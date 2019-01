La Confederación Nacional del Trabajo, en respuesta al llamamiento del movimiento feminista y acorde a los principios de la organización, convocará el próximo 8 de marzo una huelga general feminista de 24 horas en todos los sectores, por lo que toda persona de cualquier parte del territorio contará con todas las garantías legales para secundar la huelga.

Casi un año después de la histórica huelga del 8M de 2018 que movilizó a millones de personas en defensa de los derechos de las mujeres, las razones que motivaron aquella convocatoria siguen plenamente vigentes. Las mujeres siguen enfrentándose día tras día a una sociedad capitalista y patriarcal que les niega el derecho más básico a la no discriminación. La violencia que se ejerce sobre la mujer, en su casa, en la calle o en el trabajo, debe ser atacada y anulada por el conjunto de la sociedad para aspirar a vivir en un entorno más justo e igualitario.

Como sindicato, CNT afronta cada día la discriminación laboral que sufren las mujeres únicamente por el hecho de serlo. Ni la legislación actual ni los tribunales protegen el derecho de la mujer a trabajar en igualdad de condiciones que sus compañeros hombres. Convenios abusivos, falta de herramientas eficaces para garantizar el mismo salario para desempeños de igual valor, enfermedades no reconocidas propias del trabajo en sectores feminizados, acoso y abuso sexual, son solo algunos ejemplos de las condiciones que viven las mujeres en su entorno laboral.

Ante esta realidad, CNT convocará a toda la clase trabajadora a una huelga general feminista el 8 de marzo para exigir la eliminación de la brecha salarial, tanto directa como indirecta, la eliminación de los obstáculos en el acceso y promoción en el empleo (suelo pegajoso y techo de cristal), medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar desde la corresponsabilidad, eliminar la reforma de la ley de pensiones en la que sólo el 23% de mujeres llegará a jubilarse con 65 años, así como el fin de toda discriminación en el trabajo al servicio del hogar familiar.

Al igual que el año pasado, CNT se posiciona detrás del movimiento feminista y, junto al resto de colectivos y organizaciones sociales, seguirá trabajando para conseguir un verdadero cambio político y social donde los cuidados sean reconocidos, valorados y compartidos.

Porque toda opresión encontrará a la CNT enfrente, el 8M saldremos a la calle para unir nuestra fuerza y contribuir al éxito de la convocatoria.

Secretariado Permanente del Comité Confederal

CNT convocarà vaga general feminista de 24 hores el 8 de març

La Confederació Nacional del Treball, en resposta a la crida del moviment feminista i d'acord amb els principis de l'organització, convocarà el pròxim 8 de març una vaga general feminista de 24 hores en tots els sectors, per la qual cosa tota persona de qualsevol part del territori comptarà amb totes les garanties legals per a secundar la vaga.

Gairebé un any després de la històrica vaga del 8M de 2018 que va mobilitzar a milions de persones en defensa dels drets de les dones, les raons que van motivar aquella convocatòria continuen plenament vigents. Les dones continuen enfrontant-se dia rere dia a una societat capitalista i patriarcal que els nega el dret més bàsic a la no discriminació. La violència que s'exerceix sobre la dona, a casa seva, al carrer o en el treball, ha de ser atacada i anul·lada pel conjunt de la societat per a aspirar a viure en un entorn més just i igualitari.

Com a sindicat, CNT afronta cada dia la discriminació laboral que sofreixen les dones únicament pel fet de ser-ho. Ni la legislació actual ni els tribunals protegeixen el dret de la dona a treballar en igualtat de condicions que els seus companys homes. Convenis abusius, falta d'eines eficaces per a garantir el mateix salari per a tasques d'igual valor, malalties no reconegudes pròpies del treball en sectors feminitzats, assetjament i abús sexual, són només alguns exemples de les condicions que viuen les dones en el seu entorn laboral.

Davant aquesta realitat, CNT convocarà a tota la classe treballadora a una vaga general feminista el 8 de març per a exigir l'eliminació de la bretxa salarial, tant directa com indirecta, l'eliminació dels obstacles en l'accés i promoció en l'ocupació (terra enganxós i sostre de vidre), mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar des de la coresponsabilitat, eliminar la reforma de la llei de pensions en la qual només el 23% de dones arribarà a jubilar-se amb 65 anys, així com la fi de tota discriminació en el treball al servei de la llar familiar.

Igual que l'any passat, CNT es posiciona darrere del moviment feminista i, al costat de la resta de col·lectius i organitzacions socials, continuarà treballant per a aconseguir un veritable canvi polític i social on les cures siguin reconegudes, valorades i compartides.

Perquè tota opressió es trobarà a la CNT al davant, el 8M sortirem al carrer per a unir la nostra força i contribuir a l'èxit de la convocatòria.

Confederació Nacional del Treball

CNT convocará folga xeral feminista de 24 horas o 8 de marzo

A Confederación Nacional do Traballo, en resposta ao chamamento do movemento feminista e acorde aos principios da organización, convocará o vindeiro 8 de marzo unha folga xeral feminista de 24 horas en todos os sectores, polo que toda persoa de calquera parte do territorio contará con todas as garantías legais para secundar a folga.

Case un ano despois da histórica folga do 8M de 2018 que mobilizou a millóns de persoas en defensa dos dereitos das mulleres, as razóns que motivaron aquela convocatoria seguen plenamente vixentes. As mulleres seguen enfrentándose día a día a unha sociedade capitalista e patriarcal que lles nega o dereito máis básico á non discriminación. A violencia que se exerce sobre a muller, na súa casa, na rúa ou no traballo, debe ser atacada e anulada polo conxunto da sociedade para aspirar a vivir nun entorno máis xusto e igualitario.

Como sindicato, CNT afronta cada día a discriminación laboral que sofren as mulleres únicamente polo feito de selo. Nin a lexislación actual nin os tribunais protexen o dereito da muller a traballar en igualdade de condicións que os seus compañeiros homes. Convenios abusivos, falta de ferramentas eficaces para garanter o mesmo salario para desempeños de igual valor, enfermidades non recoñecidas propias do traballo en sectores feminizados, acoso e abuso sexual, son soamente algúns exemplos das condicións que viven as mulleres no seu entorno laboral.

Ante esta realidade, CNT convocará a toda a clase traballadora a unha folga xeral feminista o 8 de marzo para esixir a eliminación da fenda salarial, tanto directa como indirecta, a eliminación dos obstáculos no acceso e promoción no emprego (chan pegañento e teito de cristal), medidas que faciliten a conciliación da vida laboral e familiar dende a corresponsabilidade, eliminar a reforma da lei de pensións na que soamente o 23% de mulleres chegará a xubilarse con 65 anos, así coma o fin de toda discriminación no traballo ao servizo do fogar familiar.

Ao igual que o ano pasado, CNT posicionase detrás do movemento feminista e, xunto ao resto de colectivos e organizacións sociais, seguirá traballando para conseguir un verdadeiro cambio político e social onde os coidados sean recoñecidos, valorados e compartidos.

Porque toda opresión atopará á CNT enfrente, o 8M saliremos ás ruas para unir a nosa forza e contribuir ao éxito da convocatoria.

Confederación Nacional do Traballo

