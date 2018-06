Ayer la vi

encendiendo la barricada

con la cara tapada.

Ayer la vi

lanzando piedras a la police

en las calles donde nací.

Ayer la vi

solidaria y combativa

llenita de rabia

porque la libertad no se negocia.

Ayer la vi

de noche por Exarchia

portando la llama

de la juventud libertaria.

Ayer la vi

encerrada en una celda

junto con otras compañeras

condenada a 15 años

por expropiar tres bancos.

Ayer la vi

en una carreta kurda fusil en mano

camino a la línea del frente

para combatir a Estado Islámico.

Ayer la vi

enterrada en las cunetas

de esta tierra llamada España

donde los fascistas ganaron

y la humanidad salió perdiendo.

Ayer la vi,

llorando

cantando flamenco

tumbadita en la cama

fumando en Marruecos.

En la clandestinidad

una rosa azul

una sombra del interior.

Ya no hay vuelta atrás

para los que han perdido el miedo

y siguen luchado por la anarquía,

contra cualquier gobierno

que nos esclavice y nos torture por ello.

Con la mafia del gobierno

no se puede ser tierno.

-Que el pasamontañas me proteja…-

me dice antes de salir por la puerta.

No la he vuelto a ver

desde ayer por la noche,

tal vez la hayan detenido

o tal vez consiguió escapar

robando un coche.

Así es la vida en la clandestinidad.

https://elrefugidelsmaquis.wordpress.com/