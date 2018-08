Continúa el Encuentro del libro Anarquista de Salamanca, con esta undecima edición pretendemos continuar construyendo un espacio de acción y teoría que poco a poco se a consolidado dentro de la red anual de ferias de libros que se organizan en la península ibérica e islas y que tu tomes parte en los actos.Os invitamos a participar en esta undecima edición de la feria y que os paséis unos días por Salamanca, en un fenomenal ambiente: cultural, solidario y libertario.Continuamos con interés de seguir apoyando a las distribuidoras, librerías y editoriales alternativas que ayudan a poner en contacto a grupos y personas dispersas que necesitamos de la comunicación con lxs otrxs para poner en común nuestras reflexiones, acciones, creaciones, intercambio de material...Seguimos siendo una asamblea abierta horizontal, compuesta por personas pertenecientes a organizaciones y colectivos anarquistas de Salamanca y ciudades de alrededor.

Entendemos la distribución anticomercial como una herramienta necesaria para difundir un ideal, para crear conciencia, debate, transformación social, de manera autogestionada, sin los condicionantes estéticos e ideológicos que impone el mercado comercial, creando nosotrxs mismxs un espacio propio, libre de la lógica del mercado.No nos mueve el beneficio, ni el éxito, ni la competencia, y con nuestro trabajo apoyamos las luchas sociales que ponen en cuestión el orden dominante.Promovemos una difusión cultural de hacer las cosas con tus propios medios y dejando los costes de los materiales lo más asequible posible.Para este año repetimos espacio, Plaza de Barcelona (junto a la estación de tren) donde se desarrollaran todas las actividades del encuentro y la feria de distribuidoras, librerias, editoriales, colectivos,...

Tienes una distribuidora, librería o editorial, ¿Cómo puedes participar?: Este Encuentro se desarrollará en la calle el 11 de Agosto, las presentaciones de libros, recitales y comidas. Los puestos de las distribuidoras estarán a pié de calle, con sombra y amplio sitio, aunque queremos avisaros para que no existan problemas, que agradeceríamos que tengáis encuenta que el material que traigáis posea alguno de los siguientes criterios:, material autoeditado, material descatalogado o antiguo, de editoriales extintas o difícil de encontrar, publicaciones de editoriales que no asistan a la feria o en representación de ellas; y preferiblemente sea: libros, folletos, revistas y material impreso (tema de discos de música y camisetas no abusar) y aunque seas una distribuidora que ha comenzado con material a deposito tambien te animamos a participar.Damos este detalle para entender que los compas de las editoriales si asisten darles asi la facilidad que probablemente disponga de más copias para mover.Desde la organización se va a intentar conseguir el mayor número de mesas posibles para montar los puestos, pero si alguno traéis alguna propia será bien recibida.La feria está dirigida a las distribuidoras anticapitalistas y anarquistas, que se mueven fuera de los cauces comerciales y que en su gran mayoría están dedicadas a la distribución y autoproducción de material IMPRESO.Las mesas sé iran destinando aquellas que vayan confirmando su asistencia, pues aquellas que lleguen sin confirmar previamente estarán expuestas a que exista un lugar libre.Poner un puesto en el Encuentro del Libro Anarquista, no costará nada de nada. Apelamos más a la solidaridad y al apoyo mutuo de lxs participantes para poder cubrir los gastos.Según se vaya confirmando iremos dejando en la pagina web, las distribuidoras confirmadas para ser conscientes de las que participaran.Para ello agradecemos que nos faciliteis toda la información posible, contacto, cuantas personas necesitais alojamiento y por cuantos dias, el nombre del proyecto.Entendemos que serán varios días de convivencia en un espacio común, así que confiamos en la responsabilidad de cada uno/a para mantener el espacio limpio.Las exposiciones de material, será abierto todo el día desde las 11 de la mañana hasta las 22 de la noche.Alojamiento:Es necesario que os traigáis esterillas y sacos de dormir (si tuvieras alguna lesión o causa mayor que te lo impidiera háznoslo saber con antelación para buscarte un alojamiento adecuado) y comunicarnos la asistencia al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. distribuidoras, editoriales, colectivos, particulares, etc. que estén interesados en participar, ayudando a cocinar,preparar fregadero, colocación de sillas y mesas, etc... os pedimos que nos confirméis lo antes posible, para poder ir organizándonos mejor, tanto vuestra presencia, como las personas de cada distribuidora que os acercaréis.

Financiación:El encuentro es autogestionado, es decir no recibimos subvenciones de instituciones ni empresas para su realización, tampoco nadie cobra por participar en la organización: no buscamos el lucro personal.

Realizaremos para cubrir la financiación del mismo: comidas y cenas veganas cada una por el coste de 3 euros, con gran parte de alimentos elaborados por l@s compañeros de la asamblea en huertas ecologicas. invitamos a adquirir copias para difundir en vuestro colectivo, un modelo de camisetas, bolsos de tela y libro que iremos informando en la web. La programación asi como mas información la podeis encontrar en: www.encuentrosalamanca.blogspot.com esperando respuesta, un saludo y animo.Os esperamo

Encuentro del libro anarquista de Salamanca:

http://www.encuentrosalamanca.blogspot.com