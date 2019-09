Los candidatos para intendente.

En Rosario va a ver elecciones y hay 4 postulados que son los ganadores de su mismo partido político de las elecciones pasadas. Hoy, al ver una foto de ellos juntos posando para la foto (no la pude volver a encontrar). Cuando la vi, vi muchas cosas.

Vi a cuatro hombres blancos de clase alta y/o media que dicen representar mejor que otros los intereses de lxs rosarinxs. No vi a une trabajadore metalúrgicx, a une operarix, a una madre soltera, a une mozx de bar, a une de la comunidad Toba, a une cartonerx, a une indigente, a une pibx con bicera, a une negrx. Veo burgueses que quieren tener más representación en el parlamento. Por más que gane uno de ellos, los cuatros en conjunto, van a tomar las decisiones de Rosario, con diferentes niveles de peso en las tomas de decisiones. Lo que se disputa que partido va a liderar.

Mi pregunta es: Vos te sentís representado por unos de estos cuatros burgueses de clase media? Vos te ves reflejadx en estos cuatro hombres blancos. Algunos parecen ser menos conservadores, más piola, o más inclusivxs que otros pero en fin, los cuatros quieren el poder para tomar desiciones por lxs rosarinxs. No quieren que tomemos decisiones por nuestras propias vidas, ellos saben lo que es mejor para nosotrxs. Su paternalismo de decirnos no hagas nada, nosotros te protegemos, elegí unos de nosotros.

Nos venden su seguridad. Esa seguridad que mata para proteger a una clase acomodada. Dicen que van a solucionar el problema del robo, de la delincuencia. Que ellos mismo provocan para que creamos en sus fuerzas armadas. Nos quitan la posibilidad de la autodefensa, (y no hablo del linchamiento a un chorro) para que su policías nos defiendan, de qué? De esa inseguridad que generan ellxs. Nos debilitan, nos sacan la fuerza por que temen que nos pongamos en contra. Nos dicen "no te defiendas, nosotros te defendemos, te cuidamos, vos votanos". Nos inculcan el miedo por los medios. Todos los días un caso de asesinato por robo nos muestran en los medios. Cuál es su intención? Hacernos creer que son necesarias las fuerzas represivas inculcando el miedo para confiar en otra persona armada y violenta. Y nosotros pensamos "menos mal que existe la policía, si no esto, sería peor".

Los medios nos quitan la posibilidad de pensar. Inconscientemente, pensamos como quieren que pensemos. Que lo mejor es votar y no participar. "Que participe un representante y que tome las decisiones por mi". "Yo laburo que lo haga otro". "Ellos están mejor capacitados para tomar decisiones de que hacer sobre nuestras vidas".

