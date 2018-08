Un día llegará,

llegará lo que todas esperamos,

ese amanecer multicolor

en el que todas pensamos.

Luz del día

en el que yo no pude más,

en que en mi interior

algo se fracturó

y yo me deslicé

hasta la locura intensa.

Ahora, a rachas,

voy asomando y cayendo

entre los mundos

de la locura y la cordura,

vislumbrando a cachos

el camino por donde

he de pasar

caminando a trompicones.

He de ir despacio,

mi interior sigue soñando,

mi vida joven,

ha sido breve e intensa,

con las emociones a flor de piel,

pero ya no aguanto las derrotas.

En mis pensamientos

queda mi imagen desdibujada;

un cacho de carne

que deambula por la ciudad

sentándose en cada terraza

a consumir café y cigarrillos,

otra parte de mi sueña.

Sueña con pensamientos

e ideas que después

del frenesí de la locura

casi no sé describir.

No me siento atrapado.

En mi interior se respira

libertad, y en mi mente

hay algo que busca

crecimiento interior.

Poeta: no te rindas,

quizá no hayas elegido

esta vida, pero,

has descubierto

la hermosura y el misterio

que ella esconde

y creo que te has enamorado.

Vivir es la eterna pregunta

que tengo en mi pensamiento,

¿por qué vivimos?,

¿de dónde sale esta

existencia tan demoledora,

donde todas nos arruinamos

las unas a las otras?

Tal vez sea un ingenuo,

¡tantos años luchando

por una causa, por un mundo

que parece hecho de sueños!,

que ahora me siento

perdido y desdibujado,

que ahora me engulle

el olvido y la desdicha,

que ahora no puedo olvidarme

de la ilusión y de la verdad.

Todo es un sueño,

¿de verdad se pensaba

que la realidad era algo sólido?

Ahora pienso que todo es una ilusión,

que todo está hecho para el beneficio

de unas pocas

y que todo es relativo

depende quien lo piense.

No creo en las que piensan

el el bien y en el mal,

en mi interior

se ha formado algo más complejo,

algo que a veces me forma

un nudo en el estomago,

algo que no sé explicar,

algo que de repente

sube a las estrellas

para luego bajar a la Tierra

y sumergirse en las profundidades

de mi ser.

No hay tormenta

que no me la pase

pensando en una idea;

en la gran Idea

que movilizó

a pueblos enteros

contra las opresoras,

esa idea que cruzó

fronteras y se introdujo

en el fuero de todas las parias,

de todas las oprimidas,

pienso en ti, anarquía,

pienso en ti como en el futuro

del ser humano, pero también

de los animales y de la Tierra.

No puedo olvidar el día

en el que te conocí,

allá lejos, en un aula del instituto,

luchando siempre contra las injusticias,

soñando siempre con un mundo mejor.

Ahora siento tus caricias,

desbordando el vaso

de lo establecido,

haciendo estremecer

solo con oír tu nombre

a aquellas

que han elegido el poder

como forma de vida.

Hoy no es noche de poetas,

hoy es el amanecer

de un mundo esclavo

que se sacude el yugo de la opresión.

¡Salud!

-Richie punk