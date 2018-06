Ciertamente han transcurrido sesenta años desde su muerte; sin embargo su vida y su entorno ni siquiera conforman ya nuestro pasado inmediato, es un pasado lejano y casi olvidado en la memoria. No en vano, cuando hablamos de Buenaventura Durruti, parece como si nos refiriéramos a un personaje antiguo y legendario; por eso, hay que decir que el olvido está lleno de memoria y que nada hay de asombroso en retomar su historia, describirla de nuevo para saber qué se puede hacer con ella. Para ello ha sido necesario desprenderse del valor absoluto que se la había dado, conectarla de nuevo con nuestras vidas. Este es el fondo sobre el que se han escrito los diversos trabajos que componen este libro. No pretenden encontrar de nuevo la verdad ni de la historia ni de Durruti, pues esa verdad es sólo una ausencia. No es una biografía, ni una nueva versión de la historia del anarquismo; es un libro de crítica o si se prefiere interpretativo, ya que intenta producir nuevos sentidos a la luz de ciertas problemáticas del presente.

Esa es la apuesta de la Fundación Salvador Seguí y de Mercedes de los Santos, Miguel Ángel Girón, Graham Kelsey, José Ramón Megías, Frank Mintz, Antonio Morales, Javier Ortega y André Ruiz.”

