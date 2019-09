¡Adiós ataduras! ¡Adiós!

Tengo un tremendo sueño

que trata de reír,

soñar, sentir...

Siento ese sueño

cada día más fuerte

en mi corazón

y pienso

de manera firme

en conseguirlo.

No todo es fácil

en esta vida;

esta realidad

constriñe,

aprieta, somete...;

me ata de mil maneras

para que no sea libre,

y esa es la única forma

de realizar mi sueño,

que se hace más pequeño,

que desaparece.

No todos los días

son iguales,

pero me siento limitado

entre los engranajes

que mueven a esta sociedad

sin rumbo, sin timón.

Siento que el mundo

se me hace pequeño

y que mi ser no cabe en él,

por eso me desquicio,

me abrumo, me atormento,

y hay días en los

que se me hace difícil vivir;

eso sí, ahora que sé

que tengo un sueño,

quiero rebelarme de nuevo

contra los estados y la dominación.

-Richie punk