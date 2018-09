Sobre la toma de la explanada en el Estadio Alejandro Villanueva – Lima – Perú realizado en septiembre 2018

Ya no hay dudas que los grupos religiosos, sean estos católicos, mormones, testigos, ... o evangélicos; No son solo “algunos loquitos fanáticos hablando de su respectivo dios”, son mucho más que eso, son agrupaciones muy organizadas cuya arma principal es la ideología y cuyo brazo de apoyo es quienes están en el Poder y al cual ya quisieran llegar pa establecer un nuevo régimen tal cual era hace siglos cuando el catolicismo era lo más alto en las clases sociales, o como sucede en algunas partes del mundo donde las religiones son la hegemonía.

Esto sucede ahora con aquel grupo evangélico “El aposento alto” que acompañado por algunos miembros de la clase trabajadora, además de algunos faites de barrios que se codean con la policía y le hacen favores para perpetrar desalojos a cambio de que aquella institución les de espacios y se haga la vista gorda para hacer sus negocios de extorsión a no solo comerciantes de plata sino también a ambulantes en su totalidad como sucede en Gamarra con complicidad del alcalde y serenazgo que no es el único ni el último caso... siempre andan al servicio del Poder, que asco traicionando a su gente. Sí, también se les conoce como matones.

Y claro que además de la compañía de esos dos grupos van acompañados de su grupo de fieles que darían su vida por sus líderes espirituales que por cobardía como todo líder ni se apersonan a la zona de conflicto y envían a sus brazos de confianza a poner el pecho y “por su dios”.

Fué entonces que entre todos ellos hicieron un super grupo –como se hace en todo desalojo legal e ilegal- del cual se habla entre 1500 a 2000 personas para tomar posesión de un espacio donde no solo se usa para estacionar los carros del primer equipo o de los asistentes cuando hay partido, sino que también es un espacio donde entrenan las divisiones menores desde wawitas. Al parecer eso les conviene a algunos jugadores que andan ganando dinero de su fama en otro lugares como en el parque del migrante y otros parques más haciendo sus escuelas de fútbol y del equipo de sus amores se olvidaron, hipócritas y pecho fríos. Tan pecho fríos como ronaldo cuando arremetió contra la gente pobre en el 2014 cuando estos protestaban contra la realización de la copa mundial de fútbol en su país “solo porque iban a generar una mala imagen”, claro ese pecho frío se olvidó que también fué pobre ahora sentado en la dirigencia de la FIFA como embajador o no sé que puesto de mierda tiene, pero él hablaba no por los interéses de la población, sino por sus propios interéses y la de sus patrones. Por si no lo saben pal mundial en brasil 2014 se destinó millones de dólares que deberían haberse destinado para gastos en viviendas, salud, transporte educación etc para la población siendo ese país uno de los más caros su costo de vida en el continente americano. Eso era lo que reclamaban la población aunados a la “gente sin techo” que eran agrupaciones de un movimiento que ocupaban zonas y casas abandonadas para refugio debido a esa desigualdad económica, pero que fueron antes del mundial desalojados por la policía militar y civil que vinieron en tanquetas y armados cual si estuvieran en una guerra. Era así como aquel gobierno de Dila Roussef hacía la llamada “limpieza social” para realzar la imagen de ese país para generar más dinero a través de la venta de artículos, alquiler de hoteles, en fin de todo el gran mercado por eso la importancia para los gobiernos y las empresas eso de incentivar al turismo que vive de la miseria de otros. Pero la resistencia siempre estuvo ahí.

Posesión amparada bajo la legalidad

No soy sano para creerme eso de que un desalojo siempre se va a realizar con toda la documentación, con avisos de anticipación, con el fiscal y de buenas maneras. Y que si quienes van a desalojar no cumplen todos esos requisitos, tú con hacerles saber o con llamarle al tombo o con una llamada a la comisaría los desalojantes se van a ir así a las buenas con la cabeza baja. Eso solo pasa en las películas o se promueve en las noticias con esos de corbata abogados disparando palabras que solo ellos comprenden para hacernos más dificil la cosa y ellos queden bien parados ante la opinión pública y encima cobren rico. Usualmente la comisaría cuando sucede eso, ya tiene conocimiento y decide no hacer caso a las llamadas o pelotearse con otras comisarías, ya los que hallan hecho esos trámites u otros parecidos sabrán de que estoy hablando.

Y ojo con esto, que algo sea legal no significa que sea justo o de real ayuda para la comunidad, porque para tener ese amparo legal no siempre es todo de acuerdo a trámites en regla ni de mutuo acuerdo, en su mayoría solo basta tener influencias de gente en el Poder y/o dinero. Y con la Keiko a la cabeza lo tuvieron, pues es su amigote evangélico Alberto Santana aquel pro-“vida” que incita el odio a la igualdad en diversos temas promoviendo la homofobia, rechazando el feminismo, alentando la xenofobia etc ... y que le apoyó en su última campaña presidencial, están ella keiko y él santana dándose la mano estratégicamente con respectivos interéses de por medio. Esta vez la noticia le sirvió para hacerle la tapadera mediática "cortina de humo” para su juicio de dicho día ante el caso de corrupción. Dicho sea de paso, recalco que la justicia del poder judicial, fué es y siempre la misma: nula. Creer en que el estado y sus instituciones nos darán justicia, es como creer que la fifa vela por todos los equipos participantes por igual y que no intervienen en los resultados ni en los preparativos fuera de la organización formal antes de los partidos para ver quien gana o quien pierde. Es como creer que con Oviedo al mando todo iba a ser diferente en la FPF, y miren su lazo con aquel juez Hinostroza corrupto como todos en sus cargos de Poder.

Ojo que la corrupción no es una falla de una mala administración, la corrupción existe porque existe el Poder.

La corrupción lo hacen los jueces, presidentes, congresistas, ministros, empresarios, serenazgo... y por supuesto lo hace aquel opresor soplón de uniforme policia que con pistola en mano que no dudará en jalar el gatillo porque además la ley le ampara total tiene justificación, solo le bastará decir que lo hizo en función de su deber y listo. Así como no les tembló la mano para llenar de gases tóxicos y asfixiantes prohibidos su uso en guerras y usados en las ciudades para calmar a las masas llamados tan tibiamente “gases lacrimógenos” aquella tarde del 64 en que la selección jugaba con argentina en el torneo preolímpico luego del gol de perú anulado por el que supone administrar justicia e igualdad en un campo de fútbol “el árbitro”. El árbitro suele ser tan corrupto como los mencionados arriba porque goza de esa calidad de juez del partido, la máxima autoridad. Sin embargo en dicha masacre en el estadio nacional se le atribuye todo al llamado “negro bomba” para lavar la imagen del árbitro y de un resultado ya pre-concebido, aquel hincha fué golpeado masacrado por la policía cuyo comportamiento es el mismo en las tribunas como en las protestas, su misión es reprimir amparado por la ley y por la estigma social que se le da a ambos grupos: barristas y protestantes. Pues solo así la represión se hace aceptable para la opinión pública.

Aquella tarde no es que murieron cientos de personas de todas las edades, fueron asesinados porque hubo intención hubo malicia , porque hasta las puertas del estadio no se permitió abrir, se demoraron dicen.

Respecto a la supuesta venta de la explanada

La explanada está dividida en lotes, casi 20 maso, y solo 5 de ellos han sido comprados por ese grupo evangélico, ¿cómo así lograron comprarlo sin si quiera la gente de alianza saberlo aunque se diga que no sean los dueños?, ya abarcaría el tema de que cuando una empresa quiere comprar un lote usa todos los medios posibles: legale so ilegales para lograrlo, ahí se mueven esas oficinas registrales que usando los vacíos legales andan colocando sus sellos las minutas y demás documentos para validar legalmente la compra.

Como era de esperarse, la policía estaba del lado invasor, porque no entraron para evitar que la sangre corra al río, entraron para desalojar a quienes entraron a defender esa porción de tierra lotizada por la municipalidad de la victoria y algunos dueños de ciertos lotes de toda la explanada, entre elos un muerto que accedieron vender sus porciones de lote a aquel grupo evangelista. Para eso sirven los cargos en la alcaldía y sus regidores atentos a cualquier opción de compra venta cuyo valor sea el mínimo para invertir en sus negocios. Si creían que Cuba es el único alcalde corrupto, pues les falta conocer más la historia de La Victoria y el tema del Poder sea en el gobierno como en los municipios y en las empresas que son sus aliados. Esa corrupción o mejor dicho normal manejo en quienes están en el Poder, es fruto del mismo, del Poder. Ese manejo no es solo sacar provecho de los contratos empresariales para hacer obras o algún evento u otro emprendimiento de lucro, sirve también para extender la represión a quienes cada día les hostigan más y quienes en su totalidad fueran solidarios entre ellos mismos en lugar de pelearse por un espacio de calle tomando el papel de serenazgo policía o empresario, la masa ambulante sería una barricada muy rebelde inclusive mucho más que la que en el 2012 se opuso al traslado de no solo el mercado mayorista de la parada, sino también a todo lo que eso implicaría negativamente para la vecindad y demás personas además de minoristas las otras personas que recogían lo que los mayoristas botaban o les daban o les remataban para re-venderlos en puchitos de a luca (1 nuevo sol) en su mayoría gente de la tercera edad. Y claro, parte de esa resistencia entre ellos faites, pasaron al lado opresor, sí de la municipalidad para darles trabajo cobrando parqueo vehicular o de serenazgo o por el pase de la avenida huánuco a aviación o viceversa. La otra parte de esa resistencia fué silenciada mediante el ejemplo de castigo que puede otorgar la represión legal: los asesinatos y la cárcel que hasta ahora más de una decena cumple solo por oponerse al desalojo.

Las instituciones religiosas y sus imposiciones

Pero ¿qué de provecho puede tener la construcción de una iglesia evangélica o de otra religión, sea en matute o en algún otro lado ?

Desde luego que el provecho será para quienes viven de la fé ciega de sus fieles devotos, de quienes viven cómodamente, agrandando aún más sus arcas empresariales con los donativos y mano de obra gratuita de sus fieles seguidores con el cuento de que “dios lo quiere así”. Por lo tanto una iglesia, la cual es disfrazada como lugar de paz, es en realidad un centro de adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento crea poblaciones sumisas obedientes porque teme a que las poblaciones sean libres y dejen de depender de sus ideologías y crean en sí mismas.

No voy a atacar la creencia de cada quien porque cada uno elige a quien creer, solo voy a atacar la imposición de cualquier creencia porque es un grave peligro a la autonomía de cada persona, eso es lo que se hace con la gente falta de entendimiento por muchas razones culturales propias de esta sociedad consumista que a su vez nos consume con ideologías cada una con su respectiva mentira y maniopulación. Ese peligro se acrecenta más porque su dogmatismo también recae en los niños creando así nuevos “batallones de la fé” como suelen llamarle a esa masa nueva adoctrinada a las pretenciones de sus autonombrados líderes, la jerarquía y el machismo ahí también son fruto del pan de cada día porque “así lo quiere dios” argumentan ellos tanto los que imponen como los que acatan obedientemente. Claro, hace gracia para ellos mediante la palabra y la venia de dios enamorar a la hermanita.

También logran mano de obra gratis, a los fieles que obligan a vender mazamorra picarones u otras cosas en las calles hasta altas horas de la noche disfrazando con la fé su esclavitud laboral, donaciones de sus fieles que también pueden ser empresarios o microempresarios pero que gustosamente colaborarán con las impresiones de sus banners o los locales para sus reuniones, toldos, implementos etc ... esa gran familia que tan sigilosamente cuidan para beneficio de las cabezas que dirigen a toda esa masa obediente.

El fútbol: del deporte al negocio y su espíritu de productividad y competitividad

Desde la institucionalización del fútbol y otros deportes, fué visto solo como un negocio, olvidándose de la parte emocional y psicológica de quienes en su conjunto lo conforman: jugadores, técnicos, aguateros, preparadores físicos, utileros, limpieza, etc... y hasta los hinchas.

Poniéndole precio a todos ellos y por ende su obediencia a quienes manejan el club del cual son contratados y a las empresas que les auspician sumando un poco o bastante su sueldo mensual o anual a recibir de acuerdo a su rendimiento fama etc ... a cambio de su exclusividad con dicha marca empresarial. Por ejemplo, un jugador que firme con cocacola ya no podrá públicamente tomar fanta, de hacerlo y registrarlo le caerá una gran multa “por daños a la buena imagen de aquella marca empresarial” y hasta le puede costar la anulación de su contrato previo pago por “daños y perjucios”. Esa es la presión extra aunque no lo parezca que tienen que cargar los jugadores aunque ganen millones, y no es la única presión porque también está el tema de salud. Ojo que el tema físico deportivo no es exactamente a ser alguien saludable, ya que para ser alguien con buen físico depende ese rango del deporte que jugarás. Tal es el caso de un jugador de fútbol que tiene que conservar determinado peso y sobre todo siempre tiene que estar apto para seguir jugando. Si por diversos motivos fuera de su responsabilidad, obtiene un resfriado un día antes de un partido importante, tiene que ponerse una inyección o una pastilla claro de acuerdo a los estándares para no ser afectado por el antidopping; en lugar de no jugar y recuperarse en la tranquilidad de su hogar y con los días requeridos naturalmente para hacerlo. Osea el jugador no es dueño ni de su propio cuerpo con sus distintos deseos, sino el dueño es el club o su representante. Si ese jugador “no muestra aptitud”, no le sirve al equipo, y es retirado. Así hay otros temas que convendría averiguar sin esperar a que alguien les esté informando en la orejita.

Recordemos que la FPF no le dió el apoyo moral a Paolo Guerrero cuando salió positivo en el antidopping, ahí reluce la frialdad de una fenderación y sus dirigentes preocupados más en el negocio que en lo personal de cada uno de sus miembros. Si con Guerrero hicieron eso, imaginen lo que hacen con otros jugadores “no de talla” y con las divisiones menores a quienes muchas veces ni les pagan.

Ya no se juega por diversión o por mantener un fisico saludable o por simplemente compartir momentos gratos con los amigos, vecindad, familiares, etc... ahora solo se juega para ganar dinero ya sea a través de un sueldo o una apuesta o para saber “quién es el mejor”. Ese mensaje la llevan siempre los medios de prensa haciendo informes de juagadores enfocándose solo en lo material, como por ejemplo de cuantas casas y carros lujosos carros tiene Jefferson Farfán en lugar de ver por cuan felices o sanos son sus hijos o su familia en general o él mismo sobre todo cuando entran en una mala racha o producto del propio hostigamiento de la prensa o por conflictos de la persona misma y su nuevo estilo de vida en la abundancia. Claro, eso no vende, y lo que quieren los medios de comunicación como toda empresa, es vender. Y mientras más vendan, mejor.

Eso incrementa la lógica de la competitividad para obtener mejores contratos y estar en clubes que les pagarán mejor o de renombre. La misma lógica de la competitividad que mueve al mundo obrero que hace hasta que entre ellos se traicionen o no se den la mano, solo para subir de cargo en la fábrica o alguna otra empresa. Mientras más competente seas, más dinero ganarás o primero en la lista de ascensos estarás, pero así como se premia tu competitividad se castiga tu in-competencia o tu desobediencia por si no estás de acuerdo con tu salario o el recorte de ello o con la demora del pago o con el trato frío que se percibe en toda empresa o fábrica sin nombrar la hipocresía del patrón golpéandote o sobándote la espaldita diciéndote “mi brother fiel, eres un gran trabajador, fiel, ágil etc” y por dentro te dice “mi esclavo fiel el más weón”, “este nunca me robará aunque yo le robe su sueldo extra por sus horas extras”, etc...

Un extracto de un artículo sobre la similitud entre el negocio y deportes dice así :



El deporte y los negocios son el mismo juego, dijo alguna vez el ex-CEO de General Electric, Jack Welch.

Él sostiene que asociarse con otras personas y saber que esas otras personas desean ganar viene de los inicios, de los patios de recreo.

"Cuando uno hace pisadita, y da un paso y otro y pisa al rival, eso le da el derecho a elegir primero, y, por lo general, a quien elegimos primero es al mejor jugador. En fútbol uno elige primero a un buen delantero, y por último elige algún puesto de defensa o al golero", asegura el ejecutivo.

"Cuando uno arma un equipo en una empresa, está juntando y organizando piezas. Los deportes y los negocios son el mismo juego, con los mismos principios", señala.

Por su parte, el deporte y la empresa parecen ser parientes cercanos, siempre enfocados en un resultado, siempre atentos al rival, siempre listos para competir, listos para ganar.

La FIFA y su monopolio comercial

La propiedad intelectual de la FIFA está constituida por marcas registradas como FIFA, COPA MUNDIAL, COPA 2018; diseños (tanto los registrados como los no registrados) y derechos de autor por artículos como pósteres, emblemas y mascotas oficiales, así como otras piezas de diseño. La FIFA ha creado, usa y protege un conjunto de logotipos, palabras, nombres oficiales, símbolos y otras marcas registradas vinculados con la Copa Mundial de la FIFA™, cuyo uso también es autorizado a otros mediante acuerdos alcanzados con la FIFA.

La FIFA está obligada a actuar contra cualquier reproducción no autorizada de sus marcas en un contexto comercial.

Lo mismo sucede con cada torneo que hace la FIFA, estas leyes están incluso por encima de las leyes de cada país.

La FIFA y su negocio de las multas como acuerdo comercial

Suecia recibió una multa de 70 mil francos suizos (70 mil 700 dólares) porque sus jugadores usaron unas medias no autorizadas y Croacia fue sancionada con el mismo monto cuando uno de sus futbolistas ingresó a la cancha con una bebida de una empresa que no era patrocinadora oficial.

Pero el despliegue de una bandera neo nazi y del símbolo nacionalista serbio de la Segunda Guerra Mundial solo acarrearon multas de 10 mil francos suizos (10 mil 100 dólares), las cuales fueron pagadas por sus federaciones nacionales que son responsables del comportamiento de los hinchas en los partidos.

Las selecciones de Argentina, Colombia y Marruecos deberán desembolsar 15.000 francos suizos (15.150 dólares) por recibir cinco tarjetas amarillas en un partido, con 3.000 francos suizos (3.300 dólares) por amonestaciones subsiguientes.

Hace cuatro años, los argentinos fueron sancionados por no cumplir con los requisitos de prensa por no llevar a un jugador a las conferencias en el estadio previo a los partidos. Por desafiar las advertencias y reiterar la práctica en cuatro partidos seguidos, la FIFA impuso una multa de 300.000 francos suizos (303.000 dólares) a Argentina.

“Las obligaciones con los medios forman parte del torneo”, dijo Kitching. “Los dueños de derechos de televisión han pagado por eso — tener este acceso”.

Y como no mencionar la corrupción que hay en la FIFA, tanto entre sus dirigentes como con las casas apostadoras y clubes.

La industria del fútbol y el fascismo

Fué usado por la italia fascista, para captar mediante la pasión de la hinchada, su ideología.

Lo mismo hizo la alemania nazi cuando a través de su equipo nacional quizo imponer una hegemonía que fué escandalosa en resultado cuando perdió contra el equipo ucraniano en el llamado “partido de la muerte”, cuyas fechas posteriores se dice asesinaron en campos de concentración a la mayoría de sus jugadores.

Y entre otras, como no olvidar aquel torneo olímpico del 36 en berlín alemania cuando la selección peruana le ganó a austria en presencia del asesino fascista adolfo hitler cuyo país de origen era ese, y a pesar de los 3 goles anulados pero que a las finales fué anulado. Luego de todo un entrevero adrede austria se adjudicó la victoria y pasó a semifinales para luego de vencer a polonia jugó la final con la italia del otro fascista ,musolini. Ahí italia ganó y junto con hitler se condecoraron el primer y segundo puesto. Tras esa decisión las delegaciones Olímpicas de Perú y Colombia dejaron Alemania. Las delegaciones de Argentina, Chile, Uruguay y México expresaron su solidaridad con el Perú. Aunque hay otra versión que dice que la delegación peruana fué obligada a retirarse del torneo. Cabe recordar que en ese entonces el presidente de perú era otro fascista el general oscar benavides ligado a la aristocracia y oligarquía. Oscar Benavides ya en su segundo mandato, reconoció la posesión de Colombia sobre el Trapecio Amazónico, en donde estaba incluída Leticia, de esta forma llegaba a una paz con el vecino país del norte. Ese siempre ha sido el papel de presidentes y empresarios, a través del Poder y con dinero, el decidir o conceder zonas donde hay seres viviendo ahí, como si fueran estos su mercancía o parte de ella, otorgándoles sus vidas a otros que se atribuyen ser los nuevos dueños de esos lugares y de quienes lo habitan. Osea que si yo viviera en esa zona otorgada con mi familia, tendría que acatar todo lo que me digan ahí los nuevos compradores o los nuevos gobernantes, que feo.

También ahora fresquito tienen lo de las barras ultras en españa portugal etc que son de ideología fascista, llamados ahora neonazis que también promueven ayuda social pero solo para habitantes de su respectivo país, por ejemplo tenemos al Hogar Social Madrid que son fascistas liderados por una tal Melisa Dominguez que para financiar su ideología en cada ocupa que pone, abre un bar llamado “Don quijote”.

Sobre el odio entre barras

Le veo cierto parecido al tema del patriotismo en el que se nos incita a odiar a la gente de otro lado porque nos meten el cuento el miedo de que todo extranjero viene a jodernos.

¿ Y saga, ripley, ...acaso no nos joden?

Eso es asunto empresarial, son los empresarios que nos joden con eso, no los extranjeros ni en su totalidad. Para comprender esto, tenemos acá el ejemplo del empresario de Gamarra, Diógenes Alva, peruano inmigrante de la sierra que ahora odia la migración de otras personas que vienen de la sierra o de la selva hasta a los chamos, mira con repulsión a la gente ambulante sobre todo si son pobres, les kiere exterminar enviándole policías y militares en operativos de limpieza de Gamarra tal cual lo dijo en alguna entrevista hace unos 4 a 3 años y su argumento es “porque no le dejan ganarse el pan de cada día”. Tremendo miserable que vive de acumular riqueza y explotar a sus trabajadores, hasta su hijo sabe lo miserable que es por eso le anda haciendo problemas ya que se ha ido al abandono, pobre chico. La gente del entorno sabe como empezó diógenes a hacer su riqueza, no fué solo el esfuerzo como él dice a las cámaras, fueron otras joyitas más, pregunten por esos lares y sabrán más gente.

Entonces ese odio que nos meten a través de algún miedo, se alimenta con aquel orgullo que pasa a lo dañino cuando se convierte en sobervia al creerse mejor que otro por ser más blanquito o por tener más dinero o por ser más churro o por pertenecer a un grupo del tipo que sea.

Y ese es el mismo argumento que hace que las barras se peleen entre sí, más que solo por una pasión por cada equipo o por algún roce de los jugadores en el campo o por algún gol anulado. Y claro la prensa también alimenta ese odio llamándoles “el eterno rival”, o colocando titulares “alianza humilló a universitario en matute”, etc...

Bueno, eso es lo que creo y veo según mi escazo y humilde entendimiento en este tema del odio entre las barras

Y creo que ante eso, se alimentan las peleas anteriores etc que solo las barras sabrán cada una con su historia y perspectiva.

Mensaje final

Para mi entender, más vale que dejemos de pelear entre nosotros y canalicemos nuestra rabia hacia los que realmente nos joden día a día a nosotros a nuestras familias a nuestros amigos a nuestros compañeros y a nuestras futuras generaciones les ira peor si no hacemos algo. Nos joden en el trabajo, nos alzan el precio de los alimentos fíjate cuanto vale el lkilo de tomate ahora y cuanto valía hace 3 añitos. Nos suben los impuestos que para pagar seguridad, para alumbrado público, para jardines, pal viaje de los regidores, son webadas ya. Pero tenemos que pagar porque sino nos envían 200 policías antimotín, nos balean, nos canean nos roban y encima nos dejan sin casa o sin cuarto. Nos incrementa la represión física con estos matones como los serenos que si salgo a recursearme en la calle vendiendo cualquier cosita al más mínimo descuido viene el camión y se lleva mi merca y si tengo suerte no me gomean. Y acá nada si eres mujer te va mejor porque no te pueden tocar, eso las webas, a ellas también las golpean así sean mayores de edad, además que las mañosean o hasta algunas sin querer pero obligadas para que no las boten de la calle les tienen que coquetear a los serenos o invitarles una gaseosa además de la cuota fija pa todas las disponibilidades, y de tu disponibilidad se mide lo que vendes. En esquina pagas más porque vendes más pe. Semáforo también seas formal o no. Las cosas como son, sino ¿por qué crees que lso serenos están bien agarrados?, tragan duro y sin la suya.

¿ y la policía no vela para que no se cometan abusos?, ya pe causa, no seas sano. Esos son los primeros en cobrar, por eso han pedido acompañar a los serenos, pa que estos no coman solos pues.

Esa es la represión que ya vivimos en las calles, o en cualquier otro sitio, y es legal gente. Para esa gente del estado y sus sirvientes, para ellos va mi rabia, no para los del otro equipo, esa etapa ya la pasé, fué linda y fea a la vez pero ya fué.

Pero tampoco quiero dejar mi pasión mi equipo, tampoco por el hecho de sentir pasión voy a picarme descontroladamente si el otro equipo nos gana, a lo mucho renegaré un rato y ya.

Pero bueno, esa es mi opinión al respecto, para los que no se durmieron y leyeron hasta acá sé que todo esto es un tema dificil con las barras porque repito hay historias detrás, pero vale la pena superarlo.

Hay cosas que debemos superar porque hay cosas que realmente nos están perjudicando como el entrometimiento del Estado aún mucho más en nuestras vidas, al igual que sus instituciones municipios y empresariado en general. Mien la gente de Apurímac que les están llenando de plomo los pulmones con la minería.

Y aunque para otras personas esto de la explanada sea un tema de poca importancia, para nosotros sí es importante. Mira que cambiar una explanada que favorece a las divisiones menores para construir una iglesia que va a adoctrinar mentes y hacernos sentir a todos que somos culpables solo porque hemos nacido con el llamado pecado capital. Y que para ir al paraíso debemos pagar con dinero o con nuestra obediencia a sus leyes “divinas” es realmente cagado. A menos que quieran fusionar su iglesia con alianza lima, y luego nos envíen a los hinchas a vender mazamorra con arroz con leche – un clásico- para mantener en el paraíso de la primera división, es más jodido aún.

Bromas aparte, ya las religiones crearon guerras como las cruzadas, invasiones como las de israel a palestina, genocidios, etc... y lo siguen haciendo ahora sumado a la pedofilia silenciada que recién sale a la luz. En la alemania nazi, las iglesias fueron cómplices de los programas de eugenesia que se aplicaba para asesinar lentamente mediante la bajísima calidad de la comida en los orfanatos y hospitales dirigidos a los mismos hijos de alemanes que tenían deformidades o eran homosexuales o tenían algún llamado transtorno psicológico o alguna enfermedad cróinica con la total venia de sus padres y mediante decreto ley del gobierno de hitler.

Por eso lean gente

Les recomiendo leer los libros:

-Un Mundo Felíz de Aldous Huxley

-1984 de George Orwell

-Diario de un skin de Antonio Salas

Etc

Libros que les hagan cuestionarse muchas cosas, y no libros que les hagan dependientes como la biblia.

Lean gente,

Para no ser alguien en la masa,

Ni para ser alguien quien diriga la masa,

Sino para ser alguien diferente a la masa,

Alguien con pensamiento crítico

Y no tengas que vivir de rodillas ante nadie.

Atte.

Alguien con pasión