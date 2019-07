_ ¡Di tú!

_ ¡Sí yo!

_ ¿Qué harás el día

que te quedes sola?

_ Me buscaré la vida

como cualquier otra.

_ ¿Y qué haré yo

sin esa voz que me habla?

_ Puedo asegurarte que, tú,

no me odiarás para nada.

_ Y si no quiero que te vayas de aquí?

_ Yo te guiaré por el sendero oculto

de la locura amarga.

_ ¿Y cuándo me despierte

una de esas prisiones diáfanas?

_ En ese momento verás

que nada es real, que

todo es una ilusión.

_ No es por nada, pero

eso es un plagio

de alguna novela de ficción.

_ ¡Pero tú asumes

que la realidad es una ficción!

_ Yo lo que asumo es que esto es

una realidad inexplicable,

al menos, para nuestra comprensión.

_ ¡Bueno! ¡Ya me voy!

Aquí te quedas

con mi Bendición.

-Richie punk