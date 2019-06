Os escribimos desde la lucha que se ha iniciado contra la apertura del que será el mayor matadero de Europa en Binéfar (Huesca), que pretende asesinar 30.000 cerdxs cada día.

Aparte de manifestaciones y concentraciones realizadas a nivel estatal, desde el pasado 9 de marzo ha comenzado un campamento protesta permanente en las cercanías del macromatadero.

Actualmente hay pocas personas y desde aquí pedimos apoyo, asistencia y/o difusión de la protesta.

Es un momento muy importante para aunar fuerzas contra la esclavitud de los animales.

Estas son las cuentas de difusión de la acampada que el grupo de activistas están llevando a cabo en Binefar contra el matadero más grande de Europa:

COMUNICADO DEL CAMPAMENTO STOP MACROMATADERO DE BINÉFAR (14 DE MARZO DE 2019)

¡Buenas!

Hemos visto la necesidad de emitir este comunicado ante el desconcierto general de los últimos días.

Nuestra situación es la siguiente:

El 9 de marzo establecimos campamento en el área de servicio más cercana a las instalaciones del macromatadero.

Pasadas tres noches, la Policía Local nos hizo saber que esa zona está considerada corno "parque" y que no se permite la acampada ni el estacionamiento de vehículos. Nos dejaron pernoctar esa noche (la del 12 de marzo) con la condición de que nos fuésemos a la mañana siguiente.

Siendo nosotrxs sólo tres personas, y ante la posibilidad de enfrentarnos a multas diarias, decidimos buscar otra zona más segura, A LA ESPERA de más personas sumándose a la causa.

Consideramos que, siendo tres, no tiene sentido hacer resistencia, pero siendo ya un grupo más nutrido (de diez para arriba) podemos empezar a crear un movimiento similar a otros como el 15M, Arraijanal (Málaga), Hamach (Alemania) o ZAD (Francia) donde la gente acampa u ocupa un espacio para defender una causa y/o para protegerlo y al final los cuerpos de seguridad del Estado no pueden hacer frente a la voluntad de las personas, ni se ven con fuerzas para multar a todo el mundo.

Cabe mencionar que el "parque" donde estábamos es una zona totalmente inutilizada, donde sólo hay césped y mesas de picnic. Durante los tres días que estuvimos acampadxs sólo vimos pasear a una persona por allí. Hace tanto tiempo que no cambian las bolsas de basura de las papeleras, que éstas se deshacen si las intentas agarrar. Esto es sólo un ejemplo para hacer ver que, a efectos prácticos, ahí no molestamos a nadie (¡salvo a lxs explotadores de animales!).

Querernos hacer un llamamiento para que vengáis de todas partes de España y del mundo sin miedo y con ganas de defender los derechos de los animales.

Podemos hacer algo importante y dar un gran impulso al movimiento, si nos unimos.

¡Esta es una gran oportunidad para ellxs, lxs animales! Y no podemos dejarla escapar ...

¡Lo merecen!

¡Nos necesitamos!

¡VEN A LA ACAMPADA FRENTE AL MAYOR MACROMATADERO DE EUROPA!

¡POR LA LIBERACIÓN ANIMAL!