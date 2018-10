Seguimos apostando por el debate y la “contrainformación” como herramientas para generar personas y sociedades más fuertes, más rebeldes y más críticas.

Esperamos que cumpla con la función esperada y que alcance los rincones más insospechados del barrio, los vagones de metro repletos de zombies yendo a trabajar, los bancos en los parques de quienes pasan el rato disfrutando de la lectura y los locales que acogen este y otros muchos periódicos y revistas con el afán de difundir las ideas.

Sumario:

1.- La psiquiatrización de la vida cotidiana

2.- Nacionalismo, patria y fronteras: cortina de humo en tiempos revueltos

3.- El auge del fascismo en Europa

Anexo: Solidaridad

Noticias breves / Convocatorias / Recomendaciones / Proyectos de la zona

Puntos de distribución fijos:

- Local Anarquista Motín, C/ Matilde Hernández, 47

- Casa Auto-gestionada del Barrio de Aluche, C/ Quero, 37

- Ateneo Libertario de Carabanchel, 2ª planta del Centro Social Okupado “EKO”, C/ Ánade, 10

- Espacio Social Liberado Autogestionado EKO. C/ Ánade s/n

Otros puntos de distribución:

- En los metros de Aluche, Carabanchel, Carpetana, Oporto y Vista Alegre principalmente

- En centros culturales, bibliotecas y demás espacios públicos

Si quieres distribuir, sugerir, aportar o contactar: aquí

https://aquiyahora.noblogs.org/