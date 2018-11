Presentamos este interesante proyecto de calendario sobre la guerra civil española de lxs compañerxs de Montreal en el que distintxs artistas anarquistas contemporánexs ofrecen su interpretación de la propaganda de guerra de aquellos tiempos. En concreto este calendario se enfoca en la visión y el despliegue de las potentes capacidades femeninas de guerra a través de su representación en carteles.

Por supuesto autopublicado y autogestionado vía crowfounding en la plataforma kickstarter sigue colectando fondos por lo menos hasta diciembre. Para más información o solicitar un calendario contactar con los Compañeros [ver más abajo], en concreto con Andrei Kelner

Salud! PHkl/tctca

***

Fuente- Spanish Republican Calendar - 2019 - Calendario Republicano, october 2018, Andrei Kelner, tctca versión

AQUÍ Vídeo promomocional (esp)

Con motivo del 80 aniversario de la infame conclusión de la Guerra Civil Española de 1939, os pedimos que por favor nos ayudéis a traer algunos de los carteles republicanos más emblemáticos en un calendario hermoso y atemporal.

Cubre tus paredes con pósteres de potentes figuras femeninas y sus vibrantes mensajes. En la página opuesta, encontrarás el arte contemporáneo, de un puñado de jóvenes comprometidos artistas internacionales.

La campaña termina a mediados de diciembre. Solicite su propio calendario ahora, desde esta plataforma de financiamiento colectivo: http://kck.st/2OZ2cFo

El Proceso

De izquierda a derecha, aquí abajo exponemos el proceso de confección del calendario:

Primero nos enamoramos de este calendario vintage,

Luego descubrimos todo tipo de afiches republicanos inspirado en poderosas mujeres,

Luego invitamos a una docena de artistas contemporáneos a colaborar,

Y, finalmente, hemos creado un nuevo calendario, todo el arte en un solo lugar.

Cómo surgió este proyecto

El obvio POR QUÉ de este proyecto del Calendario 2019 es el 80 aniversario de la vergonzosa conclusión de la Guerra Civil Española en 1939, ganada por los traidores fascistas de Franco.

La segunda motivación es que quiero rendir homenaje a los más de 500 voluntarios de mi país de nacimiento, Rumanía (uno de ellos fue un tío mio fallecido). Muchos de ellos nunca regresaron, luchando y muriendo en las Brigadas Internacionales.

La tercera razón es una decidida intención de mostrarle a nuestras hijas y a sus jóvenes amigxs algunos potentes modelos femeninos. Y Gd sabe, nosotros, como sociedad, hoy en día, todos necesitamos reforzar y apoyar estas figuras femeninas. Por lo tanto, las 12 páginas del calendario están pobladas con fuertes figuras femeninas.

Lo que es más importante es que parte del dinero recaudado se donará a JACA (https://jacalibertaria.wordpress.com), una organización especial que alberga las obras gráficas de varios de nuestros colaboradores. Aceptaron plasmar los mensaje de lucha contra las probabilidades frente a la adversidad de la antigua Guerra Civil Española desde un ángulo más contemporáneo.

Cómo pudimos hacerlo

Nuestro Proyecto de Calendario para 2019 se realizó con un presupuesto modesto y una infraestructura pequeña (solo somos dos, en Montreal y Bérgamo). Se ha hecho bajo nuestro anterior paraguas editorial de prensa: Bookata (http://www.bookata.com/republicancalendar2019/).

Existimos para imprimir, promover y preservar obras literarias, fomentar un clima de preservación cultural y difundir libros de manera que beneficie a las artes y a las libertades. Nos centramos en revivir el contenido que ha salido de circulación o está agotado, publicando trabajos del mundo entero y, con este proyecto en particular, defendiendo el trabajo de jóvenes artistas femeninas.

Quiero agradecer especialmente a Dario Carta, nuestro socio diseñador gráfico italiano, y su incansable energía para dar vida a este proyecto. También es un artista visual cuyos comprometidos proyectos actualmente se pueden encontrar aquí (https://www.dariocarta.com/works).

Uno de los posters de Darío, inspirado en España.

El apoyo y las contribuciones artísticas de tantos jóvenes artistas implicados de todo el mundo también son una prueba de la calidad y la solidez del proyecto.

Aquí abajo sus nombres y enlaces a sus potentes portafolios:

JULIA EME http://juliaeme.es

MARIE-CLAUDE GENDRON https://www.marieclaudegendron.com

MANU HINOJOSA NARVÁEZ http://nwocorpsystem.wordpress.com

ALFONSO “EL SETA” http://elsetaproducciones.blogspot.com

ANDREA VENDETTI http://behance.net/andreavendetti

CARLA BERROCAL http://carlaberrocal.com

ALBERTO BIFFI http://nintaistudio.com

BYRON MAHER http://byronmaher.com

SUZANA DAN https://suzishit.blogspot.com/

FLORENCIA KETTNER http://www.florenciakettner.com

YEYEI GÓMEZ http://yeyeigomez.com

DARIO CARTA http://dariocarta.com

Uno de los aportes españoles, Manuel Hiojosa.

Nuestros calendarios 2019 de 12 meses son verticales de 21'6x21'6cm cerrados, y 21'6 x 55'8cm abiertos. Imprimimos en papel brillante parcialmente reciclado.

El calendario aún está en la fase de diseño y los comentarios son bienvenidos

¿Alguna otra idea que podamos incorporar? Si sus sugerencias son demasiado complejas, las incorporaremos en una próxima iteración (2020).

Diseño de la página actual ... todavía estamos abiertos a comentarios y cambios

¿Cómo puedes ayudar?

Cada dólar cuenta; ya puedas dar 5 $ o 1.500 $. Tu contribución de cualquier cuantía nos ayudará a producir esta obra de arte e historia, así como a colocarla en el muro de los amantes de la libertad, así como en muros de instituciones, colectivos, etc.

Recuerda, si el proyecto no está totalmente financiado durante nuestra campaña de Kickstarter, no se te cobrará un centavo (y, desafortunadamente, el calendario no se publicará). Siempre puede volver atrás y cambiar o cancelar tu aportación antes de que finalice la campaña. También puede ocurrir lo contrario: ser agraciados con una situación de exceso de fondos.

Aquí hay más información sobre cómo funciona la plataforma si no está familiarizado con Kickstarter: https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005132473-What-happens-when-a-project-is-overfunded-

¿No está en condiciones de donar? Ten en cuenta que el boca a boca es fundamental para aumentar tanto la conciencia como la financiación. Cada persona que comparte este enlace a continuación contribuirá en gran medida a la creación de nuestro calendario.

https://www.facebook.com/RepCalendar2019/

... y así sucesivamente, y así sucesivamente ... hasta la paleta completa de 24 ilustraciones (12 vintage y 12 contemporáneas).

Opciones cuadradas y verticales

DERECHOS DE AUTOR CAVEAT

Todos los carteles presentados en este proyecto fueron seleccionados cuidadosamente para su reutilización gratuita permitida por el "uso justo", de alguna de las siguientes colecciones:

Biblioteca del Congreso, todos los carteles son parte del Servidor de Dominio Público. http://www.loc.gov/pictures/collection/spcw/

UC San Diego Library, Southworth Spanish Civil War Collection, Spanish Civil War Posters https://library.ucsd.edu/dc/collection/bb06157271

NYU, Tamiment Library and Robert F. Wagner Labor Archive, Abraham Lincoln Brigade Archives Collection (initially deposited with Brandeis University) & Tamiment Library Poster Collection https://library.nyu.edu/locations/the-tamiment-library-robert-f-wagner-labor-archives/http://dlib.nyu.edu/findingaids/html/tamwag/alba_graphics_001/admininfo.html

Ministerio de Cultura y Deporte, Centro Documental de la Memoria Histórica - Los carteles de la guerra civil española (Spain) http://pares.mcu.es/cartelesGC/

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Fondo de carteles, Carteles de la guerra civil (1936-1939),

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/archivo-carteles

Archives of City / Archives de Villeurbanne http://lerizeplus.villeurbanne.fr/article.php?larub=89&titre=les-affiches-de-la-guerre-d-espagne / http://lerize.villeurbanne.fr/le-rize/archives-municipales/

Nuestro equipo reelaboró electrónicamente los carteles descargados presentados en este proyecto: archivando, escaneando, editando, redimensionando, mejorando, limpiando y eliminando cualquier imperfección digital. Como tales, están disponibles en nuestro sitio web bajo las licencias CC Creative Commons. https://creativecommons.org/share-your-work/ https://commons.wikimedia.org/

La mayoría de los carteles antiguos no proporcionan una autoría explícita. Siempre que sea posible, el nombre del creador se menciona claramente. De una larga lista de artistas (lista completa a continuación), hemos conservado un puñado de obras, que representan figuras de mujeres poderosas. Cuando se desconoce el nombre del artista, hemos tratado de resaltar el nombre de la casa de la impresora o, siempre que sea posible, la organización o el ministerio / departamento que patrocina el arte (consulte la lista a continuación).

Artistas: Mauricio Amster, José Ballester, José Bardasano, José Briones Martinez, José Calandin , Enric Clusellas, José Luis Espert, Carles Fontseré, Hugo Gellert, Lorenzo Goñi, Aleix Hinsberger, Jaime Juez , Emeterio Melendreras, Gomez Nicome , Ricard Obiols, Ramón Puyol, Josep Renau, Vicente Vila Gimeno.

Sponsors/ Donantes/ Departmentos/ Organizaciones: Confederación Nacional del Trabajo, (Spain) F.A.I. (Spain) Unión General de Trabajadores de España (Spain) Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad (Spain) Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (Spain) Sindicato Profesionales Bellas Artes (Spain) Juventudes Libertarias (Spain) Socorro Rojo de España (Spain) Front Popular de Catalunya / Comissariat de Propaganda, Catalonia (Spain) Junta Delegada de Defensa de Madrid (Spain)

Para más información, escribe o contacta en estos enlaces:

http://www.bookata.com/republicancalendar2019

Twitter: @repcalendar2019

Instagram: @republicancalendar2019

https://www.facebook.com/pg/RepCalendar2019/about/

Cómo se gastan los fondos

Este proyecto es, por supuesto, escalable. El siguiente modelo es para 100 calendarios. Esperamos tener suficiente interés para 1000+.

Riesgo y Desafios

Este es un primer proyecto ... No podemos prever problemas importantes, pero pueden ocurrir problemas de impresión y/ o envío ...

La impresión se realizará aquí, en Montreal, para un mejor control de calidad.

El envío se realizará ... bueno, por mi cuenta, con la ayuda de mi hija y algunas de sus amigas.

Más información sobre el concepto de responsabilidad en Kickstarter

Fuente - http://tarcoteca.blogspot.com/2018/11/calendario-de-la-guerra-civil-espanola.html 21.11.2018