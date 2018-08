Para hablar sobre los Organismos de Derechos Humanos es imposible no tener en cuenta el momento histórico en el que surgieron; aunque siempre se distanciaron y pusieron limites a los partidos políticos, es evidente que los organismos surgen por la imposibilidad de dar respuesta por parte de los sectores políticos que sufrían de represión. En lo individual seguro que habrá habido mas de un integrante que haya sido parte de alguno pero a la hora de la verdad lo dejaba de lado.

El surgimiento de los Organismos de Derechos Humanos deja en claro por otro lado la imposibilidad de algunos y la complicidad de otros con la represión. La justicia de esa epoca se encargaba de aleccionar a los familiares sobre lo equivocado e irracional del actuar de sus hijos, asi como tambien la iglesia catolica, complice, demostraba que la represión era algo centralizado y acordado por las instituciones del gobierno.

Decimos todo esto para que quede claro que los Organismos de Derechos Humanos nacen de la desesperación y el coraje de familiares. Es increíble como del miedo y de la soledad aparece la solidaridad, el apoyo mutuo, y este ejemplo es llevado adelante por mujeres, mientras hombres sienten que es imposible reclamar, porque corre el mismo riesgo, fundamentado por ejemplos que pasaban casi a cotidiano;la actuación de grupos paramilitares armados creados a tal fin. En definitiva el terror asolaba las calles.

Estas mujeres, la mayoría madres, hacen acto de presencia y no sesgaron en su reclamo de “donde están nuestros hijos/as” o en algunos casos esposos o hermanos/as; la fuerza de la consigna, lo mas admirable del ser humano, la coherencia en las ideas y la practica.

Esta praxis por parte de personas que no tienen formación política, pero el desarrollo del sentido común, recurriendo a lo elemental que todos hemos recibido en la vida; las ideas, la libertad. No se puede sin un ideal ser un humano y es indispensable tener la libertad para el desarrollo autónomo. Este concepto básico ético pone en marcha a un grupo importante de personas y allegados por sangre e identificación, contra la justicia de la represión generalizada.

Los militares intentaron a toda costa ser reconocidos como quienes, empujados por la situación histórica y con el favor popular, se vieron obligados por las circunstancias a tomar las riendas del poder.

Los partidos políticos habían fracasado en ese tinglado que era la democracia en evitar el aumento represivo por parte de los sectores dominantes y ,los milicos pensaron que poniendo a sus victimas el rotulo de “subversivos”, “ultra izquierdistas”; iba a bastar.

A nivel internacional sorprende el doble discurso; son condenados como dictadores, terrorismo de estado, pero por otra parte les prestan dinero y les venden armas, creando una deuda externa impagable. Los milicos son escrachables pero buenos consumidores. Los Organismos de Derechos Humanos son admirables desde lo ético, pero no fueron escuchados cuando pedían que no les presten dinero y no les vendan armas.

Es ante la presión que los militares se ven obligados a buscar una solución final; terminar con los campos de concentración dado que no los pueden blanquear. La justicia y la iglesia colaboraron con la limpieza de pruebas e incluso aparece un plan de liberación de presos blanqueados liberados en el pais, otros deportados como indeseables si un país extranjero los admitia.

Luego del desastre de Malvinas los militares inician la negociación con los partidos de derecha en general (peronismo y radicalismo como las dos potencias) de retirada del poder llamando a elecciones democráticas.

Los Organismos de Derechos Humanos se refuerzan tanto en lo ideológico como en la cantidad participación, muchas personas que se identifican con las posturas que bajan las madres, las abuelas, las asambleas por los derechos, verdad liderados por Perez Esquivel, se suman a ellas.

Alfonsin, próximo a presidente, forma parte de una de las Organizaciones y llega al poder como un hombre liberal que puede ordenar y dar transparencia a la sociedad.

Si bien la iniciativa de enjuiciar a las 3 juntas militares que se habían sucedido en el poder fue bien tomada por el pueblo y los organismos, esta claro que eso no alcanzaba; Alfonsin vocifera que estos juicios son únicos en el mundo y dan ejemplo de la fortaleza de la democracia. Si bien es pequeño burgués y se aferra al republicanismo; cree en la división de poderes. El dejaría a la justicia que se encargue de investigar y enjuiciar, los elementos los entregaría a la Conadep.

Aunque Alfonsin llega al poder con algunas ideas fuerzas progresistas, va renunciando a su proyecto de cambio, cuando nos habla del tercer movimiento historico. Alla fue la reforma a la constitución, el traslado de la capital al sur, la reforma sindical, juzgar realmente a todos los golpistas; con quienes termina negociando para sacar la ley de punto final y obediencia debida.

Asi es acorralado cuando descubre que el radicalismo, su partido, no lo acompaña. Los postulados de Leandro Alen y los radicales de 1905 es solo un recuerdo muy lejano.

Los Organismos de Derechos Humanos luchan y mantienen independencia pero quedan dentro de la oposición general contra Alfonsin.

Al fracasar estrepitosamente al plan austral, jamas pensaron que la burguesía tenia tan poco sentido republicano y su alianza con las multinacionales destruyeron el plan y a sus autores porque no están dispuestos a ceder en nada, el gobierno no encuentra como salir de la problemática financiera en la que se encuentra y llama a elecciones en forma anticipada, pierde las elecciones y entrega seis meses antes el poder a su sucesor.

