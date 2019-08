Del Cielo al Infierno

me he movido a buscar en este mundo

a esa amistad tan profunda

cuyo nombre es Revolución.

Caminos tortuosos

los que he encontrado,

sumergiéndome en la locura

he tratado con un sinfín

de voces y de seres

de mundos paranormales.

Yo me pregunto a veces

por ese estado en el que yo entré,

y en el que vi un espacio inmenso

plagado de luz y con sensación

de que algo me estaba protegiendo.

¿No será producto de mi imaginación?

Yo no creo en Dios

ni en su aura divina,

detesto las religiones

y sus dogmas absolutos,

pero ahora dudo

en eso de creer

en lo Eterno.

Y pienso en la existencia,

y pienso en el Universo,

y pienso en la Tierra

y vuelvo a la exigente realidad.

A veces me pierdo

en este mundo caníbal

que destroza mis ilusiones

atándome a una pastilla,

y en mi interior

siento desilusión

que se desborda en un vacío perpetuo,

pero me revuelvo

y me pongo de pie de nuevo

sabiendo que en el fondo

llevo un cálido “te quiero”.

-Richie punk