Los manifestantes recorrían las calles del centro de Eugene, bloqueando el tráfico y resistiendose el arresto el 18 de junio de 1999. La protesta había surgido a partir de un evento internacional llamado "Carnival Against Capital" ese mismo día. La gente fue al banco más cercano y comenzó a reventarle las ventanas según cuenta John Zerzan http://johnzerzan.net/radio/, un renombrado filósofo anarquista afincado en Eugene . El activista Rob los Ricos, que estuvo presente en los disturbios, terminó pagando siete años en prisión por golpear a un policía en el hombro con una piedra.

Se produjeron y distribuyeron varias publicaciones anarquistas pequeñas e independientes en el área y alrededores. Un boletín informativo titulado "Break the Chains" centrado en el apoyo a prisioneros políticos y en las críticas al sistema penitenciario. Otra publicación, "Conducta desordenada", publicaba noticias anarquistas generalistas, ensayos e información, junto con su lema, "¡A la mierda con lo civil, volvámonos desobedientes!"

De los disturbios, dos fueron hospitalizados, más de 25 arrestados y más de un centenar con heridas leves de garganta y ojos causadas por gas lacrimógeno antidisturbios, según un artículo de "the Oregonian" publicado el día después.

El ex alcalde Torrey también da cuenta de este cambio, pero reconoce las formas en que todavía existe una cultura anarquista Eugene: "No esta cerca de ser lo prevalente que era en el pasado. Creo que ahora [las actividades anarquistas] son más actividades orientadas a la sociedad [en vez de a la confrontación]".

Zerzan ha tenido su programa de radio en funcionamiento desde 2001, y ahora ya ha transmitido más de 800 episodios. También es editor de "Black and Green Review" , una revista anarco-primitivista actualmente en su quinto número. El objetivo principal de la revista es "profundizar las críticas anarco-primitivistas y verdianarquistas a través de una discusión y debate abiertos".

El propio Zerzan visitó a Kaczynski antes de su condena de 1998. "Pude ver que teníamos las mismas ideas", dijo Zerzan. Sin embargo, se puso énfasis en diferenciar sus métodos: "No es el mismo enfoque táctico; poner algo en el correo y que le pueda explotar a algún oficinista o cartero o lo que sea, eso no está bien".

Y eso ciertamente suena a verdad si tenemos en cuenta al Neighborhood Anarchist Collective [NAC, Colectivo Anarquista de Barrio], uno de los desarrollos más recientes de la comunidad anarquista de Eugene.

De acuerdo con los principios de NAC, el colectivo basa su actividad en una visión del anarquismo social que enfatiza las ideas de ayuda mutua, autonomía y apoyo comunitario.

"El problema de nuestro sistema actual es que la democracia no es real", dijo Serra Joy, quien ayudó a fundar NAC el año pasado. "Si todos realmente tuvieramos voz y realmente participaramos en ese sistema, entonces tendríamos una democracia directa. Eso es anarquismo en el sentido en que yo lo veo: anarquismo social".

Joy no siempre se identificó como anarquista. De hecho, recientemente se involucró con ella después de una serie de eventos que la hicieron perder la fe en el sistema político actual del país.

"Bernie [Sanders] vino como se fue", dijo Joy. "Antes de eso, podía decirme a mí mismo que tan solo necesitamos a la persona adecuada, que solo necesitamos suficientes personas, pero incluso teniendo la persona adecuada, las personas adecuadas y el grupo adecuado, no funcionó".

Para Joy, el énfasis que el anarquismo social otorga a la comunidad es lo que le da esperanza para mantenerse fuera de un sistema político arduo. "Si no se puedes influir en la democracia, si no se puedes votar a favor de un cambio a gran escala, entonces tenemos que buscar más localmente", dijo. "Desde que hice eso, me siento más empoderada".

Parte de los objetivos de NAC es reconectarse con la fuerte cultura anarquista del pasado de Eugene. "Éramos conscientes de éste y sentimos que queremos ayudar a revivir esa cultura", dijo Joy. "Queremos ayudar a las personas a empoderarse, a que vean el poder que tienen dentro de si mismxs y su grupo de amigxs".

La Feria Colaborativa