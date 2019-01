El local cumple dos años y os queremos invitar a celebrarlo con nosotrxs durante las jornadas de aniversario que serán los días 18, 19 y 20 de enero. Gracias a todos los que habéis apoyado el proyecto estos años ya que sin vuestros aportes llegar hasta aquí no hubiera sido posible. Nos vemos en el Local, nos vemos en las calles.

Viernes 18 de enero a las 19:00h

Sábado 19 de enero a las 19:00h

PRESENTACIÓN DEL LIBRO TECNÓPOLIS. La rendición de la cultura a la tecnología. Ediciones El Salmón.

Domingo 20 de enero a las 18:30h

Actualización de la situación de la compañera presa, Lisa.

Los tres días habrá cenador 100% vegetariano después de las charlas.

Local Anarquista Motín, C/Matilde Hernández, 47 Metro: Oporto o Vista Alegre.

A continuación os dejamos las reseñas de las charlas:

CHARLA: NO VOTES NUNCA. Sobre el ascenso de Vox y por qué seguir contra la democracia

El inquietante hecho de que Vox consiguiera 12 escaños en las pasadas elecciones andaluzas está levantando costras alrededor de todo el Estado Español. Desde programas de actualidad y tertulias a discusiones informales las cuestiones de votar, los partidos, la izquierda y la derecha, la democracia, España, la inmigración y demás polémicas están candentes.

Lxs anarquistas, ante esta época de confusión, miseria y maniqueo político retomamos lo que decíamos hace ya mucho tiempo: “no votes, ¡lucha!”. Y ahora más que nunca, ya que la izquierda con miedo incita a ir a las urnas para ‘unir fuerzas contra el enemigo mayor’ y la derecha retoma sus fuerzas a través de la identidad nacional. Nosotrxs no queremos a ninguno, la democracia y su pluralidad son un absurdo teatro sustentado en la rutina del trabajo, la alienación del consumo y la masacre del mundo que nos rodea. Nuestro objetivo es la destrucción de este sistema y la subversión de su moral, y ningún bocazas demócrata subido a un podio puede pretender representarnos. Elegir al amo es estúpido, consentir el poder que ejerce sobre nosotrxs.

En esta charla analizaremos el ascenso de Vox en paralelo con el ascenso del nacionalismo y el fascismo en Europa y la elección de Trump como presidente en EEUU; y por qué la solución a este problema no está en ir a votar, si no en la lucha contra un sistema democrático de explotación e injusticia. Mandar y obedecer son dos caras de la misma moneda.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO TECNÓPOLIS. La rendición de la cultura a la tecnología, Postman, Neil. A cargo de Ediciones El Salmón.

Tecnópolis es la fase de nuestra civilización en la que la tecnología ejerce un monopolio total sobre la cultura y las relaciones sociales. Tecnópolis es un mundo en el que la principal meta del pensamiento y el trabajo humano es la eficiencia; en el que el cálculo técnico pretende ser superior al juicio humano; y en el que los pro­blemas sociales se abordan casi exclusivamente mediante el juicio de los «expertos», en detrimento de una participación política efectiva en las decisiones que afectan a nuestro modo de vida. Tecnópolis es una sociedad anestesiada que jamás se detiene a valorar los posibles efectos perjudiciales de las innovaciones tecnológica

Actualización de la situación de Lisa, anarquista presa Se hará una breve actualización de la situación de la compañera detenida el 13 de abril del 2016 acusada de una expropiación bancaria a una sucursal de Pax Bank, en Aachen, Alemania. Fue condenada a 7 años y medio de cárcel y ha sido recientemente trasladada a una prisión del Estado español.

CHARLA: “LA PROPAGANDA POR EL HECHO ANARQUISTA (1872 – 1921) Atentados, conspiración y represión.

En 1876, los anarquistas italianos Malatesta y Cafiero escriben una propuesta publicada en el boletín de la Federación de Trabajadores del Jura (Suiza), adherida a la Internacional Anti-autoritaria, que había sido fundada en 1872. Esta propuesta insiste en la necesidad de la acción como elemento básico de propaganda, basándose en la idea de que “una sola acción vale más que mil panfletos”. Dentro de esta acción, por supuesto directa, se incluía la insurrección, el atentado, el sabotaje y la expropiación. Todo esto con la finalidad de destruir al Estado y al capitalismo.

Dicha propuesta se irá poniendo en práctica por cada vez mas agrupaciones anarquistas y, finalmente, será aprobada por unanimidad en el congreso anarquista internacional de Londres en 1881. Desde este momento una oleada de atentados recorrerá el mundo de manera coordinada y planificada hasta 1903, momento en el cual, se aprobará en otro congreso la vía anarco-sindicalista (impulsada sobre la base del sindicalismo revolucionario, surgido en 1895). El cambio se debe al aparente fracaso (por los elevados costes en vidas de militantes, muertxs o encarceladxs) de la propaganda por el hecho, y al aparente éxito de la vía sindical.

Pese al abandono de esta vía, todavía un importante número de colectivos anarquistas seguirán por la senda de la acción para tratar de destruir al Estado o defenderse de él, hasta que poco a poco, salvo excepciones como los casos ruso o español, irá disminuyendo hasta tener el último gran atentado anarquista en 1921. A partir de esta fecha, los atentados y expropiaciones quedarán localizados a determinadas zonas geográficas (por ejemplo Argentina) o a determinados momentos (por ejemplo EE.UU o España).

Dichas prácticas, la represión que conllevaron, la vida en prisión de lxs represaliadxs, las ideas que sustentaban y muchos más serán repasadas en esta charla.

https://localanarquistamotin.noblogs.org