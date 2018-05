Vuelve la iniciativa “Toma la calle”, varios puntos de difusión de propaganda anarquista en varios barrios de Madrid: Vallekas, Tetuán, Carabanchel y Moratalaz.

Todos los sábados de junio a las 12H.

- Vallekas. 2 de junio. Esquina Monte Igueldo con Peña Gorbea. <M> Puente de Vallekas

- Moratalaz. 9 de junio. Plaza del Encuentro. <M> Artilleros

- Carabanchel. 16 de junio. Plaza de Oporto. <M> Oporto

- Tetuán. 23 de junio. Plaza de las Palomas. <M> Estrecho

En la era de la conectividad, donde cada vez más, todo tiene que estar relacionado entre sí, gracias al progreso tecnológico, vemos día a día que lo único que cada vez está menos “conectado” es el trato y las relaciones sociales que se producen en la calle.

Y es que, como parte del proceso de burocratización y despolitización de nuestras vidas y de la gestión de todo lo que nos rodea: instituciones, trabajo, dinero, familia, conflictos… La calle no iba a ser menos y no podía quedarse fuera de la mediación que realiza el Estado en todos los ámbitos que nos tocan.

Desplazándose de lo común hacia lo público se traslada el uso, gestión y el “buen funcionamiento” de las calles (entre muchas otras cosas) hacia las administraciones competentes de dar o no permiso a la utilización de la calle para según qué o cuál asunto.

No podemos tocar en la calle sin permiso, manifestarnos sin permiso, panfletear sin permiso, difundir actividades sin permiso, pegar carteles… No podemos si no se utilizan los cauces adecuados para ello. No sin seguir las reglas del juego.

Mientras sucede todo esto, vemos como cada vez más, las caras de la nueva política nos dirigen hacia la era de la transparencia, la eficacia, la técnica, el ciudadanismo, la regeneración democrática. Y como parte de este proceso, éstas caras amables nos desvían y nos alejan del conflicto que supone ocupar la calle irrumpiendo en la cotidianidad de nuestras vidas.

Conflicto, porque todo aquello que no se ciña a las ordenanzas municipales, rápidamente será reducido, ocultado o prohibido. Utilizando todos los medios que se disponen para ello: multas, requisar material, identificación de las personas, la constante amenaza de la cárcel, coacciones, golpes.

Gracias a la aparición de internet y las redes sociales, cada vez estamos más lejos de la calle.

Y actividades o tareas que siempre se habían realizado de manera cotidiana y natural, se presentan ahora como algo a recuperar.

La difusión de las ideas anarquistas en la calle, de material y de propaganda, un simple punto de encuentro donde compartir ideas. Es algo que estamos perdiendo y que vemos necesario recuperar. Distribuidoras de partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, grupos ciudadanistas, organizaciones autoritarias…etc, no tienen cabida.

Crónica del mes de mayo:

Empezaban a funcionar los Puntos de Propaganda Anarquista en vallekas. Varios puestos se desplegaron en el bulevar, punto concurrente entre las calles de Monte Igueldo y Peña Gorbea. Se movió diversa propaganda por la zona y se panfleteo en las zonas de alrededor textos contra la gentrificación y en defensa de la okupación. Numerosas personas se acercaron a pasar un rato. No se tuvo constancia de ningún problema con la policía.

En Tetuán se llevó a cabo la iniciativa “Tomar la calle” por primera vez con tranquilidad. Acudieron a la Plaza de las Palomas cuatro distribuidoras y se panfletearon textos contra la gentrificación, en defensa de la okupación y contra el especismo. Varixs vecinxs se acercaron a ojear las distribuidoras, hablar con lxs compañerxs y coger propaganda. Se colgaron pancartas anunciando la iniciativa y en defensa de la okupación. A las 14h se recogieron tanto distribuidoras como pancartas y se finalizó el evento. En Junio se volverá a realizar esta iniciativa el 4º sábado del mes y esperamos que todas aquellas distribuidoras y proyectos anarquistas que quieran, acudan a difundir su material en el barrio.

En Moratalaz la mañana fue tranquila pese a la presencia de Vox en la misma plaza con un puesto. Se movió material y se repartieron gran cantidad de panfletos sobre anarquismo. La iniciativa fue bien recibida por buena parte de las vecinas que expresaron su alegría de ver iniciativas así en el barrio y su rechazo a los fascistas de Vox. Sobre las 14:30 se recogieron las mesas y se dió por finalizado. Volveremos a montar el segundo sábado de Junio.

El sábado 19 de mayo se salió a la Plaza de Oporto con distintas distribuidoras y una pancarta para visibilizarlo. Repartimos periódicos y panfletos anarquistas en el metro y por los alrededores desde las 12 de la mañana hasta las 14:00. La mañana transcurrió sin incidente ninguno. Esperamos que los puntos de distribución de propaganda de los meses siguientes sigan creciendo y afianzándose en las calles. ¡Nos vemos el tercer sábado de junio!

Toma la calle