Miércoles 24 de abril: día de acciones solidarias con Carmen Badía. De momento hay convocadas cuatro concentraciones, en Madrid (delante de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias), en Zaragoza (en los Juzgados), en Tarragona (delante de la subdelagación del gobierno español) y en Lleida (en los Juzgados).

Como ya sabeis, Carmen Badia Lachos sigue en huelga de hambre indefinida para exigir su excarcelación por enfermedad grave. La compañera se mantiene animada y fuerte anímicamente, y agradece un montón todas las muestras de apoyo que recibe, asi como las cartas y dibujos que le llegan a la cárcel de Zuera. Nos comenta que por favor, digamos a todxs que no contesta las cartas porque está muy floja y casi no puede escribir. Casi no puede hablar y se cansa muchisimo. Además la estan jodiendo todo lo posible, no le enseñan los resultados de las pocas pruebas que le hacen y le estan poniendo partes, entre otras cosas, por difundir supuestas noticias falsas a través de los grupos del exterior. Pero ella está dispuesta a llegar hasta el final. La lucha a nivel legal sigue (sobretodo por parte de CAMPA) pero igual de importante es mantener la lucha en la calle, para que se vea que la campaña por su excarcelación sigue y que hay gente apoyando desde muchas partes.

Por todo esto, SE HA CONVOCADO PARA EL 24 DE ABRIL (miercoles) DIA DE ACCIONES SOLIDARIAS CON CARMEN BADIA. De momento hay convocadas cuatro concentraciones, en Madrid (delante de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias), en Zaragoza (en los Juzgados), en Tarragona (delante de la subdelagación del gobierno español) y en Lleida (en los Juzgados).

A parte, se anima a todas las personas y grupos ha hacer acciones o actos de apoyo ese dia 24. Ya sean concentraciones, encarteladas, pancartas, mesas informativas o lo que se le ocurra a cada unx segun su situación. Estaria muy bien si esas acciones o actividades se pueden documentar mediante fotografias para compartirlas en las redes, para transmitir sensacion de unidad y coordinación.

Por otro lado, tal como pone en el cartel es importante estar atentxs a las redes por si llegaran a hospitalizar a Carmen (no sabemos si la atendrian en la misma cárcel o tendrian que sacarla fuera). Si es la segunda opción, se realizará concentración delante del hospital, y seria muy importante tenerlo presente para

difundir y asistir llegado ese momento.

Animamos ha hacer vuestros propios carteles difundiendo los actos que hagais en vuestras localidades (en caso que sean actos publicos, claro).

Finalmente, en Lleida también habrá concentración delante del Juzgado en apoyo a Carmen Badía Lachos, presa en huelga de hambre desde hace 45 días.

La concentración se hará simultáneamente a la de Madrid (Instituciones Penitenciarias) y a la de Zaragoza (juzgados) a las 12h, delante de los juzgados de Lleida; así como, en Cataluña, también se ha convocado a las 14h delante de la subdelegación del govierno en Tarragona.

El objetivo de la concentración es denunciar que a Carmen la están matando y mostrar que no está sola.

Aquí dejamos el comunicado:

“CONCENTRACIÓ EN SUPORT A CARMEN BADÍA LACHOS

Presa en vaga de fam per la seva excarceració per malaltia greu

Avui, dimecres 24 d’abril de 2019, estem aquí davant dels Jutjats de Lleida per denunciar la lamentable situació que pateix una presa, Carmen Baía Lachos, malalta de diversos càncers i en vaga de fam per demanar la seva excarceració per malaltia greu des de ja fa 45 dies.

La Carmen ha reclamat sense èxit, en diverses ocasions, el compliment de la instrucció 6/2018 d’Institucions Penitenciàries, que preveu l’excarceració per raons humanitàries en cas de malaltia greu. El centre penitenciari on es troba, Zuera, a Saragossa, ha rebutjat la revisió del tercer grau i l’oferiment de permisos en totes les ocasions.

El jutjat de vigilància penitenciària s’ha limitat a demanar comptes a la presó de Zuera sobre el tema de la revisió del tercer grau i sobre el seguiment mèdic que està rebent la presa.

Per altra banda, el cas ha arribat fins al Comité Europeu gràcies a la intervenció del director de l’Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, Iñaki Rivera, que va anar a visitar a la Carmen fa un parell de setmanes i va detectar que es trobava en un clar estat d’abandonament.

Així doncs, aquesta concentració és per mostrar el nostre suport cap a Carmen i rebutjar el maltracte que molts presos estàn rebent.

Un cop més demostrem que la solidaritat traspassa els murs. Avui, simultàneament, s’estàn realitzant concentracions amb el mateix lema arreu de l’Estat (a Tarragona, davant la subdelegació del govern, a Madrid, davant Institucions Penitenciàries i a Saragossa, davant els jutjats).

Solidaritat amb les preses en lluita!

Carmen Badia Lachos segueix en vaga de fam indefinida!

El proper dimecres 24 hi ha accions de suport a la Carmen arreu de l’Estat

per exigir la seva excarcelació per malaltia greu.

A TARRAGONA, CONCENTRACIÓ A LES 14’00h DAVANT LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL (plaça imperial Tarraco)

No deixem soles a les preses en lluita!

Més info de la campanya de suport a la Carmen a:

https://suportpresxslleida.noblogs.org/

https://campazgz.wordpress.com/

Muchas, muchas gracias por el interés y la implicacion de todxs.

abril 2019

Fuente: HENAS