La llegada del verano nos trae un bochorno que esperamos combatir compartiendo cultura crítica y social. Este es el objetivo de la siguiente propuesta que nos ofrece una interesante proyección cinematográfica cada uno de los viernes del mes de julio. Os recodamos que la entrada es gratuita.

[Viernes 5 de julio. 19.30h.] Mónica del Raval (2009)

Este desconcertante documental se acerca a la figura de Mónica, una prostituta que nos cuenta en primera persona su vida, y que nos habla de los cambios de este barrio barcelonés en los últimos 20 años. Es el retrato de una ciudad, de un barrio con una fuerte personalidad, y de todo un mundo que nos vuelve a adentrar en los debates sobre la prostitución.

[Viernes 12 de julio. 19.30h.] Los edukadores (2004)

Jan, Peter y Jule se sienten unidos por un ímpetu que les empuja a luchar por un mundo diferente. Esto les lleva a convertirse en “Los edukadores”, un colectivo que reinterpreta la lucha de clases a través de una serie de acciones no violentas que tratan de avisar a los ricos locales de que sus días de abundancia están contados. Las complicaciones aparecen cuando Jule se enamora de ambos jóvenes. Además, una de sus acciones se complica, y lo que se convierte en un rapto no intencionado acaba por ponerlos en una situación represiva de consecuencias no esperadas.

[Viernes 19 de julio. 19.30h.] Leonera (2008)

La protagonista de esta película argentina, Julia, es una joven acusada del asesinato de su novio. Las circunstancias del crimen no están claras, pero aun así acaba ingresando en prisión. Abatida y embarazada deberá adaptarse a su nueva vida en la cárcel, donde nacerá su hijo Tomás.

Este largometraje nos ofrece un fidedigno retrato del mundo carcelario y se adentra en el tabú del amor entre rejas.

[Viernes 26 de julio. 19.30h.] La patagonía rebelde (1974)

Hacia 1920, el proletariado de la Patagonia argentina comienza a organizarse en sociedades obreras que poco a poco van consiguiendo victorias sociales y laborales que alarman a la burguesía local. Las sociedades obreras han conseguido plantar cara a una explotación inhumana y han dado sentido de la dignidad a la clase obrera patagónica que se enfrenta a la violencia de la clase dominante de la región con todos los recursos que tiene a su alcance. La burguesía local consigue el apoyo del gobierno de Yrigoyen para que, desde Buenos Aires, envíe al ejército para reprimir la lucha de los y las trabajadoras de la Patagonia.

Nuestros locales están en Pl. Tirso de Molina 5 – 2º Izq. Después de cada proyección realizaremos un breve debate sobre cada película.

https://cntmadrid.org/cine-de-verano-en-cnt-ait-madrid/