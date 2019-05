Al mediodía de hoy (14 de mayo) han salido en libertad las dos personas detenidas ayer por agentes de la Brigada de Información, apoyados por un operativo del Cuerpo de Antidisturbios, en el distrito de Tetuán (Madrid). La puesta en libertad, sin medidas cautelares ni fianza, ha tenido lugar después de que pasaran a disposición de la Audiencia Nacional, según confirma a El Salto el abogado Daniel Amelang.

“Sabemos que tienen cargos de terrorismo, pero no sabemos más porque la causa está bajo secreto de sumario”, explica Amelang. “Podemos intuir que muy grave no debe ser, ya que no les han impuesto medidas cautelares, y que los cargos de terrorismo se puedan combatir, aunque tampoco queremos especular”, continúa el abogado, que resalta que, al estar bajo secreto de sumario no cuentan con ninguna información: “Hacemos la defensa a ciegas, sin saber qué están investigando”.

Estas dos personas fueron detenidas en un operativo que desde varios colectivos califican como “contra el terrorismo anarquista”, siguiendo la estela de casos como Pandora, Piñata o Ice. Han sido puestas en libertad tras pasar desde la mañana de ayer, 13 de mayo, en la comisaría de Moratalaz. “Se les detuvo en sus viviendas, que también fueron registradas”, explica Amelang. Desde varios colectivos, por su parte, han enviado comunicados señalando que una de las detenciones tuvo lugar en el espacio anarquista Emboscada, ocupado recientemente en el distrito de Tetuán y relacionándolas también con detenciones que ya el año pasado tuvieron lugar en Madrid relacionadas con la revuelta en Hamburgo contra la reunión del G-20. Desde el departamento de prensa de la Policía Nacional afirman que no tienen información sobre estas detenciones.

Varias personas han acudido este mediodía a las 13h, a mostrar su apoyo a los detenidos. También bajo el lema “Solidaridad con los anarquistas”, se convocaron concentraciones de apoyo en la madrileña plaza de Tirso de Molina a las 21h, en Murcia a las 19h en la Plaza de la Merced, y a las 21h en la Plaça de Sants en Barcelona.

Ter García

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/represion/en-libertad-dos-personas-anarquistas-detenidas-brigada-informacion-madrid