8 de junio, 18:00 horas, en la sede de la FAL (Calle Peñuelas 41, Madrid)

¿Nos hemos preguntado en virtud de qué nuestra civilización convierte diferencias en desigualdades? ¿Por qué existen las genealogías masculinas, unidas al poder, con exclusión de las femeninas? ¿De dónde viene el desprecio y dominio de la Naturaleza, la guerra como institución o la subsidiaridad de las mujeres? ¿Cómo se han conformado la hipertrofia del ego masculino y la atrofia de la autovaloración femenina? ¿Conocemos el mecanismo de cómo estos principios se instalan en todas esas instancias a las que me he referido? Tal vez estemos necesitando un nuevo feminismo holístico o integral para comprender tanta complejidad, reduciéndola a un patrón que,si no nos determina, al menos nos condiciona en nuestras realidades de hombres y mujeres, de ciudadanos y ciudadanas, de trabajadores y trabajadoras, de creyentes y agnósticos.

En esta obra de Nekane Jurado, Mujeres Libres, se palpa la nostalgia de lo que pudimos ser y se torció en el camino frustrado por la hegemonía androcéntrica y patriarcalista. Nekane Jurado no ha dejado archivos, bibliografía ni testimonios directos sin analizar desde su mirada de mujer feminista, desde ahora experta en las luchas sociales que el movimiento libertario llevó a cabo en los momentos difíciles del cambio, colocando sobre el tapate algunos principios tal vez olvidados.

Más información sobre el libro: http://fal.cnt.es/tienda/node/683