Anarquistas y campos de batalla. Encarnación Benítez y la política de las muchedumbres

Se puede decir que alguien es anarquista cuando es explícitamente defensor de las ideas de un socialismo integral, sin jefes ni dogmas, y también cuando es un orejano, un refractario en sentido amplio. Muchos de estos ácratas orejanos se hicieron al calor de revoluciones que sirvieron de ambiente para el desarrollo de sus ideas o, la más de las veces, de sus prácticas rebeldes. Gauchos, asalvajados, exaltados por un milenarismo reencontrado, indígenas de la idea de la tierra sin mal, revolucionarios federalistas, amantes de reformas agrarias, igualitaristas de montonera.

En sentido doctrinal, poner a muchos de estos revoltosos el título de anarquista sería discutible. Como discutidas fueron las acciones de aquellos anarquistas que en más de una ocasión decidieron entrar en conflictos bélicos para defender a los más débiles. Aquellos, por ejemplo, yendo a territorio griego para luchar contra el imperio otomano o, más actualmente, los internacionalistas en Siria. Pero están también los que en otras épocas se han hecho anárquicos a golpe de bayoneta, de ir a más, de aprender qué significa hacerse dueños de su propia fuerza. Esos que actuaron en las peores situaciones y ya no quisieron parar jamás. Los anarquistas del siglo diecinueve, anarquistas antes del anarquismo doctrinal son un ejemplo de esto.

En Uruguay puede considerarse el caso un poco más conocido de Encarnación Benitez y su anarquismo “pre anarquista”. La imagen del teniente de Artigas, hirsuto, belicoso y temido por las autoridades cabildantes, tiene algunas características que lo asemejan a la legión de la bandera negra. Puede también que sea solo una exageración o idealización de los historiadores, no lo sabemos. Encarnación parece que pertenecía a aquellos estratos radicalizados por el enfrentamiento y que la agitación revolucionaría hizo concienciar de que todo era posible. De esos que se hacen en las batallas y que luego los poderes trancan. Unos pocos años después de él, esa misma fuerza igualitarista y federalista de la revolución sudamericana, aparecería en los primeros anarquistas italianos, “los anarquistas del risorgimento”. Gente como Pisacane, que al igual que a Bakunin, había sido la acción la que lo llevó a aborrecer toda obediencia. Ácratas de una época donde las ideas de libertad empezaban a ser tejidas por el pobrerío. Un nuevo ciclo donde estudiosos, campesinos o gente sin más que lo puesto levantaban la cabeza sin necesidad de representaciones.

De alguna forma siempre hemos sabido que es la batalla lo que hace al anarquista. El no aguantar la injusticia, el no aguantar la desigualdad y la violencia del sistema. Qué es lo que despierta en cada persona el sentimiento y la acción es difícil de saber. Miles son los que han marchado en cruzadas de todo tipo para no aprender nada, solo embrutecerse y perseguir intereses ajenos. El anarquismo nace para desafiar lo instituido y ha sabido desarrollarse en los barros más profundos, gracias, tal vez, a algunos gestos y palabras libres. En el hacer, en las prácticas liberadoras, surge, resurge y se desarrolla la idea de igualdad, en las comunidades o individuos que ven sus sueños realizarse o que sus realizaciones los hacen soñar aún más.

Aquel Encarnación Benítez que logró asustar al cabildo, encarna el ejemplo de lo que todo poder teme, al pobrerío encontrando sus fuerzas, azuzado por un ideal de igualdad y que quiere ir más allá de lo posible. No hay que idealizar, si la gente “es lo que es”, también es lo que puede llegar a ser. Las potencias de las personas hacia una vida libre, eso es, desmercantilizada, colectiva y solidaria, están ahí. Se trata, para empezar, de saber de qué lado se está. En cada época, el orden instituido es negado, ya sea de forma individual o por grupos que de vez en cuando se hacen mayorías. Los espacios de la muchedumbre como política de institución radical de lo social resurgen siempre. La desobediencia es apenas uno de sus componentes. Cuando el abajo descubre, de una forma acabada o imperfecta, su principio creación social, es cuando los fanáticos del orden instituido tiemblan.

Por eso antes las batallas, ahora las luchas en general, los descalabros de la normalidad, pueden ser tan ricos aunque de refilón permitan tanto a los poderosos. Es dable entender como ese “pardo” como era llamado, Benitez, apelación muy significativa, pudo encontrar el sentido de esa igualdad en la montonera. Es en el reconocimiento de las potencias sociales donde las palabras se hacen cuerpo. No se trata de una apología a la fuerza física o la violencia, sino una reivindicación del hacer, de la práctica y de la potencia de la libertad. Aprendemos a nadar nadando. Las muchedumbres siempre encuentran sus espacios donde proyectar esa idea radical de la igualdad.

Derecha e izquierda temen a la gente, al diablo en el cuerpo de las muchedumbres más que a nada. La idea del populismo asume que la gente es bruta, ciega y peligrosa, y cuando un gobierno se apoya en sus instintos, encarna su peligrosidad. La responsabilidad en los gobiernos populistas de derecha o izquierda se traspasa a la gente y no a los caciques. Los superados ponen la responsabilidad del fascismo en las clases populares enojadas, mientras llaman a volver al centro que gestiona “mejor” el capitalismo.

Seguramente, en el caso de Benitez, la ficción y la realidad estén demasiado mezcladas, tampoco es la idea sumar a un nuevo personaje a las páginas de los revolucionarios porque sí. Pero estas figuras históricas expresan muy bien esa idea del abajo atemorizante. El pobrerío es el miedo más profundo de los defensores del orden instituido, por eso atrae tanto, por eso se busca conjurar tanto la idea desatada de las fuerzas sociales. El espacio de la muchedumbre puede ser el de la libertad sin amos que se construye entre todos si asume la idea radical de igualdad. No es a través de una reivindicación de la impotencia que se llega a ser anarquista, no importa si en sentido doctrinal o no, al anarquismo se llega a través del desarrollo de las potencias, del relacionamiento y potenciación, del estar con otros, de hacerse más libres, de crear esos espacios de muchedumbre e influenciar ahí mismo lo antautoritario, nadando.

Regino Martinez

