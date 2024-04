(Ex)Presión Nº 98

Batidas coordinadas que acaban mal

Es vergonzoso que una mujer de 75 años, ‘Satur’, esté tranquilamente en su casa y que una bala perdida entre por la ventana le alcance en la cabeza y cause su muerte.. Esta vez la excusa ha sido una batida de caza en la que participaban 25 individuos con el propósito de acabar con los jabalíes que causan «graves destrozos» en la economía de la zona.

Además, muy cerca de donde ocurrieron los hechos yacían los cuerpos de otros cinco jabalíes que fueron abatidos por los cazadores.

Así, con total impunidad, cuadrillas de cazadores campan a sus anchas sin importarles una mierda el vecindario o lo que haya alrededor. Para más inri, desde la Federación gipuzkoana de Caza sostienen que «los accidentes entre cazadores son más habituales». ¿Cómo? Igual tendremos la culpa de que se disparen entre ellos. Unidades de gestión cinegética, les llaman. O expertos tiradores según Erkoreka – el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco – pues realizaron 6 tiros y mataron a cinco jabalíes y a una mujer. En definitiva, tiradores de gatillo fácil con armas de precisión.

Las distintas Diputaciones – en este caso la de Gipuzkoa -, llevan tiempo contratando a cuadrillas de cazadores para que acaben con este «enemigo« que amenaza los pastos de algunos baserritarras o vecinos.

Lamentablemente, los jabalíes no pueden campar libremente por los verdes prados. Atrás quedaron los tiempos en que jabalíes, corzos y otras especies de animales, vivían libres en los montes que hoy se han convertido en autopistas o urbanizaciones particulares. Tanto Diputación como las diferentes alcaldías afirman que cuando los jabalíes bajan a la carretera, provocan numerosos accidentes de tráfico, pero ignoran o callan sobre los destrozos y desastres que paulatinamente han diezmado la naturaleza. Y, claro, los animales no humanos salvajes pagan las consecuencias.

¿Qué diría Erkoreka si su madre hubiera fallecido de un disparo? ¿Sería tan comprensivo?

No me creo la fingida preocupación de estos escopeteros; dicen estar abatidos, pues dadnos sus nombres para que vayamos a consolarles. De momento, no se han realizado detenciones.

Mientras los lobbys armamentísticos se frotan las manos, decenas de miles de animales no humanos son exterminados indiscriminadamente.

¡Diputación, culpable!

¡Fuera escopeteros!

¡Hazles la vida imposible!

Goian bego ‘Satur’.

(EX)PRESIÓN