhi cree un estado en imitación de los occidentales. Una vez que los ingleses han sido expulsados, el poder no debe pertenecer a un pequeño círculo de políticos, sino a las personas dispersas en las innumerables aldeas. Debe ser un poder dividido, compartido, generalizado, un instrumento de igualdad y no de opresión. Para la crítica de la propiedad, Gandhi puede ser considerado un socialista, no tuvo dificultad en definirse como tal (en una ocasión también se llamó a sí mismo comunista). Un socialista con " fuertes tendencias hacia la anarquía."Dijo en Nirmal Kumar Bose, y es una definición que puede tomarse como buena, por lo que las definiciones son válidas, por supuesto".

La Wicca es una religión (filosofía descentralizada), donde cada practicante es libre de cambiar el rituales, oraciones, etc. Los principios de esta filosofía están bien definidos por los seguidores de la "Red" Wiccan: "Haz lo que desees siempre que no dañes a nadie". Desde la web oficial se puede leer:

"La wicca es la religión de las brujas, una religión que se centra en el respeto por la naturaleza en la que se reconoce al dios y la diosa. Muchas de las técnicas wiccanas son de origen chamánico, por lo que puede definirse voluntariamente como una religión chamánica, aunque hoy en día se han abandonado las duras pruebas del dolor y el uso de alucinógenos a favor del canto, la meditación, la concentración, visualización, música , invocación de danza y drama ritual. Con estas técnicas espirituales, la bruja alcanza un estado de concentración y elevación espiritual ».

El grupo (grupo de wiccans) es independiente y no tiene una autoridad central que decida por encima de los seguidores. Aunque la mayoría de los wiccanos no son anarquistas, las diversas ramas de la wicca , junto con los miles de wiccans solitarios (wiccans no relacionados con otras divisiones), son una manifestación de la estructura íntimamente anárquica inherente a la religión wicca.

Los wiccanos encontraron su religión basada en los principios de tolerancia y respeto por la naturaleza, afirmando su deseo de vivir en armonía con su entorno. Es por tanto una filosofía sin dogmatismo, que recomienda el respeto a los demás. Por otro lado, los wiccanos creen en la existencia de la magia, definida como "energía cósmica" y presente en cada uno de nosotros y en cada objeto.

La Stregheria nació en el siglo XIV, sobre la base de las enseñanzas de Aradia de la Toscana. De acuerdo con los principios de Brujería, el cristianismo permitió que las clases más ricas hicieran pobres a los esclavos, quienes, escapando de sus opresores, se convirtieron a su vez en ladrones y asesinos. Estos comenzaron a construir casas en los campos de las colinas de Alban, alrededor del lago Nemi, cerca del lago Nemi, donde se encuentran las ruinas del Antiguo Templo de Diana Nemorensi ( Italia central).

La Stregheria se centra en la figura de la diosa Diana y su hijo, hermano y consorte Lucifer. Diana, viendo a los pobres continuamente oprimidos por los ricos y el clero católico, envió a su Divina Hija Aradia (Herodias) a la Tierra, para liberar a las personas de la esclavitud y hacer florecer a la Vieja Religión, enseñando métodos para maldecir a los opresores ricos. .

Inicialmente, Stregheria honraba al dios romano Lucifer, a la diosa romana Diana y a su hija Aradia. Lentamente, Stregheria ha adoptado un punto de vista cada vez más cristianizado de Lucifer y Diana: Lucifer ha sido descrito como un rebelde valiente que se oponía al dios del tirano de los cristianos, mientras que Diana se convirtió en una figura vecina, Lilith.

Stregheria carece de autoridad centralizada, en el sentido estricto del término, aunque las deidades son honradas como sabias maestras de la vida.

Podríamos seguir la interminable lista con el anarquismo y su conexión con el vudú, el discordianismo, el universalismo unitario...

Nos falta una estructura sólida y más trabajo para ahondar en los profundos nexos entre el anarquismo y la espiritualidad y la religión.

Se podría decir incluso que las ideas anarquistas tienen influencia en la mayoría de las creencias y religiones principales tomando en cuenta la propia creación del anarquismo y sus cultos.

Anarkaoss