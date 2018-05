Horribles noticias siguen llegando desde Rusia sobre las actividades del Servicio Federal de Seguridad Ruso –el FSB, el cual desciende del KGB. Reporte tras reporte, integrantes anarquistas y antifascistas describen cómo el FSB los secuestró, como les plantó armas en sus autos, y cómo mediante actos de tortura se les forzó a firmar confesiones falsas donde admitían haber participado en una red terrorista, obviamente inventada.

¿Por qué deberíamos preocuparnos por los casos de tortura en Rusia, específicamente? Al principio, puede sorprender a las personas de EU y Europa occidental como si ello representara otra tragedia abstracta, una llamada más de solidaridad internacional a favor de los pobres desafortunados de tierras lejanas. Sin embargo, lo que está en juego aquí es mucho más significativo. Lo que está ocurriendo en Rusia es un escenario de pesadilla, que podría repetirse de una manera muy cercana a cada uno de nosotros si no lo tomamos seriamente.

Durante décadas, las agencias de seguridad de diferentes países han intentado de forma repetida fabricar “conspiraciones terroristas” de índole nacional e internacional, con el propósito de involucrar y atacar a la comunidad anarquista. Hasta la fecha, todos esos esfuerzos han sido vergonzosos fracasos. Ahora, la policía secreta de Rusia ha innovado sus estrategias intentando involucrar a los compañeros anarquistas en “redes terroristas”. Mediante las acciones de del secuestro premeditado, el montaje de escenarios falsos de portación de armas, el uso de la tortura y la confesión forzada. Si tienen éxito, podemos esperar ver a otras agencias de policía en otras partes del mundo emular sus tácticas.

En el análisis siguiente, revisaremos la historia de este modelo de represión, exploraremos los detalles de los casos de tortura en Rusia, y esquematizaremos cómo podemos responder. “El Apéndice” enlista los detalles de los arrestos y torturas en orden cronológico y proporciona la evidencia que corrobora los informes aquí mencionados.

También hemos preparado posters que expresan solidaridad con las personas que han sido blanco de esta ola de represión. Por favor, imprímelas y pégalas para llamar la atención sobre este caso. Para descargarlos en ped visita el sitio de CrimethInc.

-“Entonces el hombre con guantes encendió el dínamo. La corriente fluyó a mis rodillas. Mis músculos de la pantorrilla se contrajeron, y me invadió un dolor paralitico. Grité. Mi espalda y mi cabeza convulsionaron contra la pared. Colocaron una chaqueta entre mi cuerpo desnudo y la pared de piedra. Esto duró unos diez segundos, pero mientras sucedía, me pareció una eternidad”

-“Uno de ellos me habló”-

-“No conozco la palabra “no”. No la recuerdo. Deberías olvidarla. ¿Me entiendes?- Dijo literalmente”

“-Sí- respondí”

“-Esa es la respuesta correcta. Attaboy, Dimotchka-, dijo”

“-La gasa estaba puesta en mi boca otra vez, y fui electrocutado cuatro veces, tres segundos cada vez. […] Luego me arrojaron al suelo. Mientras una de mis piernas estaba atada a la pata del banco, cuando caí, me golpee seriamente las rodillas, las cuales sangraban abundantemente. Me quitaron mis pantalones cortos. Estaba tendido boca abajo. Intentaron conectar los cables a mis genitales. Grité y les pedí que dejaran de atacarme-”

“-Eres el líder- repetían”

“-Sí, soy el líder- dije, para que dejaran de torturarme”

“-Tú planeaste los ataques terroristas-”

“-Sí, nosotros planeamos los ataques- Respondí”

“Uno de los hombres que midió mi pulso me puso su pasamontañas por lo que no pude verlos. En algún momento, perdí el conocimiento por un tiempo. […] Después de que se fueron, un oficial del Servicio Federal de la Penitenciaría entró a la habitación y me dijo que me vistiera. Me llevó de vuelta a mi celda de confinamiento solitario”

“El siguiente día, 20 de octubre, 2017, rompí el tanque del inodoro y usé los fragmentos para cortar mis brazos en las muñecas y codos, así como mi cuello para ponerle fin a la tortura. Había mucha sangre saliendo de mis heridas, sobre mi ropa y el piso, y me colapsé al piso. Ellos probablemente vieron lo que hacía a través de la cámara CCTV instalada en la celda. El personal de prisión ingresó a mi celda y me dio primeros auxilios. Entonces, la psicóloga de la prisión, Vera Vladimirovna, me hizo una visita.”