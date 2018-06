Los torneos de fútbol son mucho más que "simple fanatismo", es casi una especie de religión mezclada con industrias que llevan la insignia del Progreso en las camisetas manchadas de destrucción ambiental y demás opresiones hacia animales humanxs y no humanxs que ocasionan sus torneos. Tanto así que hasta el fascismo lo usó como arma de difusión.

Conversa sobre toda la maquinaria psico-socio-industrial que mueve este deporte captado por las industrias y toda la peste que estas producen, desde el daño mental hasta lo físico y desde el individua hasta el ecosistema.

A puertas del mundial rusia 2018 en las que esta región ha clasificado, se corre un riesgo de además avivar el fervor del patriotismo, algo que no debe ser tomado a la ligera si nos movemos en ámbitos antiespecistas antiautoritarios.

A menos que creamos que el fascismo solo se desarrollan en estados unidos y europa. ¿O es que acaso no han sentido ganas de vomitar cuando se han topado con un mar de gente en la calle, el bus, etc con camiseta puesta siendo parte del espectáculo y tratando de inyectarte esa droga con sus sonrisas y dosis de falsa amabilidad ?. Y si de drogas hablamos, tenemos también la de las apuestas por partidos de fútbol que hasta lxs más cercanxs lo realizan. Luego pasando por el consumo de alcohol y humo, todo aporta para fortalecer al capitalismo aún desde nuestro ideal anticapitalista. Y nos engañamos a nosotrxs mismxs diciendo “ya que va, es solo un partido”. También ese sentimiento falso de fraternidad y hasta autoorganización previo a cada partido con la gentita del barrio. Escenarios donde se reproducen y normalizan actitudes sexistas y competitivas. Esta industria del fútbol le ha puesto precio a través de contratos a todo y todxs quienes son parte de ella, inclusive fuera de la cancha en la que un jugador que firmó contrato con una marca por ejemplo de ropa, no puede usar ropa de otra marca. Con toda la movida mediática, se da el mensaje que si no eres profesional solo estás perdonado si eres un jugador de fútbol (de club claro, no de hobbie), ya que solo así serás el sustento del hogar (idea patriarcal). De ahí que los jugadores solo hablen de fútbol y “conquistas”, y no tomen importancia a temas donde se gestan opresiones. Uno de los tantos casos emblemáticos de esto es la del jugador famoso llamado Ronaldo de Brasil que previo al mundial brasil 2014 dijo que las protestas en contra del mundial, no tenían sentido ya que ese mundial daría trabajo a muchxs brasileñxs por la inversión económica que se genera en estos torneos. Inclusive quiso ir más lejos en su visita a la Tribu Zoé, una de las tantas tribus afectadas por despojos de tierras generados por el progreso a gran escala que se da en esa región, día en el cual les regaló un balón de fútbol y la tribu le llenó de flechas tal cual se ve en la foto de arriba. Esto fué en respuesta al deseo “conciliador” de ronaldo y otro jugador, luego de enfrentamientos con la policía militar de esa región.

Y hablando de planes de despojos de tierras y desalojos, tenemos también a los desalojos que se dieron en varios edificios antes deshabitados y luego ocupados por miles de familias en varios puntos de las ciudades. Eso generó enfrentamientos con todo el movimiento de “lxs sin techo” en aquella región y con quienes se solidarizaron con ellxs y con la represión que policías militares ejercían en las favellas bajo el lema de “limpieza social”.

“limpieza social” que como en toda región huésped de algún torneo, se suele también envenenar y secuestrar perrxs y gatxs que viven en las calles para ser llevadxs a perreras municipales donde les eutanizan o encarcelan “para no dar un mal aspecto a las ciudades”.

Y si hablamos de ciudades también hablemos del consumo industrial que se maximiza en estos torneos grandes, donde se renuevan tv celulares radios etc provocados por las campañas publicitarias que también mueve el sector de la estética, el sector textil y el sector farmacéutico para “calmar los males” generados por esos artefactos. Sumado a terapias psicológicas y físicas generadas por el daño del consumismo.

Con cada torneo de fútbol se refuerzan los lazos comerciales entre las regiones participantes, tal es el caso de acá (perú) con rusia, que hay planes para transporte e infraestructura vial. Arte y folcklore oficialmente aceptado. Conocimiento científico. Programas de vigilancia y seguridad ciudadana para hacer ciudades más controladas. Turismo… Y hasta compartir animales no humanxs entre las cárceles de Moscú y Parque de las Leyendas, cual figuritas de Panini se tratara.

Desde luego que todo esto genera daño al planeta también.

Y por si no ha quedado claro, no odiamos el fútbol como deporte, odiamos el como la industria se ha apoderado de aquel deporte para usarlo como arma de domesticación, además de hacerlo competitivo.

Saludos a compxs en la región shilena y sus jornadas deportivas solidarias y antiespecistas del viernes 15 y 22 de junio de este año en solidaridad con un compx perrunx. Aquí copiamos alguito de la descripción :

JORNADAS DEPORTIVAS Y SOLIDARIA CON "PERRO LOCO" Y SU PRONTA RECUPERACION!

TORNEOS DE: BABY FOOTBALL-- PING-PONG-- VOLEI BALL.

(ORGANIZA TU EQUIPO Y A JUGAR!

CARRERAS EN BICICLETAS Y MARATON / FERIA ANTIAUTORITARIA / MUSICA ENVASADA Y EN VIVO

/ OLLA COMUN / VENTA DE COMIDA VEGANA /

RIFAS / BINGO PREMIOS Y MUCHO MÀS!!

!!Hola a todxs¡¡, les saludamos fraternalmente y les invitamos a apoyar y a participar en las jornadas deportivas y solidarias "Torneo deportivo solidario anti-especista" instancia que organizamos en la necesidad de ayudar a la operacion y post recuperacion de 'perro loco', un amigo perro Y callejero atropellado por un vehiculo en la adversidad de la ciudad, la que cotidianamente es el cementerio de asfalto de miles de animales-no humanos, no solo perrxs y gatxs; avès, roedorxs, insectos, arboles y vegetacion, son absorvidos y exterminados en ella tambien, y perro loco tuvo la suerte de sobrevivir.

Perro locx o mejor conocido por Mauri, fue encontrado deambulando herido ,sòlo desidrahatado y muy asustado en una calle en la comuna de la Granja. cuando lo asistimos observamos que en sus patas tenia dos fracturas una en su mano y otra en su pata derecha, fue llevado ese mismo día a la clínica veterinaria ciudad del este en la Florida donde se le tomo radiografías y se encontró que el ya lo habían operado en algún momento producto quiza de un atropello anterior, pero esta cirugía hizo una no unión del hueso, por esta razón se tiene que volver a operar dos veces (en su mano y pie).

NO SE ADMITIRAN ACTITUDES AUTORITARIAS: PATRIARCALES, ESPECISTAS Y LGTB-FOBICAS, NI COMPORTAMIENTOS COMPETITIVOS Y INFRATERNOS EN EL TORNEO Y EN LA JORNADA.

lxs esperamos

Y saludos también a aquellas jornadas deportivas contra el racismo y cuarto mundialito hechas el 12 y 13 de mayo en España, cuya parte de la descripción compartimos:

...Como ya sabéis, el Mundialito es un foco de lucha con dos propósitos: tener un posicionamiento contra el racismo y tomar la calle.

Éste primero es lamentablemente el más importante a día de hoy dado que las consecuencias que tiene sobre las personas que lo sufren, muchas veces son irreversibles o muy duras. Como ejemplo más visible dentro de nuestro barrio, nos encontramos con el C.I.E. de Aluche, que el año pasado mencionamos tantísimo por ser uno de los focos de motines y revueltas más importantes. En esta línea de señalamiento, también nos referimos a las redadas que se siguen produciendo en la plaza de Oporto, Aluche, Carabanchel, etc. y del hostigamiento que tienen que soportar estas personas cada vez que deciden sobrevivir y tirar hacia adelante como pueden y quieren. Pero sobretodo este año no podemos olvidarnos del asesinato de Mame Mbaye, un mantero de origen senegalés que sufrió un infarto el pasado 15 de marzo tras una larga persecución policial en Lavapiés con el objetivo pedirle los papeles, encerrarle en un C.I.E. y posiblemente deportarle. Esta vez no fue detenido, esta vez acabaron con su vida (como con la de tantos que no salen en los periódicos) y esta vez saltó la chispa.

Lavapiés se convirtió durante una noche en un pequeño escenario de revuelta espontánea que dejo visible el hartazgo de las personas migrantes que viven allí y que tienen que soportar a diario el acoso y la violencia policial. Esta vez, hubo respuesta. Por esta vez estallaron la rabia y la solidaridad de muchas personas que se acercaron allí con un claro ejemplo de demostración de fuerza y de apoyo mutuo. Esa misma noche se producían 6 detenciones y una persona fue trasladada al hospital con un traumatismo por un brutal porrazo de la policía. Todas las personas se encuentran a día de hoy en libertad con cargos...

Como verán, la dominación está en todo lado, trata de meterse o ya se metió en las acciones que realizamos con normalidad en nuestro cotidiano y seguimos reproduciéndolo talvés muchas veces sin darnos cuenta o "no hacerle caso para no darle mucha luz". Pero la dominación no necesita de nuestra "luz" para expandirse, se expande por falta de enfoque nuestro y de quienes se someten voluntariamente o no ante tal. No hay lucha más importante que otra, ni escenario más importante que otro. Mientras sigamos dejando pasar por alto a la dominación en estos escenarios, nunca podremos arraigarla de nuestro camino el cual atravesamos día a día con complicidad y benevolencia.

Libertad total en todo escenario !

