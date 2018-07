Aquí tienes el segundo número de este periódico que, con el poco tiempo de vida que tiene, puede decir que ha ido cumpliendo poco a poco algunos de los objetivos que se proponía. Por un lado, se quería generar debate en el barrio y hacerlo mediante un formato accesible, gratuito y con presencia en la calle, algo que se va logrando poco a poco con los repartos que se van haciendo en los metros, algún centro cultural, bibliotecas, comercios y locales.

Por otro, al ser un proyecto auto-gestionado, no contamos con más ayuda económica y esfuerzo que el nuestro propio y el de quienes, mediante el apoyo y la solidaridad, hacen posible que iniciativas como ésta puedan seguir adelante. Ya son varios los proyectos del barrio que nos apoyan económicamente para que puedas tener en formato impreso este periódico y no es poca la ayuda que supone para quienes queremos seguir con la iniciativa, por lo que, les estamos muy agradecidos y esperamos seguir en esta dirección para poder, en un futuro no muy lejano, tener una tirada más grande en la calle y poder llegar a más sitios. Al final, los 1.000 ejemplares, se nos han quedado cortos y eso, es una buena noticia.

SUMARIO:

El trabajo mata

Contra la especulación inmobiliaria

Tecnología, control social y relaciones humanas

¿Quién nos protege de la policía?

Anexo: Autogestión

Noticias breves / Convocatorias / Recomendaciones / Proyectos del barrio

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN FIJOS:

- Local Anarquista Motín, C/ Matilde Hernández, 47 <M> Oporto

- Centro Social Anarquista La Gatonera, C/ Valentín Llaguno, 32, <M>

Oporto

- Casa Autogestionada del Barrrio de Aluche, La Caba, C/ Quero, 37 <M>

Aluche

- Espacio Social Liberado Autogestionado EKO, C/ Ánade s/n <M> Urgel /

Oporto

- Ateneo Libertario Carabanchel Latina, 2ª pl. del ESLA EKO

OTROS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN:

- En los metros de Carabanchel, Aluche, Carpetana, Vista Alegre y Oporto

- En centros culturales y bibliotecas públicas, comercios, etc.

PARA CONTACTAR, SUGERIR, APORTAR O DISTRIBUIR...: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.