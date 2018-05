En Provincia de Buenos Aires continua, ya iniciando el quinto mes del año, y el tercero lectivo, la lucha por la paritaria docente. Mientras que el mejor ofrecimiento del gobierno de María Eugenia Vidal fue del 15% de aumento anual en cuotas sin clausula gatillo1, los diferentes sindicatos docentes que no acordaron con la imposición salarial antes postulada, plantean que esto sería una quita salarial encubierta, ya que las mediciones y predicciones sobre la inflación que se tratan para medir este supuesto aumento son una mentira y que en las ultimas semanas dichas predicciones ya demostraron ser una farsa de la misma calaña que la llegada del duende místico de las inversiones extranjeras en el segundo semestre del 2017; ademas de que ya, de por si, el sueldo no se asimila a la actual inflación, los precios se disparan con mayor puntería que el arma de un policía a un menor de edad y el desagrado popular ante los aumentos en tarifas y precios y la disparidad cada vez mayor con el sueldo básico, cada vez se nota mas en las calles. Cabe resaltar que los reclamos docentes no solo se quedan en paritarias, sino que también se extiende a lo que refiere a infraestructuras, despidos, cierre de colegios primarios y secundarios, falta de nombramientos en varios recintos y hasta falencias de tipo higiénicas y de seguridad en algunos colegios.

Recordemos que en esta lucha salarial existen diferentes focos mediáticos de presión que juegan en favor del Estado, intentando generar un peso mayor al docente como responsable por no ejercer su labor, que al gobierno como el ente que no garantiza las formas para que las clases se den correctamente. Los periódicos con bajada de linea oficial intentan hacer lecturas tergiversando las demandas, los números y hasta las categorías de los docentes; intentan minimizar o ni siquiera nombrar que el gobierno no ofrece dialogo alguno y termina haciendo ofertas unilaterales sin posibilidad alguna de negociación. De esta forma, ante la falencia de una lectura que exprese la problemática real del conflicto docente, se obstaculiza cualquier tipo de visión solidaria que pueda tener el lector sobre dicho reclamo. Con estas metodologías, ademas, el único beneficiario es el gobierno provincial, que termina justificando cualquier accionar absolutista, como, por ejemplo, cerrar la paritaria por decreto, demonificar socialmente cualquier tipo de levantamiento docente y así criminalizar cualquier intento de protesta.

Nuevas condiciones de un problema viejo

Las luchas por condiciones salariales son históricas y van de la mano con el derrotero inicial de nuestro sistema educativo, de mas esta decir que esto señala un problema de estructura, y no justifica o naturaliza las condiciones. Pero el panorama actual presenta rasgos nuevos que merecen atención para evidenciar el contexto que caminamos.

En las distintas provincias se han dado las discusiones salariales con diferencias muy importantes, provincias que cerraron con aumentos por decreto del 5 %, otras luchando por el pago a tiempo y la mantención de las condiciones mínimas como las obras sociales. Provincias que acordaron con la complicidad sindical, en aumentos en cuotas que ya han sido absorbidos por la inflación. Luego del triunfo del Macrismo sobre las centrales sindicales, al eliminar la paritaria nacional, asistimos a sus efectos. Estas condiciones son propias de la descentralización de la precarización, contrario a lo que pregona nuestro ministerio, la principal federalización es de la miseria y los atropellos a la educación pública en cada provincia. Trasladando la discusión a cada jurisdicción, perdiendo cualquier parámetro de comparación.

Nota

1 Clausula gatillo significa que, en caso que la inflación supere los indices previstos por INDEC, durante el año, se negocia un aumento por sobre lo acordado anteriormente

Departamento de Agitación Libertaria