Como cada outono, a CNT-Vigo organiza unhas xornadas antirrepresivas co obxeto de concienciar e visibilizar o aumento da criminalización das loitas sindicais e sociais, a represión do estado e o continuo empeoramento do trato e situación das persoas presas nos cárceres.

Esta situación non é un problema excepcional ou puntual, senon que se trata dunha circunstancia que ven para quedarse grazas a creación por parte do sistema da sensación de medo como instrumento para a dominación, “chivos espiatorios” como o suposto aumento e a desprotección da xente fronte a criminalidade ou o medo a inmigración, entre outras razóns. Todo esta situación vese reflectida polo avance desmesurado da extrema dereita e o fascismo en Europa, o incremento das sancións e o troco destas a tipos penais, que antes como moito so chegaban a meras sancións económicas.

Este ano centramos estas xornadas na Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL), un histórico movemento de presas e presos que loitaron pola liberdade e uns dereitos básicos nas cadeas na transición a democracia. Este evento desenvolverase nas seguintes datas:

- VENRES día 19 de Outubro ás 19:00 h., proxección e debatedo documental “COPEL: Unha historia de rebeldía e dignidade”, no local da CNT de Vigo, na R/Príncipe nº 22, 1º andar, local 34.

- VENRES día 26 de Outubro ás 19:00h., palestra-debatea cargo de José Manuel Botana, membro da COPEL, no local da CNT de Vigo, na R/ Príncipe nº 22, 1º andar, local 34.

A CNT-Vigo está na obriga de analizar a realidade e explicar as causas deste sistema. Por esta razón, facemos un chamamento á prensa co obxeto de que difundades a organización deste evento que consideramos de gran interese e vixencia.

Gracias de antemán pola vosa colaboración.

CNT-Vigo

***

Como cada otoño, la CNT-Vigo organiza unas jornadas antirrepresivas con el objetivo de concienciar y visibilizar el aumento de la criminalización de las luchas sindicales y sociales, la represión del estado y el continuo empeoramiento del trato y situación de las personas presas en las cárceles.

Esta situación no es un problema excepcional o puntual, sino que se trata de una circunstancia que viene para quedarse gracias a la creación por parte del sistema de la sensación de miedo como instrumento para la dominación, “chivos espiatorios” como el supuesto aumento y la desprotección de la gente frente a criminalidad o el miedo a inmigración, entre otras razones. Todo esta situación se ve reflejada por el avance desmesurado de la extrema derecha y el fascismo en Europa, el incremento de las sanciones y el cambio de estas a tipos penitenciarios, que antes como mucho solamente llegaban la meras sanciones económicas.

Este año centramos estas jornadas en la Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL), un histórico movimiento de presas y presos que lucharon por la libertad y unos derechos básicos en las cadenas durante la transición a democracia. Este evento se desarrollará en las siguientes fechas:

- VIERNES día 19 de Octubre a las 19:00 h., proyección y debatedel documental “ COPEL: Una historia de rebeldía y dignidad”, en el local de la CNT de Vigo, en la R/Príncipe nº 22, 1º andar, local 34.

- VIERNES día 26 de Octubre a las 19:00 h., palestra-debatea cargo de José Manuel Botana, miembro de la COPEL, en el local de la CNT de Vigo, en la R/ Príncipe nº 22, 1º andar, local 34.

La CNT-Vigo tiene el deber de analizar la realidad y explicar las causas de este sistema. Por esta razón, hacemos un llamamiento prensa con el objetivo de que difundáis la organización de este evento que consideramos de gran interés y vigencia.

Gracias de antemano por vuestra colaboración.

CNT-Vigo