Dedicado a la asociación

Recuerdo y dignidad de Soria.

En el más allá

Crear.

Crear sueños perdidos,

sueños sentidos

que emocionan,

palpitando una vez más

en las caballerizas

de ese hermoso “A Galopar”,

que entre tinieblas

conmueve una vez más

a este poeta cochambroso

de quiebros y requiebros de la vida.

Esta vez estoy pensando en desaparecer,

desaparecer de la vida, del tumulto

de esta sociedad caduca,

que últimamente

se crispa en gritos de odio

a la más vulnerable

a la más desvalida.

En estos últimos años he ido respondiendo

a diferentes partes de la realidad

que se me han puesto por delante,

he cometido numerosos errores

y quizá algún acierto,

y he enfermado gravemente...

...Ahora quiero conjurar una astucia,

un argot que nos lleve a pensar

de nuevo en la amistad,

que nos lleve de nuevo a compartir de nuevo

el pan entre compañeras,

que nos lleve con ilusión

a emprender una lucha

que con su victoria,

nos lleve a recuperar

nuestros derechos, nuestra libertad

y nuestra dignidad.

Por eso voy a romper una lanza,

voy a llamar a a tres personas a que actúen aquí,

esas personas son las que me han hecho ser como soy,

y que ahora me hacen desfallecer,

y que espero que en un futuro

estas cuitas, resulten solo una anécdota de mi vida:

esas personas son mis progenitores y yo.

Son mis padres esas personas

que discuten de continuo

y que hacen muchas veces del hogar

una jaula de grillos insoportable

de la cual tengo que salir huyendo de forma habitual;

y soy yo, el desesperado

que a veces parece que solo piensa en tener,

en poseer,

en de adueñarse incluso de personas y seres

que lógicamente no tienen dueño.

Yo no pienso en hacer,

yo no pienso ahora en las razones de nadie,

yo pienso ahora en el mero hecho de reflexionar,

en el modo por el cual he llegado hasta aquí,

en el mero hecho de asimilarme a mí mismo;

tanto con mis virtudes, como con mis defectos,

y con eso mejorar, madurar, crecer en mi interior.

No es objetivo para mí

el de ser superficial, el de ser ambicioso,

pienso que es mejor profundizar

en el conocimiento de una personas

y sacar del interior intenciones y trapos sucios

para así continuar

gestionando emociones,

para así seguir

gestionando sentimientos.

Todas las personas tenemos un lado oscuro,

el mío es patriarcal y especista.

¿Cuál es el tuyo?

-Richie punk-