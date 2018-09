Nos acoplamos a este evento de solidaridad contra el friaje, apoyando desde la empatía y la reflexión total sobre las consecuencias en la naturaleza que generan las relaciones de dominación y desequlibrio del cual de alguna manera u otra somos parte, y de la cual ya no queremos serlo por eso la lucha diaria que pasa por lo físico, lo emocional y lo sentimental.

A continuación las palabras de lxs organizadorxs :

* Esta actividad es para recolectar abrigo y víveres para quienes continúan enfrentándose al frío en zonas donde el apoyo no ha llegado. Haciendo lo posible para no actuar desde una perspectiva altruísta no acorde a la #libertad. Nos cuestionamos las posibilidades a las que tenemos acceso y podemos elegir, que de alguna manera han contribuido a la realidad a la que ahora buscamos enfrentamos. Acorde a esto de manera autónoma sin ayuda de partidos, empresas, ongs o estados, que desde hace tiempo han implantado la idea de delegar la defensa, solidaridad y acción ante situaciones donde se necesita organizar el apoyo, realizamos esta actividad.

*Apoyanos recolectando:

-alimentos que no caduquen en menos de 6 meses,

-Ropa polar, ropa para abrigar,

-alimento para perros o gatis,

-medicinas contra el resfrío y enfermedades respiratorias,

-frazadas, mantas, etcétera.

* Conversatorio : "solidaridad y autonomía: afrontar el friaje" se tratará desde una perspectiva #antiespecista & #antiautoritaria como afectan nuestras acciones ante el no cuidado de la naturaleza, como enfrentar el friaje y como afecta a los seres & demás #animales.

* Venta de #comida #vegana en apoyo.

* Feria de material #anarquista y #punk.

Trae tu feria pe para compartir más.

* #Taller teórico (xq estamos en la calle) sobre preparación de leches #vegetales.

* Alguna otra cosita que quiera sumarse, pase la voz.

* Sábado 29 de setiembre

A las 5 pm

En jirón kilka, del centro de lima, el que ya conoces y si no, ya vas a conocer :3 te esperamos

⚠️espacio #libre de discriminación y actitudes autoritarias⚠️ ni machxs ni fachxs ⚠️ ni opresora ni oprimida ⚠️ no humo no alcohol



#porlaliberacióntotal

Cuando nos encontramos ante situaciones de desastres naturales, solemos priorizar la ayuda sin antes hacer un análisis al respecto.

Como Ácratas, anarquistas nuestra búsqueda de libertad no consiste solo en un aspecto físico sino también en lo mental y lo emocional.

Es así que preferimos practicar la empatia antes que el altruismo, porque la empatia permite el apoyo desde un mismo nivel.

Nadie quiere irradiar lastima , ni sentir lastima por otrxs, nadie que ama y entiende la libertad puede pretender estar por encima del otrx de ninguna forma.

No solicitamos caridad frente al Friaje...reivindicamos la solidaridad y organizacion autonoma sin ONGs ,ni partidos...

El sábado 29 de setiembre

Baja y apoya

No machos, no fachos!!

* conversa

*venta de comida

Trae víveres y abrigoss....

venta de comida (sin uso de #animales) en apoyo

El plato será una rica #hamburguesa de lentejas acompañada de papas sancochadas con crema huancaina #vegana 🤤🤤 a 6 soles.

¡Si quieren pueden ir avisandonos para separar su porción ️! (escribir aquí)

¡Si es posible trae tu taper, pomito y/o cubiertos pa evitar el uso de descartables!

Esto puede sonar impacktante, pero es parte de iniciar o continuar con un compromiso cotidiano contra la contaminación de la #naturaleza, ya que es tarea de todxs y no de ongs o estados de facebook xd gobiernos

Enlace del facebook:

* compartido por hongos en resistencia *