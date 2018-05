En un momento en el que me encuentro dentro de mí mismo y en el que creo que también soy dueño de mí mismo, me gustaría hablaros sobre ideas y pensamientos que me vienen a la cabeza y que hacen que me cuestione esta realidad en la que vivimos y también la sociedad y el sistema en el que estamos inmersxs.

El fascismo avanza en el mundo y se hace fuerte mamando de la teta capitalista que solo hace que acrecentar la desigualdad social y la pobreza. Todos nuestros datos son utilizados para vendernos bellos productos o hacernos votar a un cierto partido u a otro. Todo es controlado y hábilmente manipulado dejándonos en una ilusión de falsa libertad en la que no representamos más que un número que ser cuantificado.

Parece que todo en nuestra vida está hecho para atarnos a una realidad en la que solo somos meros objetos hechos para servir a los engranajes de una máquina que se alimenta de nosotrxs mismxs y también del propio planeta, dejando solamente destrucción y vidas vacías de por medio.

En mi opinión no hay que resignarse y conformarse con esto, hay que convencernos que tenemos una vida que nos pertenece y de que tenemos una responsabilidad con los seres que nos rodean y con el planeta en el que vivimos; si hay una injusticia debemos alzar la voz para que se nos oiga plantando cara a cualquiera que la justifique. Nuestra existencia aquí está justificada y para mí es preferible morir de pie que vivir arrodillada.

No creo que en el futuro las cosas vayan a cambiar así como así, y valoro mucho los actos de rebeldía que empiezan a surgir a nuestro alrededor desenmascarando la verdad que parece escondida en algún rincón perdido. Para mí ocupar las calles y plazas de nuestras ciudades y pueblos es fundamental para conseguir un cambio radical y positivo en nuestra sociedad.

No puedo dejar de sentirme afortunado por la vida que me han dado y solo pienso que es posible que estemos en esta existencia por algún motivo, pero que no nos merecemos ser explotadxs ni manipuladxs y que debemos de apropiarnos de aquello que nos pertenece dejando claro que en ningún momento somos siervas de nadie.

Tampoco me dejo de fascinar por el mero hecho de la existencia misma, y el de ocupar un cuerpo como el nuestro que está claro que también nos pertenece y del que no debemos dejar que se apropien ni de que lo utilicen. Pero hay algo que me fascina aún más y es la fascinación por saber de que está hecha nuestra existencia.

En un universo tan grande como el nuestro, me pregunto de que están hechas las cosas y si la respuesta es de átomos, me pregunto de que están hechos esos átomos y de por qué están ahí. No soy quien para dar esas respuestas ya que no las tengo, pero si la respuesta es la casualidad, me admiro de que casualidad tan grande, y si la respuesta es que somos producto de algún ser divino, me pregunto que quien lo habrá puesto ahí y le habrá dado semejante poder.

No creo que sepa diferenciar de que están hechas las cosas, pero puedo aportar algo de mi experiencia acerca del modo de existir que he llevado. Para mí en uno de mis “viajes”, llegué a no saber diferenciar si yo era real o si yo era una ilusión y estar en esa situación me llegó a parecer mágica y sacada de un relato de ciencia ficción.

Tampoco os asustéis cuando en otra de mis “aventuras” pude llegar a ver a un ser que no venía de este planeta y que aún encima iba vestido con traje y corbata. Después de esto mi percepción de la realidad cambió completamente y me pregunto que qué le había podido traer a este ser que me sonrió y me guiñó un ojo antes de desaparecer, a venir aquí. También digo que pudo ser una simple alucinación visual al estilo de la película “La haine” en la que uno de los protagonistas ve una vaca en medio de París en un par de ocasiones, aunque lo que si puedo decir es que esa experiencia fue muy real y que solo espero que si esa aparición no fuera tan solo una alucinación, sus intenciones fueran amistosas.

El cuestionarme la realidad en si misma, me hace ver las cosas de una manera más prudente y me hace reflexionar sobre todos nuestros problemas y pensar que solo son así porque los vemos así pensando también en que solo somos polvo de estrellas que nos hemos venido a más y hemos crecido de tal manera que hemos llegado a hacer peligrar hasta nuestro hogar que es el Planeta tierra.

No pienso que una vida entregada a luchar por una vida digna y por un ideal que pone como objeto máximo la libertad sea una pérdida de tiempo, y pienso que el hacer autoanálisis de vez en cuando y el saber corregir un defecto propio o solventar un error sea nada indigno así como pienso que no soy perfecto y que hay que seguir luchando en tu día a día por una coherencia y una actitud que al final te hace ser una persona integra.

La negrura de nuestro camino se hace más llevable si uno es capaz de cambiar por dentro de una forma consecuente con unx mismx y con todo lo que te rodea ya que lo personal es político y ningún mundo nuevo será posible en este planeta, si nosotrxs lxs seres humanxs no somos capaces de plantar cara a la injusticia ni a la opresión.

¡Salud!.

-Richie punk-