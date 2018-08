Nuestra sociedad argentina se ha visto atravesada por un debate histórico, el cual logró entrar en la agenda de la opinión pública, prácticamente haciendo participar a la mayoría, sin dejar margen para indecisos o desentendidos. La difusión mediática, uno de los principales escenarios, reflejaron una amplísima producción y circulación de opiniones, argumentos, posicionamientos y los siempre existentes mamarrachos. Este debate tiene aspectos de los cuales podemos tratar de leer entre líneas, uno de ellos es el oportunismo de Cambiemos.

Desde el oficialismo se viene aprovechando todo tipo de debate, asunto o temática que se pueda instalar para desviar la atención del desastre en el plano económico. Por otra parte se liberó del peso político que significa frenar esta discusión, y recuperar fracturas en el bloque peronista. Apostar al debate, les permite darle fuerza al parlamento y el oficialismo como paladines de la democracia (del ajuste).

Sin la arrogancia de traer verdades, ni descubrir las oscuras conspiraciones que viene a desintegrar la sociedad u otros delirios apocalípticos. No, si venían buscando los nombres de las corporaciones que quieren destruir al mundo, no estamos para eso. Ya hay muchos y muy diversos espacios dedicados a eso, que sorprenden por su creatividad.

La discusión de la despenalización del aborto es un tema trabajado y militado históricamente por sectores de izquierda y afines, que han desarrollado extensas y continuas campañas que han logrado mantener el asunto en movimiento. Su ingreso al debate de diputados, ¿Se debe exclusivamente a este proceso?

Hay una cuota de evidente oportunismo que debemos analizar, el oficialismo se mostró dispuesto a abrir esta discusión, facilitando el tratamiento del proyecto, un proyecto presentado seis veces, ignorado o cajoneado. porque ahora si y no antes, no se relaciona con las convicciones de cambiemos sino con la búsqueda de instalar sobre la opinión publica y los medios, focos de atención, que distraigan los manotazos de ahogado que se tiran en el plano económico, mientras los ajustes son cada vez mayor peso sobre la clase trabajadora, y las maniobras de especulación dejan más millones en bolsillos de grandes empresarios.

Los medios jugaron un rol fundamental, exponiendo y dando tribuna a los posicionamientos de cada político que apareció a la redonda. Hubo silencios misteriosos, una vez que el proyecto empezó a avanzar con firmeza mostraron posturas tibias, como fue Vidal en mayo, manifestando su aceptación de la discusión cuando era unos meses antes férrea opositora.

Por ultimo no es una casualidad la insistencia en muchas intervenciones con la altura o profundidad del debate como un síntoma de "buena" democracia. Parece que esto limpiara la imagen y borrara de registro y memoria, que fue el mismo congreso que discutió y aprobó leyes de ajuste, que arregla subas de dietas o acomoda perdones a empresas, sin tener en cuenta intereses mas que los propios. la democracia no es solo una oportunidad de discutir y el congreso no es la herramienta para solucionar los intereses de los oprimidos.

La transversalidad no debe perdernos de vista, para que los personajes que se esfuerzan en ajustarnos y enterrarnos mientras caminamos, se sienten a nuestro lado a aprovechar los logros. Por ello debemos revisar cuando se despolitiza categorías como la solidaridad o la sororidad.

¿Hermanadas?

Sororidad, un termino que vio la luz por primera vez en público de la mano de Miguel de Unamuno en su novela “La Tia Tula” y que se define como la palabra que refiere a la hermandad entre mujeres, así como “fraternidad” refiere a lo mismo entre varones, “con la gran diferencia”(en el contexto de este desarrollo se entenderá el porque de las comillas) que, mientras esta ultima refiere sólo a hermanaciones particulares de varones de cierto sector social aunados por alguna causal o situación que les traspasa y no solo su género; el significado de sororidad hace referencia a aglutinar a toda persona de género femenino poniendo como eje de hermanación la opresion de su género, con una explicación mas poética y conveniente para un sector socio/económico particular, que políticamente horizontal y equitativa.

Este concepto que termina pecando de verticalista, en el sentido de no reconocer las diferencias entre quienes aglutina, sus necesidades reales de subsistencia y las situaciones socio/económicas en las que se encuentran; se transforma en bastón de mando para un sector con mayor privilegio económico a la hora de decidir cuales son los temas en los que este concepto va a ser enalzado como bandera por todas, y en cuales podemos olvidarnos de ver este fenómeno aunando las voluntades femeninas. Así, le da poder a un sector social minoritario de decidir que si y que no refiere a género dentro de las luchas sociales.

Un ejemplo claro y clásico de la sororidad tal cual se explica arriba fue el derecho al sufragio femenino, cuya consecuencia fue mas fuerte para las mujeres trabajadoras y amas de casa de clases oprimidas quienes fueron carne de cañón en protestas, reprimidas con violencia; siendo que quienes sacaron mayor beneficio fueron las mujeres de clases dominantes, con mayor capacidad económica para educarse y poder sacar rédito real a este derecho adquirido. Por otro lado, podemos ver en contraposición como, luchas como la de la licencia por maternidad, entre otras conquistas, fueron fomentadas y llevadas a cabo por los movimientos obreros organizados sin tener ese acompañamiento de las mujeres de las clases economicamente dominantes.

De esta manera, luego de ver estos ejemplos ya añejos, veamos cuestiones mas actuales que traspasaron este ultimo tiempo a nuestra región. ¿Como podemos desanclar la opresión a una clase social y al genero? ¿Es posible, por ejemplo, una lucha docente, siendo que la mayoría de quienes ejercen esta labor son de genero femenino, no sea ademas una cuestión de genero en gran parte de sus aspectos? En referencia a ello, las mujeres organizadas bajo consignas que usan como punta de lanza los “lazos” de la sororidad, ¿donde se encuentran cuando las profesoras están en medio de una lucha para exigir mejoras laborales que también garantizan mejorar la educación sexual requerida en la frase slogan de la lucha por el aborto? Cuando piden “educación sexual para no morir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”¿no están traspasando dos de los sectores mas vaciados económicamente en Argentina como son la EDUCACIÓN y la SALUD? Dos sectores con mucha presencia femenina entre sus filas, en lucha continua, y que jamas son apoyados en sus protestas por ese espíritu “sororo” que si traspasa al “niunamenos”, donde las mujeres de clase media/alta si se sienten en el mismo lugar de vulnerabilidad que las mujeres oprimidas económicamente.

Así, esta doble moral de la sororidad puede ser vista en los dichos de la legisladora Silvia Lospennato sobre el aborto durante la sesión de la cámara de Diputados donde se trato el tema; luego de ello, para ciertos sectores se transformo en un ejemplo de empatía, muchos medios de corte feminista comenzaron a levantar sus dichos como estandarte, periodistas feministas, escritoras feministas y con ellas un gran sector de la clase media despolitizada que apoya la causa, pusieron en un pedestal a la diputada por su proceder durante la sesión, olvidando con ello como la misma Silvia Lospennato, días antes, daba su apoyo al tarifazo con un discurso cínico y servil a los intereses empresariales, olvidando a las mujeres que no pueden llegar a fin de mes con sus salarios, en algunos casos traspasados por los impuestos a las ganancias que esta misma diputada ayudo a imponerles en su momento, o a las mujeres jubiladas cuya buena salud depende de su acceso al uso de servicios energéticos, que cada vez se les vuelve mas difícil pagar por la baja en sus jubilaciones y pensiones por la reforma tributaria en la que la misma Lospennato acompaño a su bloque en detrimento de dichas mujeres jubiladas. En estos ejemplos no solo podemos ver la hipocresía de Lospennato, sino también la falencia ética y conveniencia política particular de los sectores que usan su discurso y su imagen como ejemplo e icono, dejándoles en evidencia como sectores despolitizantes en el sentido de generar lagunas de memoria socio/políticas consecuentes a una finalidad particular.

Por otro lado, podemos traer un ejemplo mas, que traspasa a un sector opuesto ideologicamente al de Lospennato pero que expresa igualmente como la sororidad no es consecuente con solo ciertos sectores de clase; en medio de las medidas de fuerzas realizadas por los sindicatos combativos y los movimientos de izquierda durante el último paro general en Argentina, un cántico pudo escucharse en varios medios, uno que ponía en evidencia la falta de acompañamiento ante un tema que traspasa a todas las oprimidas del país, de la boca de Pan y Rosas se escuchaba: “ Ole le Ola la acá estamos nosotras, las famosas donde están!”, haciendo referencia a muchas actrices, escritoras, artistas, periodistas, etc. que se sumaron en su momento a hacer mas grande la bola “sorora” mediatica en el tema del aborto, pero que, en esta temática, que también era una cuestión de genero en tanto y en cuanto refiere al poder adquisitivo, la calidad de vida y los derechos de todas las mujeres trabajadoras en el país, las artistas no participaron, puesto que ninguno de sus derechos fueron tocador por el dedo represor del estado todavía.

Vistos los ejemplos y las criticas a las conductas de ciertos sectores y personas, podemos decir que la sororidad es un concepto de hermanación que es usado por una clase social económicamente acomodada que sólo se expresa cuando alguna de las problemáticas de ese sector oprimido que ven de lejos, también les traspasa a ellas mismas, enarbolando un discurso por el cual se muestran en realidad hermanadas por el dolor, la opresión, etc.(apelando a la emocionalidad) pero olvidando todo este sentir compartido cuando las problemáticas de su clase ya han sido resueltas o cuando en medio de esa temática aparecen otras que no les generan ningún tipo de opresión. Siendo así, podríamos terminar de definir a “sororidad”: como la formula por la cual las mujeres de clase economicamente acomodada mejoran su situación usando como motor y combustible de ese movimiento de cambio a las las mujeres de clase oprimida.

Conclusión enfocando la mira para apuntar al problema de fondo.

Sororidad cero con el gobierno y con los peronismos, para quienes los derechos no son mas que cartas que se juegan o se retiran según convenga. Esta media sanción no se debe ni por asomo a un debate maduro de los diputados en el que se intento “representar” lo mejor posible los intereses de la sociedad, ya que fue la presión ejercida desde afuera y del movimiento feminista lo decisivo para que los votos cierren como cerraron. El rostro que dejo ver el congreso en este largo proceso parlamentario no es mas que un rostro maquillado, su cara verdadera es la del monstruo que mostró en diciembre pasado aprobando la reforma jubilatoria, y la que mostrara en el ajuste permanente. Saludamos entusiastas la pugna de los sentidos comunes conservadores, retrógrados y que constriñen a las mujeres sin dejar de reconocer que es un feminismo afilado por el clasismo el que hiere de muerte al status quo patriarcal, porque en el ceno de la clase trabajadora es donde más contundente es el patriarcado, y porque no se puede pensar en una teoría del derrame de la libertad. Ahora la pugna abierta es para que la ley de interrupción voluntaria del embarazo salga de la cámara de senadores aprobada y sin modificaciones. Pero no hay que olvidar de que en lo que mas piensan ahora peronistas y oficialistas es en como y en que orden meter el ajustazo al pueblo bajo la tutela del FMI.

Departamento de Agitación Libertaria