Lloremos

Lloremos si tenemos las ganas de hacerlo sin importarnos nada ni nadie

Lloremos si alguien nos hace llorar sin importar como nos veamos

Lloremos si nos golpeamos con algo, el llanto ayuda a disipar el dolor

Lloremos de alegría, porque también x eso se llora

Lloremos de preocupación, el llanto tiene sustancias que ayudan a aclarar la visión sobre el problema

Lloremos si algo no sale como hubiéramos querido, que más da, lo seguiremos intentando

Lloremos si alguien nos contagia con su llanto alegría frustración preocupación

Lloremos para aminorar el dolor sufrimiento de lxs que lloran x alguien o por algo

Lloremos lloremos lloremos

Lloremos x eso y x muchas cosas escenarios personas momentos más

Llevamos años década siglos luchando contra otras opresiones y además contra la opresión patriarcal que regula nuestro comportamiento sentimiento ... nuestro actuar, pero sin embargo le hemos cedido gran espacio a esa premisa machista que dice “solo lloran las niñas mujeres maricones cobardes” y sin querer nos hemos tragado nuestras lágrimas “para mostrar fortaleza”.

Já, como si la imagen importara, como si el llorar fuera algo solo de cobardes.

Diría yo, que el no mostrar o cortar nuestro llanto, es un acto de cobardía porque estamos temiendo el que dirán de nosotrxs, de nuestra supuesta fortaleza y más.

Lloremos ahora y procuremos seguir llorando, pues más adelante cuando el sistema de dominación instaure el Transhumanismo (que es una etapa de transición al Posthumanismo que tiene como final objetivo la Postbiología) con su premisa de un mundo sin dolor sin sufrimiento, se nos será prohibido llorar y se asegurarán que las lágrimas no nos salgan mediante el uso de fármacos terapias psicológicas etc reforzados por la nano-biotecnología con la intervencióna nuestros ADNs para bloquear el dolor sufrimiento y el llanto característico. Nos quieren convertir en máquinas pensantes pero sin sentimientos sin sufrimiento, usando aquella premisa de un mundo sin sufrimiento. Algo contradictorio ¿verdad?, y es que ellxs no quieren que vivamos en libertad ni que luchemos por ella, quieren que vivamos bajo sus dominios diciéndonos que ellxs se encargarán de todo y hasta de nuestros sentimientos. Vivir una vida plena de sufrimiento es diferente a vivir una vida plena donde el sufrimiento es solo una parte y no el todo, pero ellxs han elegido editar esa pequeña gran diferencia y les ha servido para insertarnos en la cabeza esa idea de que “todxs queremos una vida sin sufrimiento” sin mostrar esa pequeña gran diferencia. Astutxs y a la vez aterradorxs, pero nada que sorpendernos de aquellas mentes que tienen como principal objetivo la dominación total.

Esa será su supuesta solución al supuesto problema del dolor sufrimiento, una farsa tan grande como la farsa del “mundo feliz” que nos están vendiendo desde ya hace décadas como lo hizo la religión en su época en que reinó el mundo con su oferta de “poder entrar al paraíso si obedecíamos todos sus mandatos”.

El dolor sufrimiento es parte de la vida, al igual que lo es la muerte. De ello aprendemos, de ello nos fortalecemos, de ello adquirimos astucia y demás para afrontar la adversidad. Erradicar alguna de esos sentimientos o etapas sería romper el equilibrio en su totalidad pues ya hemos avanzado gran parte de ese camino, pero aún estamos a tiempo de recuperarlo.

Retornar al equilibrio, es lo que necesitamos para poder vivir en libertad.

Escrito x algúnx animalx una tarde de otoño

*investiguen de que va el transhumanismo, posthumanismo y postbiología. Servirá pa fortalecer y ampliar la lucha x la libertad total*